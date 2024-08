We spraken de dj van de Kuip over Klassiekers, Bob Marley en Paul Elstak

Als je I Will Survive, de goaltune van Feyenoord, door de Kuip hoort galmen, is dat dankzij een druk op de knop van Bootsy Paul. Bij twijfel geeft hij het publiek de zekerheid uit hun dak te gaan. Een spreekwoordelijk dak, natuurlijk. Want volgens het Feyenoord-publiek is een stadion met dak helemaal geen voetbalstadion.

De Klassieker komt weer naar de Kuip, dus Bootsy Paul maakt zich klaar voor de mooiste competitiewedstrijd van het jaar. VICE Sports sprak hem over wat er komt kijken bij zijn werk in de Kuip, en hoe het is om te draaien voor 45.000 kritische Feyenoord-supporters.

VICE Sports: Ha Paul, die goaltune van Feyenoord, heb je die ook weleens ingestart terwijl er helemaal geen goal was gemaakt?

Bootsy Paul: Drie keer. Drie keer heb ik op start gedrukt, terwijl er geen goal geteld werd. Van die drie had ik het twee keer wel goed, maar zat de scheidsrechter gewoon fout. Toch, drie keer in iets meer dan tien jaar, is niet erg veel.

Je bent nu de langstzittende dj bij Feyenoord. Hoe zit het met je voorgangers?

Die jongen voor me heeft iets meer dan vier jaar gedraaid. Daarvoor is er een jongen geweest die één verkeerde plaat opzette en nooit meer terug hoefde te komen.

Weet je welke plaat dat was?

We Are The Champions van Queen. Die plaat is sinds de jaren negentig Ajax-gerelateerd. Die jongen zette die plaat op voor de jeugdelftallen die dat seizoen kampioen waren geworden. Ze maakten een ererondje in De Kuip. Alleen, bij het Feyenoord-publiek was op dat moment dat nummer in ongenade gevallen.

Alle foto's door Ryan Oosterling.

Zijn er meer verboden platen?

Ja, eigenlijk alles van Queen. Ook geen Bob Marley meer. Ik draaide bijna iedere wedstrijd wel een nummer van hem. Dat lag toen ook echt wel goed in De Kuip. Maar sinds ze bij Ajax bij de opkomst van de tweede helft Three Little Birds van hem zingen, kan dat niet meer. Dat hebben ze echt geclaimd.

Heeft Feyenoord ook nummers geclaimd die nergens anders gedraaid worden?

DJ Paul zullen ze denk ik niet zo snel ergens anders aanzetten. Maar daar worden weleens foutjes mee gemaakt. Zo werd er bij Roda JC – Feyenoord voor de beker een aantal jaar terug in de rust van de verlenging Rainbow In The Sky van DJ Paul gedraaid. Dat is natuurlijk niet zo motiverend voor de spelers van Roda.

Vroeger hoorde je vaak Ring Of Fire van Johnny Cash in De Kuip. Nu niet meer. Zou zo’n nummer dan nu ergens anders gedraaid kunnen worden?

Je hebt geclaimde nummers en je hebt gepikte nummers. Dit is een gepikt nummer. Ring Of Fire werd eerst bij Willem II gedraaid in de Dario G-versie en toen hebben wij het gepikt. Dat nummer werd toen zo massaal gevraagd door de supporters dat ik het ben gaan draaien.

Het is gek hoe dat gaat. Ik denk dat het met status te maken heeft, bij de grote clubs wordt niks van elkaar gepikt. Maar als je wat bij de kleintjes vandaan haalt, is het meestal niet zo’n probleem. Maar, het moet dan wel echt van de supporters afkomen. Ik kan zelf niet zomaar overal gaan snoepen, weet je.

Hou je in de gaten wat er in andere stadions gedraaid wordt?

Ja, maar niet alles. Ajax hou ik natuurlijk in de gaten en PSV ook. Die draaiden vroeger altijd bij opkomst You’re Simply The Best van Tina Turner. Nu draaien ze die in de rust. Ook als ze 4-0 achterstaan. Dat vind ik dan wel bijzonder. Als je 4-0 achterstaat, ga je niet Simply The Best opzetten. Dan ben je gewoon niet wijs.

Draai je in de rust andere muziek als Feyenoord achterstaat dan als ze voorstaan?

Ja, als je 2-0 achterstaat en je gaat dan lekker enthousiaste muziek opzetten, dan komt dat natuurlijk niet over. Dan zet ik juist als laatste nummer voor de tweede helft Mijn Feyenoord van Lee Towers op, gevolgd door een kort fragment van Super Feyenoord van The Champ of Pullover van Speedy J.

Die laatste twee zijn dan toch wel weer beuknummers.

Je probeert op die manier de beuk erin te gooien. Niet alles hoeft altijd voetballend opgelost te worden. Zo hoop ik bij te dragen aan de sfeer in het stadion, wat zich weer op de spelers uitwerkt.

Nadat DJ Paul tegen AS Roma thuis in De Kuip gedraaid had, werd hij in de Italiaanse media een hooligan-dj genoemd. Jij draait vaak muziek van hem.

