We reden met zestig trekkers naar de voetbalderby van Oost Gelre

Op de foto zie ik een kalklijn die dwars over de hoofdstraat Lichtenvoorde is getrokken. “Een groep van ons is er vannacht langs geweest met de lijnentrekker van de voetbalclub,” zegt Stefan Beerten trots, terwijl hij op het dorpsplein van Zieuwent een foto op zijn telefoon laat zien. “Ze kwamen uit de kroeg, hadden genoeg bier op en hebben Lichtenvoorde ondergekalkt.”

Stefan is supporter van RKZVC uit Zieuwent. Vandaag speelt zijn club in de Eerste Klasse tegen rivaal Longa’30 uit het nabijgelegen Lichtenvoorde. De vorige keer dat de twee clubs tegen elkaar speelden, won RKZVC met 5-0. Om dat er goed in te wrijven, hebben jongens van RKZVC die uitslag vannacht groot op de hoofdweg van Lichtenvoorde gekalkt.

De twee rivalen gaan nu, een half jaar na die 5-0, gezamenlijk aan kop in de Eerste Klasse. RKZVC staat eerste en heeft met nog vijf wedstrijden te gaan een puntje voorsprong op nummer twee Longa’30. Het gaat dus spannend worden vandaag.

De actie van RKZVC-supporters.

Omdat de voorzitter van Longa’30 weleens heeft gegrapt dat heel RKZVC uit boeren bestaat, hebben de supporters van RKZVC besloten vandaag met een enorme stoet trekkers naar Lichtenvoorde te gaan voor de derby. Daarom staan we nu op het dorpsplein van Zieuwent, waar de trekkers verzamelen. In razend tempo scheurt de ene na de andere trekker het plein op. “Sommige boeren zijn vanochtend extra vroeg begonnen met het gras inkuilen, zodat ze hierbij kunnen zijn,” zegt Stefan, een van de initiatiefnemers van de trekkerstocht.

Er blijkt nog best een logistiek aan de trekkerstocht te pas te komen, omdat de bestuurders van de trekkers gezellig willen drinken in Lichtenvoorde, maar daarna niet dronken op de trekker terug naar huis mogen rijden. “Ik heb mijn fiets al in Lichtenvoorde gezet,” legt Stefan uit. “Na de tocht breng ik straks mijn trekker weer terug naar Zieuwent. Dan rij ik met iemand anders mee naar Lichtenvoorde en kan ik daar gewoon drinken. Daarna ga ik dan met de fiets weer naar huis.”

De trekkers scheuren het dorpsplein op.

Op klompen naar de derby.

Ook Johnny Cuppers, de voorzitter van RKZVC, gaat mee met de trekkerstocht. Hij zal zelf voorop rijden en heeft een enorme RKZVC-vlag aan zijn trekker gehangen. Ik spreek hem aan op het dorpsplein. Ik vind dat hij een gespannen gezicht trekt, maar Johnny wil daar niks van weten. “Ik ben niet zo van het gespannen zijn,” zegt hij. “Ik denk dat het vandaag weer goed gaat aflopen voor ons. Thuis werd het 5-0, en ik denk dat het nu precies andersom wordt: 0-5.”

Als ik zeg dat ik heb gehoord dat er ook flink wat vuurwerk aanwezig zal zijn, moet Johnny lachen. “Daar weet ik officieel niks van,” zegt hij. “Maar dat zal ongetwijfeld. Toen we thuis met 5-0 wonnen, was er ook veel oranje en groene rook. Er is onderling gelukkig veel respect tussen de bestuurders, spelers en supporters. Als er vuurwerk gebruikt wordt, weet ik zeker dat de supporters niet zo stom zijn het op het veld te gooien. Dus ik verwacht daar helemaal geen problemen van. Dat is toch de Achterhoekse manier van doen. Voor relletjes hoeven we niet bang te zijn. Het wordt echt een voetbalfeest.”

Met een sjaaltje van RKZVC op de trekker.

Een stukje verderop zie ik tussen de ronkende trekkers een jongen driftig zijn groene tractor boenen met zijn mouw. Hij heet Patrick en blijkt een van de jeugdtrainers van RKZVC. Ik vraag hem waarom hij zijn trekker boent. “Ik heb deze trekker geleend. Hij komt van een biologische varkenshouderij en zat helemaal vol stof. Hij moet natuurlijk wel mooi glimmen als je ermee op pad gaat,” zegt Patrick. “Deze trekker is van het merk Fendt. Ik ben zelf ontzettend fan van Fendt, dus dat ik deze mee kan krijgen, is geweldig.” Patrick houdt niet alleen van voetbal. “Mijn grote hobby is tractorpulling. Daar doe ik mee aan verschillende wedstrijden,” zegt hij. Ik weet niet wat tractorpulling precies is, maar het klinkt interessant.

Dan is het tijd om te gaan rijden. Ik spring bij Stefans tractor op het spatbord en moet me vasthouden aan een paar metalen buizen om er niet af te donderen. Voorzitter Johnny rijdt voorop, daarachter rij ik met Stefan voor de stoet van zestig blinkende trekkers uit. Tientallen mensen zwaaien de trekkers uit in Zieuwent. Ik voel me net de koning op Koningsdag en zwaai netjes terug. De imposante stoet gaat langs weilanden vol luierende koeien en ingekuild gras. “We hebben de politie helemaal niet ingelicht dat we dit doen, maar die vinden het vast prima,” zegt Stefan. Onderweg paft hij een paar peukjes weg.

