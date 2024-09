We spraken aanstormend talent Sjors Milder over de kunst van het sportvissen

Wat is in Nederland de populairste sport na voetbal? Tennis. Maar wat staat er dan op plek drie? Waarschijnlijk heb nu wel een vermoeden, vooral omdat je net op een artikel over sportvissen hebt geklikt. In Nederland doen meer dan twee miljoen mensen aan vissen en de internationale sportvisfederatie probeert sportvissen zelfs een officieel onderdeel van de Olympische Spelen te maken.

Bij sportviswedstrijden proberen vissers zoveel mogelijk kilo vis te vangen in vier of vijf uur. De gevangen vis gooien ze in een speciaal visvriendelijk leefnet dat in het water hangt, waardoor de vis in leven blijft en aan het einde van de wedstrijd gewogen kan worden. Daarna worden alle vissen weer vrijgelaten en kan de winnaar zijn prijs ophalen. Dat gaat soms om honderden euro’s. Het gaat er soms zelfs zo fanatiek aan toe dat er vals wordt gespeeld.

Genoeg redenen dus om een duik te nemen in de wereld van de sportvisserij. Sjors Milder staat te boek als een van de aanstormende sportvistalenten van Nederland. We spraken Sjors om meer te weten te komen over zijn sport.

VICE Sports: Hoi Sjors, kan je ons vertellen welke rol vissen speelt in jouw leven?

Sjors Milder: Ik heb een fulltime baan bij een hengelsportgroothandel, waar ik verantwoordelijk ben voor marketing en communicatie. Voor mijn werk zit ik vaak langs de waterkant en naast die 40-urige baan vis ik. Mijn vriendin vist ook natuurlijk. Dat is Anja Groot. Zij is een voormalig wereldkampioene en was laatst nog op televisie bij Editie NL.

Wat vind je zo mooi aan sportvissen?

Wat mij drijft, is de drang om te winnen en de beste te zijn. Als ik vrij vis, kan ik mezelf veel minder makkelijk motiveren om echt mijn best te doen. Dat is anders dan wanneer ik een wedstrijd heb en er wat te winnen valt.

Nu wordt sportvissen geopperd als Olympische sport. Is sportvissen echt een sport of moet je vooral een beetje geluk hebben?

Dat is altijd een hele goeie vraag. Het is en blijft vissen en daar komt een geluksfactor bij kijken. De vissen zitten soms niet gelijk verdeeld over een locatie. Maar de geluksfactor weegt niet op tegen de sport zelf. Je kan nog zoveel geluk hebben en op de goede plaats zitten met de meeste vis, maar als je niet goed kan vissen, zal je nooit een goede uitslag binnenhalen. Alles valt of staat met kennis en techniek. Dat zie je duidelijk.

Waarin zit die kennis en techniek?

Het is een bepaald gevoel dat je hebt of niet, zo simpel is het. Ik zie heel veel vissers met de mooiste materialen en de beste spullen, maar ze vissen nooit een deuk in een pakje boter. Ligt dat dan aan de plek? Nee, dat ligt aan de vissers zelf. Je moet op het juiste moment de juiste handelingen doen en heel veel kennis hebben. Bepaalde wateren vragen om een andere tactiek dan waar je van uit bent gegaan. Als goede visser moet je daarop in kunnen spelen en plotseling kunnen veranderen.

Wat zijn dan bijvoorbeeld verschillende tactieken?

Dat is heel lastig. Je kunt je bijvoorbeeld instellen op dikke vissen vangen. Maar als de wedstrijd bezig is en die helemaal niet gevangen worden, dan moet je iets anders gaan bedenken. Twee weken geleden heb ik toen iets bedacht. Ik ben toen vlak langs mijn leefnet donderpadjes gaan vangen. Dat zijn hele kleine minivisjes. Zo’n schakeling kunnen niet veel mensen maken, omdat ze dat niet weten. Die tactiek leverde mij de winst op. Dus het is een groot tactisch spelletje.

Is er veel onderlinge concurrentie?

Zeker. Iedereen vist natuurlijk mee om te winnen. Zeker op een bepaald niveau is die concurrentie heel hoog. Als je wat tactieken probeert en erachter komt dat iets werkt, dan ga je dat absoluut niet aan iemand anders vertellen. Ik heb ook dingen gezien die absoluut niet positief zijn, zoals afgunst en valsspelen. Dat gebeurt ook en wordt zoveel mogelijk de kop ingedrukt, maar er zijn wel mensen die dat gewoon doen.

Hoe wordt er vals gespeeld?

