We spraken de grootste politieke partijen van Nederland voor Kiezen met VICE

Beste lezer,

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en nou zijn die in principe altijd belangrijk, maar nu al helemaal, of moeten we zeggen: juist nu. Maar nee, we menen het – er zijn gierende tekorten aan betaalbare woningen, we doomscrollen onszelf half in slaap, half in nachtmerries met nieuws over hoezeer we op klimaatgebied de pineut zijn. Scholieren, studenten, familie, vrienden zitten, al dan niet krokant opgebrand, bij ouders op de bank of in hun studentenwoning af te vragen of ze ooit nog een carrière krijgen en op het gebied van discriminatie is er veel te doen, maar weinig om blij van te worden. (En: corona).

Wij willen in de aanloop naar de verkiezingen een steun zijn (maar geen toeverlaat, helaas, het toeverlaatschap kunnen we er niet bij hebben), een steun in de aanloop naar het maken van je keuze in welke persoon, welke partij, welke politieke kleur jij je stem toevertrouwt.

Voor de videoreeks Kiezen met VICE interviewde Eveline van Rijswijk voor ons de lijsttrekkers van de grootste partijen (op Rutte na, want die moest met Jort Kelder babbelen en stuurde afgevaardigde Dilan Yeşilgöz-Zegerius, en op Wilders na, want die vindt ons te progressief (en wij hem te racistisch)).

Eveline is presentator en politiek historicus en je kunt haar kennen van haar theatervoorstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht (die ze 8 maart nog eens speelt, en die kan je dan hier zien).

Ze was dan ook blij dat er in tegenstelling tot vier jaar terug nu eens níet zes witte mannen op de gruwelijke lederen stoelen van het VICE-kantoor zaten, en ze hoopt dat CDA en VVD over een tijdje ook eens een vrouwelijke lijsttrekker proberen aan te stellen. Waarvan akte. Bekijk de trailer voor Kiezen met VICE hierboven en volg het op ons youtube-kanaal.

Op het gebied van het geschreven woord hebben we ook een boel voor je in petto. Tim Fraanje sprak de jongerenafdelingen van politieke partijen om te zien hoe zij in de wedstrijd staan en wat ze graag anders zien in de wereld, Wouter van Dijk vertelt onder meer hoe ‘normaal’ de VVD de afgelopen tien jaar is geweest, we spreken de nieuwe generatie vrouwelijke kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen, Lisa Lotens interviewt Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons en Djanlissa Pringels zoekt uit of het een goed idee is vlees zo onaantrekkelijk als tabak te maken. Ook willen we weten wat anderen gaan stemmen. We vragen onder meer mensen met een beperking, allerhande soorten drugsgebruikers en ethische hackers wat zíj zoal belangrijk vinden deze verkiezingen.

Volg ons de komende tijd voor allerlei verhalen rondom de verkiezingen. De democratie mag dan een feest heten, dat betekent nog niet dat het ook per se maar allemaal leuk hoeft te zijn. Lees je in, ga lekker stemmen, hou je taai.

Toedels,

VICE