We spraken de 15-jarige Leafs over kinderchampagne en met een oppas naar de club gaan 123

In de brandende zon heeft Almere Haven veel weg van een willekeurige Center Parcs. Alles is groen en vredig, en de mensen groeten elkaar vrolijk op straat. Je verwacht hier van alles te vinden – vogelaars, wandelaars, vissers – maar niet het meest vernieuwende geluid in de Nederlandse hiphop van dit moment. Toch is het zo.

De jonge Leafs woont hier namelijk, samen met zijn moeder, wat helemaal niet gek is aangezien hij pas vijftien jaar oud is. Afgelopen vrijdag bracht hij via Noah’s Ark zijn EP Feals uit. Qua sound hoor je helemaal niet dat hij pas net is begonnen met muziek maken, het enige dat zijn leeftijd verraadt is misschien het ongelofelijke enthousiasme in zijn liedjes. Ik leerde dat dit absoluut aansluit bij zijn karakter toen ik na schooltijd met hem afsprak. Ik praatte met hem (en zijn lieve moeder) over hoe een vijftienjarige jongen zich staande houdt in de rapgame.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.