Nou, ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar gezien hoe iemand stenen in zijn leefnet gooide om te zorgen dat het net niet naar boven dreef. Door stenen bij je vis te gooien beschadig je de vis en dat is dus absoluut niet toegestaan. Daarnaast liet deze persoon de stenen aan het eind meewegen, wat al snel anderhalve kilo extra opleverde. Hij had best veel vis gevangen, dus je zag die stenen niet goed toen we de vangsten aan het einde van de wedstrijd gingen wegen. Toevallig had iemand gezien dat hij stenen in zijn net had gegooid. Zo is toen voorkomen dat diegene er met de winst vandoor ging. Dat ging om zevenhonderd euro.

Zijn er scheidsrechters om dit soort gedrag op te sporen?

Er lopen meestal controleurs rond. Als die iets constateren dat iets niet door de beugel kan, zijn daar sancties voor, zoals gele kaarten. Een nieuwe regel bijvoorbeeld, een debiele regel, is dat je geen onderlinge communicatie mag hebben tijdens het vissen, dus ook geen telefoon. Zit jij met je telefoon, dan kun je daar een gele kaart voor krijgen. Met die regel ben ik het niet eens. De kracht van het teamvissen is communicatie.

Jij wordt in de sport omschreven als een aanstormend talent. Wat is jouw voordeel ten opzichte van de ervaren rotten in de sport?

Ik denk dat ik een frisse blik heb. Ik neem ook nog veel dingen aan van anderen. Als ervaren rot ben je geneigd je vast te houden aan één ding. Daarnaast is een bepaalde fijne motoriek gewoon beter als je jonger bent. Veel mensen lachen als je dit zegt, maar conditie en uithoudingsvermogen komen er ook bij kijken.

O ja? Hoe belangrijk is de fysieke fitheid?

Nou, je ziet wel eens dikke mensen vissen. Maar in mijn optiek is fitheid heel belangrijk. Je zit wel vier of vijf uur aan een stuk door, maar je kont is het enige gedeelte dat rust heeft. Je bent constant in de weer. Als jouw conditie niet goed is, kan je het niet opbrengen om de hele tijd geconcentreerd te blijven. Ik vis ook internationaal en die weken zijn slopend. Je bent de hele dag actief, staat vroeg op en gaat laat naar bed. Na zo’n week kunnen ze mij ook wel bij elkaar vegen.

Wat is de mooiste vis die je hebt gevangen?

Poe, wij kijken vaak niet zo naar vissen op zich. Ik kijk meer naar prestaties. Maar er is ooit een snoek geweest, een behoorlijk grote roofvis die je niet vaak vangt. Die was ongeveer een meter lang.

Wat voor gevoel krijg je als je zo’n vis vangt?

Je gaat natuurlijk vissen om die ene vis te vangen en als je die dan vangt, is het net als wanneer je naar een sollicitatiegesprek gaat en de baan krijgt. Het is heel moeilijk te omschrijven, ik denk er nooit zo bij na. Het is meer de spanning die erbij komt kijken: zal ik hem vangen of niet? Er is heel veel dat mis kan gaan: hij schiet los, of de vis is te sterk. Als je hem dan vangt, is dat de kers op de taart. Dan is je doel behaald.

Vind je het niet zielig voor de vissen?

Als je geen rare dingen doet en je logische verstand gebruikt, dus geen extreem grote haken en geen schofterige omgang met de vissen, dan valt het op zich mee. We vissen met zulke kleine haken. Ik kan me ergens wel voorstellen dat de vis een prikkeling voelt, anders geeft hij ook geen weerstand, maar uit heel veel onderzoeken blijkt dat de vis geen pijn voelt. Afgelopen week heb ik er per ongeluk zelf een in mijn lip getrokken. Ik voelde er bijna niks van.

Is sportvissen wel spectaculair genoeg om een Olympische sport te worden?

Als je kijkt naar sportvissen op zich, kan er in Nederland qua populariteit niet veel tegen op. Het hangt er een beetje vanaf hoe het gebracht wordt. Handboogschieten is bijvoorbeeld helemaal niet spannend, maar op tv komt het heel interessant over. Dat kan met sportvissen ook. Dat kan enorm spannend gemaakt worden.

Hoe zie je dat voor je?

Je hebt bepaalde momenten dat je grote vissen aan de haak hebt. Dat zijn bepalende vissen, maar die laten zich niet zomaar binnenhalen. Er kan ook van alles fout gaan als het echt om de winst gaat. Ik denk dat het een Olympische sport kan zijn, maar anders dan bij bijvoorbeeld schaatsen kan bij sportvissen de beste toch laatste worden door dat stukje geluk. Dat vind ik jammer. Want als het alleen maar op kwaliteit aan zou komen, zou ik ook een stuk meer wedstrijden winnen. Die kans is dan veel groter.

