We spraken Bella Hay over aliens, catdog en bekken in het fietsenhok

In onze serie 'Het VICE Interview' stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we zangeres en DJ Bella Hay.



VICE: Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

Bella Hay: Ik geloof niet zo zeer in complottheorieën, maar ik zou het wel graag willen. Ik ben echt zo iemand die ‘s avonds in bed allemaal van die slechte YouTube-documentaires kijkt. Over alien encounters en over mensen die gekidnapt zijn door aliens, dat soort dingen. Die filmpjes zijn altijd mega dom geknipt en geplakt, weet je wel. Maar ze zijn enorm fijn om mee in slaap te vallen, want er zit meestal zo’n dikke, Amerikaanse voice-over overheen.

Ik vind het altijd heel chill om dan even te doen alsof alien encounters écht een ding zijn. Soms raak ik dan helemaal creaped out en denk ik: oh nee, ze komen me halen! Uiteindelijk weet ik wel dat die docu’s hartstikke nep zijn, maar soms kan ik me compleet verliezen in dat soort dingen. Dus als ik straks zestig ben, draag ik vast aluminium hoedjes. En als er ooit buitenaardse wezens op de wereld landen, ga ik echt vooraan staan met een grote vlag. Welcome to earth! Take me with you!

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Dat was gekkebella@hotmail.com. En toen later Gmail kwam, heb ik meteen gekkebella@gmail.com geclaimd. Ik vond dat gewoon heel grappig. Ja, echt debiel. Inmiddels heb ik een normaal e-mailadres, maar dat zit nog steeds gekoppeld aan Gekke Bella. Soms komt er nog werkgerelateerde dingen binnen via dat oude adres. Dan denk ik weleens: och, arme mensen… ze zullen wel bang zijn dat ze met een of andere idioot gaan samenwerken.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Ik ben sowieso iemand die snel jankt bij films en series. Nu heb ik dat bijvoorbeeld met Greys Anatomy. Ik schaam me er best voor dat ik dat kijk, want het is niet de meest hoogstaande televisie, maar ik vind het echt meeslepend. Er zijn 14 seizoenen en ik ben nou al bij seizoen 10. Als een van die personages iets overkomt… nou, ik kan me dan toch een potje zitten jánken. Echt ontroostbaar, gewoon. Maar dat dramatische is misschien ook wel de aantrekkingskracht van dat soort soaps. Als het dan klaar is, denk ik: wow, zelf heb ik eigenlijk echt een topleven.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen is…

Dat ze extreem netjes zijn. Ik geef een middag per week muziekles op een middelbare school, en die leerlingen roken bijvoorbeeld nauwelijks. Bij ons op het schoolplein werd gerookt, geblowd en je had zelfs van die kids die al in de tweede klas met paddo’s kwamen aanzetten. We spijbelden hele dagen, sneakten het huis uit om naar de disco te gaan, die dingen. Dat zie je nu niet meer, en er wordt ook niet meer echt geneukt op zestienjarige leeftijd. Of dat nou allemaal goed of slecht is… tja, geen idee. Maar ik heb rond die leeftijd veel dingen gedaan die god verboden heeft en dat is echt de leukste periode van mijn leven geweest.

Ik denk dat die verandering een beetje hoort bij het tijdperk van social media. Alles gebeurt online. Dus als jij wil flirten met een jongen en je wil je borsten laten zien, dan doe je dat via je telefoon. Superdom natuurlijk om zo’n foto naar je vriendje te versturen als je zestien bent, maar het is snel en makkelijk. Vroeger ging je nog naar het fietsenhok van de bibliotheek, weet je nog? Ging je daar lekker staan bekken.

Als je twee dieren zou mogen samenvoegen tot één superdier, welke zouden dat dan zijn, en hoe zou het nieuwe dier er dan uitzien?

Het eerste dier wordt m’n eigen kat Cuby. Dat is een hele dikke kater die niks doet in z’n leven en alleen maar slaapt, vreet en nog meer vreet. Hij ligt ook altijd lepeltje lepeltje met mij in bed, echt onder de dekens ook. Mega relaxt. Het tweede dier wordt Jopie, het mopshondje van een van mijn beste vriendinnen. Jopie is de vetste hond op de wereld, want hij geeft high-fives en maakt pirouetjes.

Ik wil Jopie en Cupy morphen tot een cat-dog. Dus hij moet een hondenhoofd en een kattenhoofd hebben die uit elkaar groeien, als een soort siamese tweeling. En dan met de poten van die hond, want die zijn wat steviger, dus dan kan hij beter rennen. Oh, en er zit geen anus op, dus dan hoef ik hem nooit uit te laten – superhandig! Al wil ik er wel mee de straat op, zodat ik de hele buurt op stang kan jagen met mijn freaky cat-dog.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Heel donker was dat niet hoor, maar ik had het wel even moeilijk toen ik op mezelf woonde in Amsterdam. Ik had m’n havo-diploma gehaald en moest iets gaan doen met mijn leven, dus toen ben ik maar allerlei suffe horecabaantjes gaan uitproberen. Dagenlang burrito’s draaien en zo. Ik wilde eigenlijk graag muziek maken, maar als je fulltime werkt om je huur te kunnen betalen, ga je ’s avonds niet meer uren in je gitaar hangen en een album schrijven. Het was een zware, frustrerende periode.

