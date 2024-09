We spraken de advocaat van SFB over de situatie in Suriname

Frenna, KM en Priceless zitten nog steeds vast in Suriname, maar volgens hun advocaat Humphrey Schurman gaat dit niet lang meer duren. De leden van SFB zitten momenteel vast op verschillende locaties. Aan de telefoon vertelt Schurman aan Noisey: ”De posities zijn verschillend. Twee van die locaties zijn locaties waar elke verdachte graag zou gaan, en een daarvan is waar het nogal wat krapjes is.”

De advocaat staat bijna dagelijks in contact met de jongens. ”Met de jongens gaat het natuurlijk niet goed, want ze zijn van hun vrijheid benomen”, vertelt hij. De drie leden van SFB zijn woensdag 28 december 2016 aangehouden in Suriname waar ze op dat moment waren voor een optreden. De drie worden verdacht van het filmen en verspreiden van een filmpje waarin ze seks hebben met een minderjarig Surinaams meisje. De NOS meldde vanochtend al dat de aangifte van de moeder van het minderjarige meisje in kwestie is ingetrokken. De advocaat bevestigt dit en hoopt dat dit een verzachtende rol zal spelen in de zaak.

Videos by VICE

Ook bevestigt de advocaat dat het meisje 15 jaar was toen de video werd opgenomen. ”De focus van de minister van justitie is niet alleen een nationale, maar ook een internationale focus”, legt Schurman uit. ”Je mag niet aan minderjarigen komen. Maar de vraag is: is er bij de jongens wel gelet op de juiste feiten en omstandigheden?”

De advocaat zegt dat er niet gedacht hoeft te worden aan een uitleveringsverdrag. ”Ik heb er goede hoop in dat dit binnen de kortste keren, ik kan natuurlijk niet zeggen morgen, maar wel op hele korte termijn opgelost is. Ik hoop zeker voor het einde van die dertig dagen.” Hij hoopt dit niet alleen voor de rappers, maar ook voor het meisje. ”Iedereen moet verder.”