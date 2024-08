We spraken Cihan, die geen hand kreeg van Pegida-leider Edwin Wagensveld

Afgelopen zondag demonstreerde Edwin Wagensveld, het opperhoofd van de Nederlandse tak van Pegida, op het Stadhuisplein in Eindhoven. Hij stond niet zoals afgelopen mei bij de Al-Fourqaan moskee de boel op te stoken, omdat burgemeester Jorritsma het geen goed idee vond om dat spektakel nog eens een keer te herhalen. Wagensveld, die overigens in Duitsland woont, heeft laten weten voorlopig iedere zondag te willen demonstreren op het Eindhovense stadhuisplein.



Dat Wagensveld niet goed gemutst was werd duidelijk toen Cihan (16), een jonge Nederlander met Marokkaanse en Turkse roots, een gesprek met hem probeerde aan te knopen. Tevergeefs, want Wagensveld had daar geen zin in. Daar bovenop maakte Wagensveld ook nog even de profeet uit voor geitenneuker en pedofiel en keerde hij als laatste troef Cihan de rug toe en weigerde hij hem de hand te schudden. “Ik geef moslims geen hand,” zei Wagensveld.

Wij belden Cihan en vroegen hem waarom hij met Wagensveld in gesprek wilde, en wat hij hem eigenlijk wilde zeggen.

VICE: Ha Cihan. Allereerst: die Edwin Wagensveld is toch gewoon een racistische eikel? Waarom zou je überhaupt met hem in gesprek willen gaan?

Cihan: Mensen worden niet zo geboren. Er is altijd een aanleiding die ervoor heeft gezorgd dat mensen zo over bepaalde dingen gaan nadenken, en zich zo gaan gedragen. Het beste om te doen lijkt dan om ze maar te negeren, maar dat is heel moeilijk wanneer je hoort wat hij allemaal zegt. Het leek mij toch het beste om het gesprek aan te gaan en aan hem te vragen: waarom doe je zo en hoe kunnen we samen naar een oplossing zoeken?

Wat vind je ervan dat jij als 16-jarige volwassener was dan deze oude Pegidavent, die je de rug toekeerde?

Heel jammer, maar het was niet onverwachts. Ik had het wel zien aankomen. Hij stond er gewoon niet voor open.

Wat had je hem eigenlijk willen vragen?

Hoe kijkt hij tegen de toekomst aan? Wil hij iedereen het land uit hebben? Waarom zou hij hier iedere week willen staan? Ik vind het gesprek aangaan vooral belangrijk omdat de samenleving dichter bij elkaar gebracht moet worden. Om daar zo op een zondag te gaan staan en te demonstreren en dan niet willen reageren, dat heeft weinig nut. Het zet alleen maar mensen tegen elkaar op.

Als hij volgende week weer besluit om een beetje nors op het plein te gaan zitten, ga je dan weer naar hem toe om te kijken of-ie toch wel wil praten?

Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het zou dan een beetje aandachttrekkerij zijn van mijn kant. Maar als hij het gesprek aan wil gaan dan zou ik dat dolgraag doen. Maar ja, de eerste keer wilde hij niet in gesprek gaan dus ik denk niet dat hij het een tweede keer wel ineens zou willen. Maar je weet maar nooit.

Stel van wel, wat is het dan het belangrijkste dat je hem duidelijk zou willen maken?

Dat niet iedere persoon die moslim is zo is als hij zegt. Maar dat zal hij zelf vast ook wel weten. Zo’n domme mongool is hij nou ook weer niet, denk ik. Ik vraag me vooral af waarom hij zulke extreme meningen heeft. We zijn wel allemaal gewoon mensen. En als je zo’n afkeer hebt tegen een bepaald persoon die jou niks heeft aangedaan, dan vraag ik me af van hoe komt dat. Ik zou niet weten waarom.

Is er nog iets wat je van hem persoonlijk zou willen weten?

Waarom-ie niet gewoon lekker in Nederland komt wonen.

Dankjewel, Cihan.