We spraken Brusselse rappers over hun gloednieuwe wiet-kookshow

Hun trailer werd in minder dan 24 uur tijd 140.000 keer bekeken en bijna 500 keer gedeeld, en toen gisteren de eerste aflevering van hun gloednieuwe blow- en eetshow High & Fines Herbes online kwam, stonden social media in België en Frankrijk in lichterlaaie. Het Brusselse muziekduo Caballero (25) en JeanJass (25) doet het al een dik jaar geweldig goed in de hiphop- en trapwereld: hun eerste album brak buiten de grenzen van België en elke nieuwe single van hun tweede album, dat op 16 mei uitkomt, haalt met gemak 50.000 views op één dag. De jongens bevinden zich, zoals ze zeggen in hun laatste nummer, op steeds grotere hoogte.