De bewoners van Zieuwent zwaaien de stoet uit.

De zon schijnt lekker en we rijden langs verschillende dorpjes. Het is eigenlijk maar vijf minuutjes rijden van Zieuwent naar Lichtenvoorde, maar de supporters van Zieuwent hebben een flinke omweg ingepland, langs andere dorpjes, zodat de trekkerstocht een minuut of twintig duurt. Overal staan mensen langs de kant om het fenomeen te zien. De stoet bestaat trouwens niet alleen uit voetbalsupporters. “Sommige bestuurders hebben niks met voetbal, maar zijn gewoon dol op trekkers. Die wilden dit ook meemaken. Lachen toch?” zegt Stefan.

Als we aankomen in Lichtenvoorde zie ik de koeienletters die Stefan eerder op zijn telefoon liet zien. “Lon-ZVC 0-5” staat er op de weg gekalkt. Honderden mensen staan op de stoepen voor het sportcomplex van Longa’30 om de zestig trekkers binnen te zien komen rijden. Een trekker klapt per ongeluk vol op de achterkant van een auto, maar meer dan wat blikschade levert het gelukkig niet op. Jonge voetbalsupporters steken groene fakkels af om de trekkers van RKZVC te verwelkomen. Sommige mensen langs de kant beginnen spontaan te applaudisseren naar de wagens.

Pyro en trekkers, een prima combinatie.

De trekkers worden als helden onthaald.

Nog meer pyro en trekkers.

De voorzitter van Longa’30 heeft pal voor de ingang van zijn club netjes een parkeerplaats geregeld voor de trekkers. Als Stefan zijn trekker heeft geparkeerd, klim ik uit de wagen. Het is tijd voor een potje voetbal. Het is dringen om het sportcomplex binnen te komen. Longa’30 verwacht zo’n vierduizend toeschouwers vandaag, misschien wel meer. Ik betaal 5 euro entree en haal biertjes voor de fotograaf en mijzelf. Het stikt van de mensen, de hele regio is uitgelopen. Ik zie een moeder lopen met een kind dat maar een paar weken oud is, maar ook opaatjes van dik in de tachtig. Alles loopt door elkaar.

Stefan en zijn maten gaan aan de lange zijde staan, tegenover de tribune van Longa’30. De wind staat vanaf daar richting het veld, wat voor meer effect zorgt als er rookpotten afgestoken worden. “Een paar jongens hebben half Polen leeggetrokken aan vuurwerk,” zegt hij lachend. Vlak voordat de wedstrijd begint steken de jongens een flinke stapel rookpotten en fakkels af. De rook is zo dik dat ik even geen hand voor ogen kan zien. Ik heb spijt dat ik een paar dagen eerder mijn neusharen heb getrimd, omdat de rook nu meteen vol op mijn longen slaat. De actie is in ieder geval geslaagd, want de wind blaast de rook mooi het veld op. “Het is een beetje te veel, hè,” zegt een wat oudere man, maar dat deert niet. De derby kan beginnen.

Supporters van RKZVC steken flink wat fakkels af.

De spelers komen in de rook het veld op.

De wedstrijd is niet veel soeps. “Het is een beetje hotseknotsvoetbal,” hoor ik iemand langs de kant terecht zeggen. De fotograaf en ik halen naast het veld nog maar eens een biertje en patat met mayo bij snackkar ‘t Smikkeltje. Het is van een afstandje mooi om te zien, al die mensen die in de zon naar de wedstrijd staan te kijken. Sommige kijken vanaf een heuveltje, anderen vanaf een tribune. Een jongen is zelfs in een paal geklommen om alles goed te kunnen zien. Een vriend van Stefan staat tegen de boarding aan met een blond meisje te praten. “Chef, je hebt al een vriendin!” schreeuwt een van zijn vrienden van een afstandje. De jongen haalt zijn schouders op en praat door met het meisje.

De eerste helft levert geen doelpunten op. In de tweede helft kopt Sjors Storkhorst, de topscorer van RKZVC, een voorzet goed binnen: 0-1. De helft van het publiek barst in juichen uit voor RKZVC, de andere helft kijkt beteuterd. Het blijft daarna nog spannend tot de laatste minuut, vooral omdat Longa’30 een paar goede kansen krijgt. Stefan en zijn vrienden kijken met strakke gezichten toe, maar uiteindelijk sleept RKZVC de overwinning binnen. De helft van het publiek barst weer in juichen uit, terwijl jonge kinderen het veld bestormen om met vlaggen te zwaaien en met confettislierten te spelen.

Deze jongens hebben perfect zicht op de wedstrijd.

Ik loop over het veld naar de uitgang van het sportcomplex, waar ik zie hoe sommige supporters van RKZVC weer vertrekken op de trekker. Ook Stefan maakt zich klaar om zijn trekker terug te brengen, zodat hij kan gaan zuipen. Hij slaat me voldaan op mijn schouder. “Nou, dat was mooi he?” vraagt hij. Ik ben het grondig met hem eens. Het kleine Zieuwent heeft weer een stap gezet naar de landstitel. Ik ben benieuwd wat de boeren dan van plan zijn als feestje.

Zie hieronder nog wat foto’s van de derby:

