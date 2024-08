We namen een kijkje bij de tijdelijke milkshakebar van The New Originals

In 2016 lanceerde ontwerperscollectief The New Originals (TNO) een speciaal drankje: de TNO-milkshake. Dit deden ze op de verjaardag van Rizky Lasahido (24) bij FRNZY, het Vietnamese streetfoodrestaurant van Kiet Hoang (24). De milkshake werd zowel binnen als buiten de kringen van TNO ontzettend populair, totdat FRNZY moest sluiten en de milkshake niet meer te koop was.

Omdat de milkshake wel uit het oog, maar nog lang niet uit het hart was, besloten de jongens van TNO hun milkshake nieuw leven in te blazen. Ze gingen een samenwerking aan met het creatieve collectief Skandl en openden afgelopen weekend een tijdelijke milkshakebar in het hart van Amsterdam. De bar is tot en met 5 mei geopend, en naast de milkshake worden er ook dagelijks wisselende gerechten geserveerd, die worden gemaakt door koks en creatieve vrienden van TNO.

Videos by VICE

MUNCHIES was benieuwd naar die bejubelde milkshake, dus bezochten we de bar en vroegen we de makers naar het verhaal achter dit zoete ijsdrankje.

Kiet Hoang achter de bar

De milkshakebar is volledig ingericht als een Amerikaanse diner. Er staan banken en krukken die uit de jaren vijftig lijken te komen en op de zwart-witte blokjesvloer na is werkelijk alles roze: de muren, de bar, de menukaarten en de werkkleding van het personeel, die speciaal voor de gelegenheid is gemaakt. Het enige dat de retrosfeer doorbreekt, is de hiphop die uit de speakers klinkt.

Kiet staat samen met zijn 25-jarige nichtje, Quynh Tho Duong, achter de bar. Zorgvuldig meten ze de juiste hoeveelheden sojamelk en roomkaas af. Dan pakt Kiet een grote bak ijs en zet deze op de bar. “Dit is ons eigen TNO-ijs,” vertelt Kiet. “Het bestaat uit vanille en witte chocolade en is ook helemaal veganistisch. We hebben er heel lang over gedaan om het samen met de ijsmakerij te ontwikkelen, want de verhouding tussen de twee smaken moest precies goed zijn, maar nu hebben we het perfecte ijs voor onze milkshake.”

Ik vraag Kiet waarom het ijs veganistisch is. “Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat Rizky en ik vanwege onze Aziatische achtergrond niet goed tegen melkproducten kunnen,” zegt hij. “Daarom gebruiken we ook sojamelk in plaats van volle melk, die normaal gesproken in milkshakes zit.” Als de milkshakes in de bekers zijn gegoten, strooit Quynh er een topping van gemalen bastognekoeken over.



“We hadden bedacht om een soort geheim drankje voor vrienden te maken,” vertelt Kiet als ik hem vraag naar de ontstaansgeschiedenis van de milkshake. “De milkshake stond in eerste instantie niet op het menu van FRNZY, dus je kon het alleen bestellen als je ervan afwist. Maar na een tijdje werd de milkshake zo populair dat we het uiteindelijk toch op het menu hebben gezet.”

Ik kijk naar de menu’s en zie wie er allemaal komen koken. Dirk Groeneveld, die kok is bij de Hermitage in Amsterdam, gaat Indische gerechten maken. Rapper Yung Nnelg is er donderdag met zijn Ghanese jollof. Ook komt Guillaume Philibert, de oprichter van schoenenmerk Filling Pieces, nacho’s maken. “Het kwam voor ons best onverwachts dat Guillaume wilde komen koken,” vertelt Kiet. “Guillaume en nacho’s, dat is niet echt een combinatie die je snel zou verwachten. Iedereen denkt bij hem vooral aan schoenen. Het voelde een beetje hetzelfde als dat je zou horen dat Obama gaat koken.”

“We geloven er heel erg in dat eten mensen kan verbinden,” vervolgt Kiet. “Je kunt elkaar onder het genot van een milkshake of een van de gerechten die worden geserveerd, echt beter leren kennen. Dat is waar deze milkshakebar uiteindelijk voor is bedoeld.”



Op dat moment zie ik Tenzin Palden (23), Kick van Doorn (23) en Constantin Wahle (22) van Skandl op de banken bij het raam zitten. Ik schuif ernaast en vraag hoe zij onderdeel zijn geworden van de milkshakebar. “We wilden samen met TNO een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ideeën uit kunnen wisselen,” vertelt Kick. “Als je in een lege ruimte staat, zonder eten of drinken, dan is er niets aan. De milkshakes zijn een reden om hiernaartoe te komen.” Constantin knikt en vertelt verder: “De Amerikaanse diner is traditioneel gezien ook een plek waar mensen hun dagelijkse rollen bij wijze van spreken bij de deur kunnen achterlaten. Het gaat erom dat je op hetzelfde niveau met elkaar kan praten.”

Constantin, Tenzin en Kick van Skandl

Op het menu staat ook de sambal van Rizky. Hij vertelt dat hij dat recept van zijn moeder heeft geleerd. “Mijn sambal is zo lekker, omdat het niet te peperig is,” zegt hij. “Het is heel populair onder mijn vrienden en daarom besloten we het ook hier te gaan verkopen.” Ik vraag hem wat de TNO-milkshake zo speciaal maakt. “Het is de liefde die we erin stoppen,” zegt hij. “Deze bar past daar gewoon helemaal bij. TNO is meer dan een kledingmerk. We zijn een collectief, een levensstijl. Dat maakt onze milkshake zo speciaal.”



Rizky

Naast de milkshake staan er ook kannen met ijsthee en limonade op het menu. “Quynh’s moeder en mijn moeder maakten die limonade altijd in de zomer, als we samen gingen barbecueën,” zegt Kiet. “Het is echt supersimpel om te maken. De ingrediënten zijn citroen, suiker en water. En de ijsthee is mijn interpretatie van de ijsthee die ik in Vietnam altijd drink. Hij is gemaakt van rooibosthee, verse perziken en zelfgemaakte siroop.” Terwijl Kiet een glas limonade inschenkt, vertelt hij verder: “Alles dat we hier serveren, vind ik zelf ook lekker. En er zit een persoonlijk verhaal achter. Het is mooi om te zien dat anderen dat nu ook kunnen proeven. Zo leren ze mij eigenlijk ook een beetje beter kennen.”



Tot slot stel ik de belangrijkste vraag van allemaal: wat zijn precies plannen voor de milkshake, als de tijdelijke bar weer sluit? “We hebben de ambitie om de milkshake op een zeker moment in bioscopen te verkopen,” zegt Kiet. “Ook willen we er allerlei producten bij maken, zoals chocoladerepen en ons speciale ijs. Wij zijn dan de officiële farmers van de TNO-milkshake.”

Wil jij ook de milkshake of een van de gerechten van de vrienden van The New Originals proeven? Kom dan gezellig langs bij de tijdelijke milkshakebar, die nog tot en met 5 mei is geopend op Spui 23 in Amsterdam.

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.