Die wedstrijd lag, door de rellen in Rome, onder een vergrootglas bij iedereen. Met dat beruchte banaan-incident natuurlijk, en DJ Paul door zijn housemuziek. Ik draai altijd Love U More van hem. De titel zegt het al: hoe lief wil je het hebben?

Vragen de spelers weleens een plaat aan?

Dat is twee keer gebeurd, de eerste keer is jaren geleden. De spelers vonden het toen leuk om bij de warming up I Gotta Feeling van The Black Eyed Peas te horen. Dat was toen zo’n kleedkamernummer, zeg maar. De andere keer was met de huldiging op de Coolsingel, toen wilden ze heel graag het nummer van De Buschauffeurs horen. Dat nummer was bij de supporters uitgegroeid tot het kampioenslied. Dat bracht zoveel emotie bij iedereen mee.

Hoe was dat, om tijdens de huldiging op de Coolsingel te draaien?

Dat was geweldig. Ik stond onder het bordes te draaien en toen die spelers opkwamen, ontplofte alles. Ik zag alleen maar rode, witte en groene rook. Meer kon ik niet zien. Dat terwijl er 140.000 mensen voor je staan. Ongelooflijk.

Je bent de eerste dj in 18 jaar die de Champions League-hymne in De Kuip afspeelt.

Dat is geweldig, natuurlijk. Daar keek ik wel naar uit.

Hoe heb jij die wedstrijd tegen Manchester City beleefd?

Dat was een rare. In de rust sta je met 3-0 achter en kwam er berusting bij de fans. Na eerst ontgoocheling, teleurstelling en woede te hebben gehad, rechtten ze in de rust hun rug en gingen er helemaal achterstaan. Manchester City was gewoon een paar maatjes te groot. Op een gegeven moment is iedereen dan over dat punt heen en gaan ze weer zingen. De spelers gingen na een 4-0 verlies onder een luid applaus het veld af. Normaal gesproken draai je na een verliespartij geen Feyenoord-muziek. Nu heb ik dat voor de tweede keer wel gedaan. Puur om de spelers support te geven.

Je zegt voor de tweede keer. Wanneer was de eerste keer?

De eerste keer was tegen Ajax. Die verloren we met 0-1 en hadden we met 8-0 moeten en kunnen winnen. Hun scoorden binnen vijf minuten en daarna was het een grote stormram van Feyenoord. Maar die bal wou er niet in. Het publiek stond er ook helemaal achter en Frank de Boer zei na afloop: “Sorry dat we hebben gewonnen”. Dat was natuurlijk helemaal niet verdiend. Toen heb ik dus Feyenoord-muziek gedraaid omdat we de morele winnaar waren.

Draai je alleen voor Feyenoord of ook bijvoorbeeld voor het Nederlands Elftal in De Kuip?

Nee, ik geloof niet dat ik Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes in De Kuip op wil zetten. Dat draaien ze bij Ajax én het Nederlands Elftal. Toen het Nederlandse Elftal een hele reeks verloor in de Arena werd er iedere keer na afloop Bloed, Zweet en Tranen gedraaid. Geen inzet, maar wel dat nummer opzetten. Daarbij, sommige dingen gaan niet samen gewoon. Ik draai voor Feyenoord en that’s it. Daar gaat geen Nederlands Elftal bij komen. Bij het Nederlands Elftal is de gangbare muziek André Hazes, Gerard Joling, enzo. Allemaal Amsterdamse muziek dat volgens hun voor heel Nederland staat.

Rotterdammers hebben vaak een aversie tegen het Nederlands Elftal.

Dat komt natuurlijk omdat er zo weinig Feyenoorders opgenomen worden. Ik heb in 2010 voor de WK-finale gedraaid op de Binnenrotte in Rotterdam. Van Bronckhorst, Kuijt en Van Persie speelden daar natuurlijk in mee, en de coach was Van Marwijk. 20.000 man stond daar. Het laatste WK, daar deden veel Feyenoorders aan mee. De coach was dan wel Van Gaal, maar door die Feyenoorders in het elftal gaat het toch meer leven dan met meneer Blind en al zijn Ajacieden.

Is er een ultieme wedstrijd in een bepaald stadion waar jij graag zou willen draaien?

Nee, De Kuip is het mooiste. Anders krijg je toch weer met andere culturen te maken en om het goed te kunnen, moet je bij die cultuur horen. Maar de wedstrijd tegen Excelsior uit vorig seizoen komt daar dichtbij. Dat was de wedstrijd voor de kampioenswedstrijd. Toen hadden we op de middencirkel in De Kuip een hele grote kubus van beeldschermen staan en daarbovenop een podium. De mensen die niet bij Excelsior konden zijn, konden de wedstrijd op deze manier in De Kuip kijken. Op dat podium stond ik te draaien. Daar zou ook de huldiging plaatsvinden. De schaal zou dus twee meter voor me uitgereikt worden. Als je het over natte dromen hebt, dan is dat er wel een.

Is het Feyenoord-publiek een mooi publiek om voor te draaien?

Het mooiste. Goudeerlijk en bloedfanatiek. Als ze je niks vinden, staan ze met hun armen over elkaar ongeduldig te wachten op het moment dat jij de goede plaat opzet om los te gaan. Maar wanneer je ze weet te raken, gaan ze tot het uiterste. En dan geven ze echt alles.

