We schotelden Jessy Lanza een aantal ingewikkelde dilemma’s voor

Jessy Lanza heeft na 31 jaar op deze planeet al heel wat werkervaring in de muziekindustrie op haar cv staan. Ze heeft jazz gestudeerd, maakte twee albums voor het legendarische electronica-label Hyperdub, en ze tourt over de hele wereld met haar ultradansbare footwork en synthpop. Na al haar succes woont ze nog steeds in Hamilton, de Canadese stad waarin ze opgroeide. Ondertussen heeft ze naar eigen zeggen een nagenoeg perfecte relatie met haar vriend Jeremy Greenspan, die je ook wel kent van de band Junior Boys. Samen met hem sleutelt ze aan haar muziek tot je de liedjes niet meer uit je hoofd kan krijgen.

Sterk beïnvloed door artiesten als de overleden labelgenoot DJ Rashad, discozangeres Evelyn King en beatmaker Timbaland, maakt Jessy Lanza aanstekelijke liedjes waarop ze haar hoge stem laat zweven. Als je een album van Jessy Lanza draait kan je zowel een potje dansen als wegzweven op de bank. De zangeres en producer reist nu weer de wereld af met haar tour, waarbij ze eind deze maand ook naar Rewire in Den Haag komt. We deden een beetje research en besloten Jessy een aantal leuke (lees: flauwe) dilemma’s voor te schotelen. Kiezen tussen de twee opties is verplicht.

Je bent fan van beide artiesten, maar zou je liever samenwerken met Drake of met Yellow Magic Orchestra?

Dan kies ik toch voor Yellow Magic Orchestra. Die gasten zijn gewoon beter. Samenwerken met Drake is tegenwoordig ook niet meer zo zeldzaam, maar dat is niet de reden waarom ik hem links zou laten liggen. YMO is meer mijn ding qua muziekstijl en we zouden veel beter klinken samen.

Als alle muziek in de wereld wordt vervangen door het oeuvre één artiest, wil je dan overal Junior Boys horen of wil je jezelf overal horen?

Ik weet niet wat voor artiest constant naar haar of zijn eigen muziek zou willen luisteren. Dan moet je toch echt een gestoorde narcist zijn. Laat ik dan maar kiezen voor Jeremy!

Je woont al heel lang in Hamilton. Zou je liever nu verhuizen en nooit meer terugkomen, of de stad nooit meer verlaten?

Hamilton is juist leuk om in te wonen omdat je af en toe gewoon weg kan zonder al te veel te achter te lopen als je terugkomt. Maar als ik hier niet weg kan, zou ik helemaal gek worden. Toch heb ik ook geen idee waar ik nu naartoe zou moeten verhuizen. Als ik dat nu moet beslissen leg je best veel druk op mijn schouders.



Zou je liever met een alien of met een kat daten?

Wat? Met wat voor alien hebben we dan te maken? Hebben we het dan over zo’n soort traditionele grijze alien?

Die met die grote zwarte ogen inderdaad.

Dus we hebben het niet over een alien uit de film ‘Arrival’,of zo?

Dat zou ik je niet aandoen.

Dan kies ik toch voor een buitenaardse date. Ik wil niet in een beestige relatie terechtkomen, als je begrijpt wat ik bedoel.

Zou je liever hebben dat de zon nooit ondergaat of dat je altijd ’s nachts leeft.

Dat is ook een moeilijke. Ik zou toch gaan voor het constante daglicht. De nacht brengt veel meer van mijn slechte kwaliteiten naar boven. Het zou me uiteindelijk nog ellendiger maken dan ik al ben, ook al hou ik van nacht.

God zijn en chillen met DJ Rashad of DJ Rashad zijn en chillen met God?

Ik zou veel liever DJ Rashad zijn, puur omdat ik dan veel cooler ben. Dat chillen met God is dan niet eens nodig. Gewoon Rashad zijn is meer dan genoeg.

Lijkt het je leuker om je eigen recensies te schrijven of je eigen platen te verkopen in de winkel?

Het lijkt me heel fijn om mijn eigen recensies te schrijven.

Zou je dan ook jezelf interviewen?

Nee, dat kan ik niet aan. Met een recensie krijg ik de kans om mezelf volledig uit te maken voor een stuk stront zonder dat het lijkt dat ik problemen heb met mijn zelfvertrouwen. Ik zou altijd nieuwe manieren vinden om negatieve dingen te zeggen over mijn muziek. Dat lijkt me leuk om te doen.

Je moet een nummer maken maar je krijgt enkel samples van walvisgeluiden of scheetgeluiden. Welke kies je dan?

Walvisgeluiden zouden veel aangenamer klinken voor zowel mij als de luisteraar.

Gaat dat niet te monotoon klinken?

Voor zover ik weet zijn walvisgeluiden heel dynamisch. Dat zijn scheten ook maar die klinken véél doordringender. Ik kan ook niet zo goed tegen vieze dingen en ik heb een zwakke maag, dus dat komt niet goed in de studio.

Zou je liever heel goed mompelend kunnen rappen of zou je liever een beatbox-expert zijn?

Mompelend rappen lijkt mij toch iets levendiger. Beatboxen zou me meer beperken bij het maken van muziek denk ik. Je doet altijd hetzelfde. Ik mompel trouwens wel vaker als ik zing, dus dat moet wel werken.

Dan kijken we uit naar een toekomstige samenwerking met Future.

Ja, waarom niet? Hij is geweldig.

Jessy Lanza staat samen met onder meer Arca, Jeff Mills & Tony Allen en Jameszoo op Rewire in Den Haag. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het festival.