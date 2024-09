We spraken Aileen de Graaf over dronken darters, walk-on boys en prijzengeld

Toch is de topdarter er niet rouwig om dat dartbond BDO ook toernooien voor vrouwen organiseert. In die categorie hoort ze namelijk bij de allerbesten, al kan ze op de majors nog wel wat stalen zenuwen gebruiken.

VICE Sports ging langs bij de darter in haar huis en trainingsruimte in Bunschoten en sprak met haar over prestatiedruk, dronken collega’s, walk-on boys en het beroerde prijzengeld.

VICE Sports: Ha Aileen, waarom zien we jou nooit bij RTL 7 aan tafel? Jij weet toch meer van darts dan Bas Muijs en Gerald Sibon?

Aileen de Graaf: Nou, eigenlijk niet. Ik heb verstand van het spelletje, maar kijk zelf eigenlijk nooit naar darts. Ik word ongeduldig als ik ernaar kijk, dan wil ik zelf spelen. Ik sta natuurlijk ook elke dag al te darten, dus op een gegeven moment ben ik het wel zat.

Als ik uren Mariokart heb gespeeld, kan ik mijn ogen niet sluiten zonder paddenstoelen en schildpadschilden te zien. Droom jij over dartpijltjes?

Nee, dat valt wel mee. Een vervelende partij blijft nog wel even rondspoken in mijn hoofd, maar ik slaap over het algemeen goed. Op de Lakeside (het WK van de BDO, red.) vorig jaar had ik het wel zwaar, toen ik een goede loting had maar van Trina Gulliver verloor in de halve finale. Voor die wedstrijd had ik geloof ik al twee jaar niet meer van haar verloren en ik verprutste het in die halve finale. Daar ben ik wel een tijdje goed ziek van geweest.

Je hebt het darten op je 17e ontdekt. Hoe ging dat?

Mijn man, toen nog mijn vriend, speelde competitie in de tweede divisie. Toen ik een keer met hem meeging, versloeg ik meteen een paar mannen. Ik kende het bord nog helemaal niet, dus hij moest steeds aanwijzen waar ik moest gooien, maar dat ging dan wel raak. Ik werd daarna meteen derde bij de junioren op de Dutch Open en tweede op de Antwerpen Open. Bij de senioren duurde het wel even voor ik het niveauverschil overbrugd had, maar dat is uiteindelijk dus ook gelukt.

Foto’s door Fleur Groenen

Je staat nu eerste in de WDF-ranking en derde in de BDO-ranking. Wie is nou de nummer 1 van de wereld?

Het is wel verwarrend ja, die aparte rankings. De BDO-lijst is gebaseerd op de grotere toernooien en bij de WDF-ranking worden ook de kleinere meegenomen. Ik win regelmatig toernooien in landen als Polen, Luxemburg en Italië, maar op de televisietoernooien kan ik vaak net dat laatste stapje niet zetten.

In 2015 heb je de World Masters gewonnen en in januari stond je in de halve finale van de Lakeside. Dat gaat toch de goede kant op.

Zeker. Maar Deta Hedman en Lisa Ashton staan in de BDO-ranking boven me, en winnen net wat vaker die majors dan ik. In onderlinge duels versla ik ze regelmatig, maar dan vooral op de vloertoernooien. Hoe groter het podium, hoe moeilijker ik het heb tegen hen.

Heeft dat met ervaring te maken of leg je jezelf te veel druk op?

Ik leg mezelf wel veel druk op, ik wil altijd wel heel graag. Vaak krijg ik dan de neiging om mijn dartsspel onnodig te versnellen. Ik heb dan iemand nodig die achter me staat om me een beetje te kalmeren, dus ik ben altijd blij als mijn man of Sharon Prins meereist.

Sharon is jouw dubbelpartner, de nummer 2 van Nederland. Is dat puur vanwege jullie kwaliteiten of is er ook een persoonlijke klik?

We zijn wel echt vrienden. We reizen altijd samen naar toernooien waar we naartoe vliegen, in Zweden of Engeland bijvoorbeeld. Sharon is echt een schatje, en dat ze goed kan darten helpt natuurlijk ook.

Hoe gaat het er verder naast het podium aan toe? Zijn er vriendschappen of is het puur professioneel?

Bij de vrouwen is er absoluut meer sociaal contact dan bij de mannen. Ik kan het goed vinden met Lisa en Deta, en met de rest eigenlijk ook wel. Wij zitten voor en na wedstrijden wel een drankje met elkaar te drinken. Dat zie ik de mannen minder doen. Die zijn wat meer op zichzelf en hebben denk ik toch meer onderlinge rivaliteit.

Kan dat met het prijzengeld te maken hebben?

Misschien wel. De verschillen zijn in ieder geval enorm. Bij de Lakeside wint de vrouwelijke kampioen 10.000 euro, de mannen spelen voor 100.000 euro. Van het prijzengeld bij de vrouwen kan bijna niemand leven. Bij ons betaalt mijn man de vaste lasten en ik de extraatjes zoals vakanties en etentjes. Maar ik hou er wel wat aan over hoor, anders zou ik het niet doen.