Mijn ouders hebben toen wel aangeboden me financieel te helpen, maar ik wilde laten zien dat ik op eigen benen kon staan. Achteraf denk ik vaak: jezus, je was nog maar 17, had dat geld nou aangenomen. Dan had ik veel onbezorgder kunnen leven.

Als je een darter was, met welke muziek zou je dan opkomen?

Het lijkt me echt grappig om met een heel rustig, vredig liedje op te komen en daarna iedereen compleet te slayen met mijn dartkunsten. Misschien dan ehm… hoe heet die track? Take my breath away van Berlin. Of nee nee, ik weet het! Die intro van Twin Peaks. Dat is echt de meest dromerige, mooie muziek op de wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=i7d0Lm_31BE

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Als de aliens echt bestaan, zou ik wel een tijdje bij hen willen wonen, in de ruimte. Dan mogen mijn gemorphte cat-dog en mijn vriend [Spike] mee.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Er bestaat eigenlijk maar één antwoord op die vraag, toch? Tijdelijk kan het je zeker gelukkig maken. Zelf ben ik niet zo’n dapper drugspersoon, maar ik kan heel blij worden van goeie champagne. Als ik champagne proef, gaan mijn hersens meteen in de feestmodus. Ik word er supersnel dronken van en het is gewoon vet lekker. Maar na een avond zuipen is het voor mij echt sterven. Ik heb vaak katers van meerdere dagen.

Als ik dronken ben, word ik altijd extreem vrolijk en ga ik altijd tegen mensen roepen dat ik van ze hou. Hartstikke leuk natuurlijk, totdat ik me de volgende dag realiseer dat ik het tegen de meest willekeurige mensen hebt gezegd. Ik had dat laatst nog met een meisje dat ik al sinds groep 7 van de basisschool niet meer heb gezien. “Ohhh, ik hou van je!” Prima meid verder hoor, maar why the fuck heb ik dat tegen haar gezegd? Ik voel me er nog steeds ongemakkelijk over.

Zou je seks hebben met een robot?

Ja, weet je hoe vet dat is? Fucking vet, toch? Iedereen die op deze vraag zegt “nee, seks is iets heiligs, zoiets zou ik nooit doen,” die liegt. Bitch bye, hou eens op. Vibrators bestaan al, dat zijn eigenlijk ook al een soort robots. En je gaat me niet vertellen dat het idee van een gigantische seksrobot niks met je doet.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Voor de gay-acceptatie. Ik heb het idee dat gay koppels zich nu niet meer zo veilig kunnen voelen in het openbaar als twintig jaar geleden. Dat hoor ik van veel vrienden. Als ze in Amsterdam op straat willen zoenen of hand in hand willen lopen, moeten ze eerst een hele film in hun hoofd afspelen. Mag ik dit wel doen? Wat voor mensen lopen er om me heen en gaan zij dit oké vinden? Écht nare shit. In Nederland moet je overal jezelf kunnen zijn, vind ik. Dat geldt trouwens voor de hele LHBTQ-community.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Dat weet ik niet… een “daad van verzet” klinkt meteen zo heftig, hè? Ik heb wel ooit een werkrelatie heel bruut verbroken. Ik organiseerde evenementen voor een gast die me echt denigrerend behandelde. Hij zei systematisch van die passief-agressieve dingen, steeds verpakt op zo’n manier dat het nét door de beugel kon, maar dat je kon voelen dat het gemeen was. Geen idee of het ermee te maken had dat ik een jong meisje was en hij een oudere gast. Daar wil ik het ook niet op afschuiven, maar het was in elk geval niet fair.

Ik was in die periode eigenlijk nog vrij onzeker, maar na de zóveelste opmerking realiseerde ik me dat ik voor mezelf op moest komen. Ik heb die vent opgebeld en gezegd: “Ik stop ermee, zoek het maar uit.” Ik had al enorm veel dingen gedaan die hij later nog nodig zou hebben, maar ik heb gezegd: “Je gaat niks van me gebruiken. Begin maar opnieuw en doe het maar zelf.” Hij heeft me nog gevraagd of het hele voorval alsjeblieft low-key kon houden, maar ik dacht: krijg de tering. Nou zal ik geen namen noemen – dat doet er ook niet toe – maar je moet het gewoon niet accepteren als iemand mentaal misbruik van je maakt.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Ik vind heel Reddit geweldig. Mijn favoriet is zo’n subreddit waarin mensen foto’s posten van hoe ze er vroeger uitzagen. Dan zie je van die absurde, lelijke schoolfoto’s. Heerlijk om naar te kijken.

Oh, en porno! We hebben dankzij het internet gewoon een oneindige database aan porno waar we op elk moment van de dag naar kunnen kijken. In theorie zou ik op de fiets porno kunnen kijken, terwijl ik de route aan het plannen ben op Google Maps – óók weer zo’n fantastische uitvinding. De mogelijkheden met het internet zijn echt eindeloos! Je verveelt je nooit.



