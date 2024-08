We spraken Akon over zijn nieuwe cryptomunt, de AKoin

Wie bij de naam Akon nog steeds denkt aan de R&B zanger die ooit het nummer ‘Smack That’ uitbracht en in de problemen kwam omdat hij een minderjarig meisje op het podium schuurde heeft het fout. In 2010 hing de Senegalese zanger, die geboren werd in St. Louis, de microfoon aan de wilgen. Sindsdien brengt hij een groot deel van zijn tijd in Afrika door, waar hij onderontwikkelde gebieden wil voorzien van moderne infrastructuren.

Hier begon hij in 2014 mee, toen hij het zonne-energie project Akon Lighting Africa (ALA) startte, waarmee hij zeshonderd miljoen Afrikanen van elektriciteit wil voorzien. Met een investering van één miljard dollar van de Chinese investeerders China Jiangsu International, traint het project lokale ingenieurs en leert hen een uitgebreid netwerk van zonnepanelen in hun gemeenschap te installeren en die te onderhouden. ALA heeft al in vijftien landen voet aan de grond, en Akon hoopt in 2020 48 landen van zonne-energie te hebben voorzien. Helaas zijnn de exacte cijfers van de efficiëntie en het bereik van het programma nog niet om handen, maar ze beweren al 480 gemeenschappen van zonne-energie te hebben voorzien en 100.000 lantaarnpalen te hebben geplaatst.

Door het ALA-programma is Akon één van de grootste beroemdheden van Afrika geworden en de muzikant, die voluit Aliaune Damala Bouga Time Bongo Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam heet, heeft net een nieuwer, nog ambitieuzer plan gepresenteerd: hij wil een nieuwe stad in Senegal bouwen waar de economie helemaal op zijn eigen cryptomunt zal draaien: de AKoin. En natuurlijk heeft deze stad nu al de bijnaam “real-life Wakanda’ gekregen.

Tijdens de lancering van zijn munt, op zeven augustus in Los Angeles, had AKon ontwikkelaars, investeerders, pers en een handjevol ondernemers uitgenodigd die als proefkonijnen zullen dienen om de mogelijkheden van de munt in een soort small business-rollenspel te testen.

“Met deze munt focussen wij ons specifiek op Afrika,” vertelt Akon me op het evenement. “Bedrijven die het in Afrika kunnen toepassen, de bevolking die het daar kan gebruiken en het belangrijkste zijn de ondernemingen die in Afrika kunnen worden gestart en verbeterd.”

De zanger gelooft dat landen met een onstabiele munteenheid door inflatie en corrupte regeringen het meeste baat bij de munt zullen hebben. Die gebruikers zullen controle over hun eigen economie kunnen krijgen en daarmee hun lot weer in eigen handen kunnen nemen.

Verontrustende stemmen klonken toen Akon zijn ALA-programma en nieuwste onderneming bekend maakte. Werd Akon misschien, bewust of onbewust, door China gebruikt om hun ontwikkelingsplannen in Afrika te helpen? Critici beweren dat de Chinese regering Afrikanen uitbuit voor goedkope arbeid om een distributienetwerk te creëren, en zo natuurlijke grondstoffen onder de marktwaarde te verkrijgen – allemaal onder het mom van ontwikkelingshulp. Maar, zoals de Washington Post uitlichtte, lijken deze angsten overdreven en ondermijnt dit schrikbeeld een onschuldige, constructieve relatie tussen China en verschillende Afrikaanse landen.

Michael Kimani, de voorzitter van de Blockchain Association of Kenya, vertelde de BBC sceptisch te zijn over de utopische ideeën rondom de AKoin, en zich minder zorgen maakt om eventuele uitbuiting. Daarbij zei hij dat hij zeker ‘de behoefte aan een cryptomunt voor kleinere gemeenschappen’ ziet. Wel merkte hij op dat de daarvoor benodigde aanschaf van smartphones en dure databundels een groot deel van het beperkte maandelijkse inkomen van de Senegalezen in beslag zal nemen, en daarmee een obstakel voor de AKoin zal zijn.