Het niveauverschil is ook wel even groot als bij fysiekere sporten. Hoe kan dat?

Ik weet het niet. Je zou inderdaad verwachten dat er wel een paar vrouwen zouden zijn die het ook de allerbeste mannen moeilijk zouden maken. Als de toernooien gemengd zouden zijn in plaats van gescheiden, denk ik wel dat we ons qua niveau meer zouden gaan optrekken aan de mannen.

Anastasia Dobromyslova (#4 bij de BDO) heeft de overstap naar de gemengde PDC al eens gewaagd, maar is gedesillusioneerd teruggekeerd.

Ja, klopt, en Deta Hedman heeft het ook geprobeerd, maar tot nu toe is iedereen weer teruggekomen. Het verschil is toch erg groot. Je hebt gezien hoe je bij de mannen tegenwoordig met een gemiddelde van 110 toch kunt verliezen. De deelnamekosten zijn bij de PDC ook veel hoger. Wij betalen bijvoorbeeld 20 euro inschrijfgeld en bij de PDC is dat rustig 200-250 euro. Ik ben dus op zich wel blij met de gescheiden toernooien bij de BDO, anders had ik dit nooit kunnen doen. Maar tegen mannen haal ik wel een hoger niveau. Daarom train ik ook met hen.

Ik zie de mannen altijd het podium oplopen met mooie walk-on girls aan hun zijde. Doen jullie dat dan met mooie walk-on boys?

Heel zelden. Meestal worden wij door dezelfde dames geëscorteerd. Ik heb in Denemarken eens een barkeeper van achter zijn bar weggetrokken omdat de organisatie alleen maar vrouwen had ingehuurd. Die oude vent heeft me toen naar het podium begeleid, dat was echt mooi. Wat mij betreft worden er voortaan altijd walk-on boys voor ons ingeschakeld.

Je speelt ook nog steeds competitie. Ik neem aan op het hoogste niveau?

Nee, niet meer. Ik heb drie jaar in de Eredivisie gegooid, maar ik miste mijn vriendenteam. Mijn dartscarrière begon in die periode ook serieus te worden, dus ik was steeds vaker weg. Ik miste mijn zaterdagavond met vrienden in de kroeg, dus nu speel ik weer met hen in de derde divisie.

De derde?! Is dat niet heel oneerlijk tegenover de concurrentie?

Aan de ene kant wel, ik heb al drie jaar geen single meer verloren. Maar tegenstanders vinden het juist leuk om tegen mij te gooien. Die weten altijd wel wie ik ben en vinden het dan een leuk verhaal. In de derde divisie zijn mensen er ook veel minder op gebrand om te winnen. Ik kan het me daar ook veroorloven om een drankje mee te drinken. Het doet mijn spel geen goed, dus in de Eredivisie kan dat niet.

Loopt het ook weleens uit de hand door de drank?

Bij de vrouwen niet, maar bij de mannen zie je wel dat er regelmatig wat vervelende types tussen zitten. Als je om 21:00 uur je eerste biertje drinkt en twee uur later klaar bent met je competitiewedstrijd, dan is het te doen, maar de toernooien beginnen ‘s middags al, en daar lopen gasten rond die de hele dag doordrinken. Ik weet niet of Michael van Gerwen drinkt voor een wedstrijd, maar weet van andere topspelers in de PDC wel dat er eerst een fles baco naar binnen moet, anders kunnen ze hun zenuwen niet bedwingen. Ik denk dat het niveau flink omlaag zou gaan als je alcohol zou verbieden.

Je gaat zeker geen namen noemen?

Haha nee, helaas, maar ga er maar vanuit dat drinken meer regel is dan uitzondering.

De fans drinken natuurlijk vrolijk mee. Maak je met hen weleens rare dingen mee?

De meeste fans vinden het gewoon leuk om met je op de foto te gaan, maar soms zijn ze echt geobsedeerd door me. Dan achtervolgen ze me na een wedstrijd letterlijk door de rest van de zaal heen. Maar ik ben dan altijd wel met vrienden, dus echt eng wordt dat nooit.

Zijn er wel genoeg toernooien? Doet de BDO genoeg voor het vrouwendarts?

Ik ben blij dat ze er zijn, anders had ik dit niet kunnen doen. Er zijn door gebrek aan sponsoring wel een paar televisietoernooien verdwenen. Daar zouden ze wel iets aan mogen doen, want zo veel tv-toernooien zijn er al niet.

In Nederland zijn we Van Barneveld gevolgd naar de PDC en de BBC zendt de Lakeside ook al niet meer uit.

Ja, het wordt voor de BDO alleen maar minder. De PDC weet ook gewoon veel meer kijkers te trekken. In Nederland organiseert de Nederlandse Darts Bond nog het grootste toernooi ter wereld qua deelnemersaantal, de Dutch Open. Daar doen elk jaar ongeveer vijfduizend mensen aan mee, dus de interesse is er wel. Maar daarnaast heb je in Nederland alleen nog de HAL Masters, dus ja, van mij zou de NDB ook wel wat meer toernooien mogen organiseren.

