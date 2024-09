We spraken de maker van de FEBO-trekmuur op het water

Er zijn een aantal zekerheden in het leven: de zon zal morgen weer opkomen, belasting zul je blijven betalen en bij de FEBO kan je altijd een snack uit de muur trekken. De Amsterdamse snackbarketen heeft zich met zijn typische automatiek vastgebeten in bijna elke grote stad en bezorgt tegenwoordig zelfs aan huis.

Als je dacht dat de FEBO zo’n beetje alle plekken wel veroverd had, heb je het mis: voor de 75ste verjaardag van de snackbarketen hebben ze een snackmuur op een boot gemaakt, een zogeheten Drijf In. Voor één dag kan iedereen die langs de drijvende automatiek op de Amsterdamse Prinsengracht vaart, er een gratis ‘feestkroket’ uit vissen. We spraken met de maker van de Drijf In, Axel Rueb van reclamebureau Natwerk, en vroegen hem hoe je een drijvende snackbar maakt, en of je die gratis kroketten echt alleen kunt bemachtigen als je een boot hebt.

Videos by VICE

Foto via Natwerk

MUNCHIES: Hee Axel, waarom hebben jullie een FEBO op het water gemaakt? Axel Rueb: Het is een actie van de FEBO omdat ze 75 jaar bestaan. Het idee is dat de snacks voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Eerder hebben wij daarom een automatiek in de PC Hooftstraat voor ze geplaatst. Dit keer hebben we het vrij letterlijk genomen en hebben we er eentje gebouwd voor op het water.

Maar een sloepje op de grachten en winkelen in de PC zijn juist niet voor iedereen bereikbaar toch? De gracht en de PC Hooftstraat waren juist plekken waar de FEBO nog niet was. We zijn echt aan het kijken waar we de snackbars nog verder kunnen brengen; de PC Hooftstraat is juist een contrast met waar je de FEBO normaal vindt, in die straat zijn helemaal geen snackbars. De gracht is gewoon leuk, omdat je dan op het water ook een snackje kan halen.

Hoe bouw je een automatiek op het water? Onze ontwerper had meteen een beeld in zijn hoofd: een grote overhang met de neonletters van de FEBO erboven. Verder is het een normale trekmuur op soort platte boot die niet kan varen. De bouwpartij van FEBO is er zelf mee aan de slag gegaan, dat zijn de jongens die normaal ook de muur installeren en FEBO’s door heel Nederland bouwen. Alleen dit keer op het water, dat was even wat anders.

Hoe komen de snacks erin? We hebben een jongen op een brommertje die vanaf de Leidsestraat de Drijf In bijvult. Ze worden dus daar gemaakt en gaan dan de boot in, dat gebeurt net als in de andere muren: de snacks gaan er aan de achterkant in en je kan ze er op het water uithalen.

Heb je zelf al een kroket uit de muur getrokken? Ik heb al wel een feestkroket getest, maar ben nog niet naar de muur gevaren. Alles is nu opgezet en het is rustig, dus ik ga er zo zeker nog even heen om een snack te pakken.

Kun je ook zonder een boot een kroket scoren? Het maakt ons niet uit hoe je er komt: als je ‘m kan bereiken, mag je er een gratis snack uit halen. Vanochtend is er al een jongen zwemmend heen gegaan. Ik hoorde een plons, en opeens zag ik iemand richting de trekmuur zwemmen om er een kroket uit te halen. Ik heb geen idee of hij het had voorbereid, hij had zijn shirt nog aan volgens mij. We zijn tot negen uur vanavond open, iedereen die nog wil, kan tot die tijd nog langskomen. We hebben alleen geen douches naast de boot dus zwemmen is op eigen risico.

Kunnen mensen niet sowieso makkelijk in het water vallen als ze een snack halen? Nee, mensen vallen er niet in. Er zit een reling aan waar je met je boot kan aanleggen en je kan er prima bij vanuit je boot.

Ik las dat de mensen van de FEBO nu dromen van een FEBO in de lucht. Gaan jullie dat ook voor ze realiseren? Dat zou wel te gek zijn, maar het zal wat lastiger worden denk ik. In de lucht zijn er toch minder mensen die je kan bedienen. Maar we vinden voor de volgende actie vast wel weer een andere gekke plek. En misschien gaan we wel de lucht in hoor, het zou pas zijn voor het 100-jarige bestaan van FEBO. Dat is over 25 jaar, wie weet hebben we dan eindelijk vliegende auto’s.