Akon aarzelt als we hem om harde cijfers vragen. Zijn enthousiasme over de cryptomunt en zijn visie op de potentie van de stad zijn aanstekelijk, maar gedurende ons interview vermeed hij mijn vragen over transacties-per-minuut en het genereren van winst. Zijn focus op het groter goed in plaats van de daadwerkelijke details is niets nieuws. Toen hij in juni voor het eerst zijn AKoin-concept op Cannes Lions presenteerde, ketste hij technische vragen af door te zeggen dat hij “de nerds” dat allemaal uit laat vogelen.

Ryan Scott, mede-oprichter van de AKoin en de ICO impact group (een crypto-investeringsbedrijf) staat erop dat de intenties van de AKoin nobel en realistisch zijn. Hij wijst daarbij op het ontbreken van transactiekosten en de vele manieren waarop de gebruiker in het dagelijks leven munten kan verdienen. Alleen partners, bedrijven die op het platform willen opereren, moeten betalen om AKoin te gebruiken. Scott verbond het project aan een ‘appstore voor Afrikaanse ondernemers’. Door de transactiekosten weg te cijferen zouden gebruikers zelfs passief geld kunnen verdienen door standby te staan voor apps, en bijvoorbeeld als een soort spoedeisende hulp paraat te staan bij noodgevallen, of door deel uit te maken van buurtwachten.

“Bij de winkeltjes waar je in Afrika je belminuten kan kopen, zal je straks ook AKoin kunnen kopen,” vertelt Scott aan VICE tijdens de lancering. “We zijn nu ook druk aan het onderhandelen met bedrijven waar je je munten gaat kunnen besteden. Dit gaat één van de eerste cryptomunten zijn die consumenten ook daadwerkelijk in het dagelijks leven kunnen gebruiken.”

De bedenkers van de AKoin hopen daarnaast dat de munteenheid uiteindelijk als het eerste cryptocrowdfunding platform zal worden gebruikt. “Het is niet langer het idee van ‘red een kind uit een ander land’, maar veel meer ‘ik investeer in jouw idee,” zegt een van de medeoprichters van de AKoin, Lynn Liss.

Maar in een continent waar het merendeel van de transacties nog steeds cash gedaan wordt, lijkt een crypto-economie een ambitieus plan, zelfs als alle ‘nerds’ de technologie binnenstebuiten hebben getest. Voorlopig verkeert de geplande Akon Cryptostad in de planningsfase. Hij geeft zelf aan dat ze er ruim de tijd voor nemen, om te voorkomen dat zijn cryptostad slechts een waarschuwingsverhaal voor andere munten en investeerders wordt.

“Dubai stond voor eenzelfde issue,” zegt Akon. “Je bouwt snel, er is veel enthousiasme, en er zit veel geld in. Maar het hangt allemaal af van de mensen die het geld uitgeven, en hoe ze voor ogen hebben dat ze hun investering terug gaan verdienen. Er zullen bankiers in de cryptostad zijn, financieel adviseurs, zakelijke managers, hedgefundmanagers. Zij zullen allemaal deel uitmaken van dit ecosysteem.”

Ironisch genoeg doen Akons hooghartige beloftes en desinteresse in technische kennis van zijn plan denken aan de stijl van zijn minst favoriete politicus: Donald Trump. Bovenop zijn enorme projecten in Afrika, speelt de artiest ook met het idee om zichzelf verkiesbaar te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2020. Toen hem werd gevraag of hij zijn politieke ambities wel zou kunnen combineren met de plannen voor zijn stad, zei de zanger dat het ‘moeilijk zou zijn om zijn thuisland te negeren’.

“Mijn besluit is nog niet definitief, maar ik denk dat ik het ga doen,” zei hij over de eventuele presidentsrace. “Met alles dat er gaande is, waaronder de wereldwijde klimaatveranderingen, is het gewoon noodzakelijk… De enige manier waarop Amerika vooruitgang zal boeken is door de jongere generaties te mobiliseren.”

We hopen dat hij zijn kandidaatschap snel bekend maakt, want alhoewel er genoeg beroemdheden president hebben willen worden, en er evenveel cryptomunten hebben willen creëren, is er nog nooit iemand geweest die dat tegelijk deed.