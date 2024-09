We schoven aan bij het ontbijt van de bezoekers en bands van Roadburn

Roadburn is een van de meest indrukwekkende, maar ook meest slopende festivals van Nederland. Dit jaar was het voor mij als fotograaf nog net even iets zwaarder. Elke dag stond ik na een paar uur slapen rond half tien ’s ochtends op. Snel douchen, aankleden, camera mee en aan de slag. Ik maakte een verslag van ontbijtende Roadburners op hun logeeradres. Want niet alleen is het festival bijzonder om zijn programmering, maar ook vanwege de gastvrijheid van Tilburgers die het lange weekend hun huis openstellen voor bands en bezoekers. Door heel de stad verspreid vind je ze op matjes, luchtbedden, banken of gewoon op de grond. Of op de stadscamping trouwens, die er ook is. Overal kreeg ik koffie en boden ze me aan om aan te schuiven. Wat volgt is een fotoserie die het familiegevoel van Roadburn weergeeft, en de geneugten van worstenbroodjes, bier en whisky op de vroege morgen.

Donderdagochtend:

De dag ervoor was de Roadburn pre-party. Ook zou vandaag één van onze eigen gasten arriveren (ik woon in Tilburg), dus ik stond vroeg op. Ik besloot om de dag te beginnen op de camping, waar al enkele Roadburners hadden geslapen. Een paar Belgen aten noten en choco-repen, terwijl twee andere Roadburners een heerlijke fruitsalade en sapjes verorberden. Hierna haalde ik onze gast van het station en was het tijd voor de eerste echte Roadburn-dag.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.