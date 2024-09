We schotelden Jessy Lanza een aantal ingewikkelde dilemma’s voor

Jessy Lanza heeft na 31 jaar op deze planeet al heel wat werkervaring in de muziekindustrie op haar cv staan. Ze heeft jazz gestudeerd, maakte twee albums voor het legendarische electronica-label Hyperdub, en ze tourt over de hele wereld met haar ultradansbare footwork en synthpop. Na al haar succes woont ze nog steeds in Hamilton, de Canadese stad waarin ze opgroeide. Ondertussen heeft ze naar eigen zeggen een nagenoeg perfecte relatie met haar vriend Jeremy Greenspan, die je ook wel kent van de band Junior Boys. Samen met hem sleutelt ze aan haar muziek tot je de liedjes niet meer uit je hoofd kan krijgen.

Sterk beïnvloed door artiesten als de overleden labelgenoot DJ Rashad, discozangeres Evelyn King en beatmaker Timbaland, maakt Jessy Lanza aanstekelijke liedjes waarop ze haar hoge stem laat zweven. Als je een album van Jessy Lanza draait kan je zowel een potje dansen als wegzweven op de bank. De zangeres en producer reist nu weer de wereld af met haar tour, waarbij ze eind deze maand ook naar Rewire in Den Haag komt. We deden een beetje research en besloten Jessy een aantal leuke (lees: flauwe) dilemma’s voor te schotelen. Kiezen tussen de twee opties is verplicht.

