We spraken bokskampioen Claressa Shields, die barst van het zelfvertrouwen

In het stadje Flint, in het noorden van de VS, traint ze voor het komende gevecht tegen Mery Rancier op 16 juni. Ze woont eigenlijk in het zonnige Florida, maar wie haar een beetje kent, weet dat ze nog altijd verknocht is aan haar geboorteplaats. De stad kampt met een hoop werkloosheid, armoede en vervuild drinkwater, dus het is geen perfecte plek voor een topsporter, maar dat houdt Shields niet tegen.

De laatste tijd is de bokser sowieso niet te stoppen. Sinds ze is overgestapt naar het profboksen, heeft ze alleen nog maar gewonnen. Zo versloeg ze de Nederlandse Nouchka Fontijn afgelopen zomer op de Olympische Spelen, en nam een gouden plak mee naar huis. Haar twitteraccount is nu ook razendsnel aan het groeien en ze wordt steeds vaker uitgenodigd bij grote topevenementen in de bokswereld.



Shields staat onder contract bij Dmitriy Salita. Hij zorgde ervoor dat haar gevecht met Svabados de eerste vrouwelijke wedstrijd was die als hoofdact diende van een groot boksevenement. En dat na slechts een paar gevechten in het professionele circuit.



VICE Sports sprak met Shields – die overloopt van het zelfvertrouwen – over kopstoten, de overstap naar de profs en haar groeiende aantal fans.



VICE Sports: Ha Claressa, hoe kwam je in contact met Dmitriy Salita ?

Claressa Shields: Het begon allemaal met het gevecht tegen Svabados dat op Showtime werd uitgezonden. Hij kwam naar de sportschool om mijn training te bekijken, en daarna bleven we contact houden. Dmitriy gedroeg zich niet echt als een zakenman, het gaat hem niet alleen om het geld. Hij is juist erg sociaal. Toen ze me een deal boden die overeenkwam met wat ik in gedachten had, ging het balletje dus meteen rollen.



Helpt het dat je promotor ook ervaring heeft als bokser ?

Ja, het is belangrijk dat iemand je trainingsmethoden begrijpt en ook doorheeft welke interviews vermoeiend zijn. Hij begrijpt dat ik ook maar een mens ben, soms moe wordt van trainingen en op sommige momenten gewoon niet gestoord wil worden. Daarom is het belangrijk dat hij ook gebokst heeft.

Je bent sinds kort professional. Merk je een groot verschil met je carrière als amateurbokser?

Nou, ik heb een hoop nieuwe fans en veel meer blootstelling aan het publiek. Ik heb meegedaan aan twee Olympische Spelen en ben wereldwijd bekend, maar ik wil vooral dat het Amerikaanse publiek mij beter leert kennen. Ik wil een Amerikaanse heldin worden, net zoals Muhammad Ali een held was was bij de mannen.



Wat verbaast je het meest aan het professionele boksersbestaan ?

In de amateurs krijg je in het begin van het jaar een schema en dan weet je meteen aan welke toernooien je meedoet. Bij de profs werkt het totaal niet zo. Er is geen vast schema en wedstrijden worden regelmatig verplaatst. Op het ene moment bereid je je voor op een wedstrijd op 3 juni en een minuut later is dat ineens 16 juni.



Voelt het anders zonder de hoofdbescherming die je draagt bij de amateurs ?

Het is wel een verschil dat je nu kopstoten kan krijgen tijdens een gevecht. Daar had ik nog nooit mee te maken gehad. Dat maakt het een heel ander spelletje. Sommige scheidsrechters grijpen niets eens in bij een kopstoot, maar ze doen flink pijn. Na mijn eerste wedstrijd had ik twee dagen last van mijn voorhoofd.



Ik wist niet dat boksen pijn kon doen, maar na die wedstrijd wist ik wel beter. Sommige tegenstanders weten niet hoe ze me moeten raken met hun handen, dus ze gebruiken hun hoofd.



Hoe belangrijk was het om de hoofdact te zijn tijdens een grote Showtime-uitzending ?

Ik denk dat dat enorm belangrijk was. Je kunt dan meteen zien welke boksers er op komen dagen als toeschouwer. Bovendien laat het zien dat vrouwelijke vechtsporters er ook voor kunnen zorgen dat er kaarten worden verkocht.



Ik heb ook nog nooit een vrouw zo goed zien vechten als ik. Misschien alleen Lucia Rijker en Katie Taylor. Maar het komt te vaak voor dat vrouwen de kans niet krijgen om dat te laten zien. Ze krijgen geen aanbiedingen van televisie en geven hun profcarrière op, omdat ze er niet genoeg geld mee kunnen verdienen.



Mijn laatste wedstrijd tegen Franchon was een spannende partij, omdat we beiden goed zijn en elkaar vaker zijn tegengekomen bij de amateurs. Ik won altijd goud en zij werd tweede of derde.

Voordat je prof werd had je al een schat aan ervaring. Heb je daar veel aan?

Ik denk dat sommige boksers bang worden van het publiek, want ze leven ontzettend intens mee. Ik heb al veel fans. Zeker in Michigan, waar ik vandaan kom. Daar voelt het echt alsof ik in mijn eigen achtertuin vecht. Dan vechten ze niet alleen tegen mij, maar ook tegen het publiek.



Maar ik wil overal wel vechten hoor. Tegen Tori Nelson in Washington. Tegen Kali Reis op de plek waar zij dan vandaan komt. Ik zal tegen ze vechten in hun achtertuin en ik zal ze verslaan.



Het gaat om het vrouwenboksen. We gaan niet vechten op een plek waar geen supporters komen. Er moet een groot publiek zijn en op dit moment is dat in Detroit.



Sommigen vinden dat de rondes in het vrouwenboksen moeten worden verlengd van twee naar drie minuten. Is dat in jouw voordeel ?

Nee, ik heb het liefst twee minuten. Dat zorgt er ook voor dat het vrouwenboksen spannender is dan het mannenboksen. Bovendien zorgen die korte rondes ervoor dat er continu gevochten wordt. Bij het mannenboksen zie je ze vaak lang naar elkaar kijken. Het tempo ligt hoger bij wedstrijden met kortere rondes.



Maar eigenlijk zal het voor mij ook niet zoveel uitmaken. Het maakt voor mij geen verschil of ik nou 24 of 36 minuten moet vechten voor de WBC-titel. Ik pak die prijs toch wel.



Staat het boksen weer op de kaart ?

Ja, absoluut. Veel boksers vermeden elkaar, maar nu staan er weer mooie affiches op het programma. Zoals Shawn Porter tegen Andre Berto. Wie had gedacht dat die twee tegen elkaar gingen vechten? Ook was het geweldig dat Danny Garcia en Keith Turman tegenover elkaar in de ring stonden. De tijd dat iedereen elkaar ontweek is voorbij. Ik ben ook bereid om tegen iedereen te vechten. En dat zal ik ook doen.

