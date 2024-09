We spraken de guy die de soundtrack van ‘Stranger Things’ maakte

De zomer van 2016 kabbelde rustig voort; festivalletje hier, zonnetje daar, en plotseling had iedereen het over de duistere serie Stranger Things. De jarentachtigsetting met daarin oneindig veel knipoogjes naar films als E.T. en Poltergeist maakte de Netflix Original ontzettend cool, maar ook de soundtrack trok iedereen van de zonovergoten buitenlucht naar het creepy Amerikaanse stadje Hawkins. De brommende horrormuziek komt uit handen van Kyle Dixon en Michael Stein, die met hun band S U R V I V E al jarenlang dikke synthesizermuziek maken. Aanstaande vrijdag nemen ze een selectie van hun loeizware gear mee om Bitterzoet te verduisteren met hun filmische electro. We belden Kyle Dixon op om even bij te kletsen.

THUMP: Ha Kyle. Ik hoor allemaal herrie op de achtergrond, waar ben je?

Kyle Dixon: We rijden met de band naar Manchester voor een optreden, want we zijn momenteel op tour!

Heb je nog wel vrije tijd sinds de hele wereld opeens geobsedeerd is door jullie Stranger Things-soundtrack?

Nee, eigenlijk niet. We hebben geen vrij tot de herfst. We touren nu door Europa, gaan straks naar Coachella en tussendoor maken we de soundtrack voor seizoen twee van de serie. Ons doel is om zowel met Stranger Things als met onze band bezig te blijven. Daar offeren we graag onze tijd voor op.

Je klinkt er behoorlijk nuchter over, terwijl de muziek die jullie maakten voor de serie genomineerd was voor een Grammy.

Het voelt surrealistisch, maar tegelijkertijd is er niet zoveel veranderd. Die Grammy-uitreiking is ook maar een gek evenementje eigenlijk. Ik zag heel veel beroemdheden waarvan ik nooit had gedacht die in het echt te zien. Ook duurt het intens lang; we hebben daar zeven uur gezeten. Het was leuk, maar erg lang.

Dat is schijnbaar de prijs die je moet betalen voor het maken van een vette soundtrack. Hoe denk je dat het komt dat deze muziek bij zoveel mensen is blijven hangen?

Veel filmmuziek is niet zo memorabel, dus als er eens iets een béétje goed is, valt dat meteen op. Zo’n tachtig tot negentig procent van alle soundtracks klinkt hetzelfde – producers wíllen ook dat het allemaal hetzelfde is. Er is trouwens een hoop filmmuziek die niet de lof krijgt die het verdient, terwijl ander werk weer onevenredig veel aandacht krijgt. Zo gaan die dingen.

Voelen jullie door alle aandacht nu veel druk bij het produceren van de soundtrack van seizoen twee?

Een beetje wel, maar ik zie het succes als geluk, iets dat per ongeluk is gebeurd. We blijven gewoon doorgaan met wat we doen, het enige verschil is dat er nu meer ogen op ons gericht zijn.

Hoe ver zijn jullie al met de soundtrack van het tweede seizoen?

We zijn nét begonnen, maar het staat op een laag pitje omdat we momenteel dus touren met de band. Omdat we er nog niet zo inzitten, hebben we nog geen idee welke kant de serie dit seizoen opgaat. Ik weet alleen dat het zich meer gaat afspelen in The Upside Down, dus de muziek wordt flink duisterder, vreemder en hectischer.

Hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk, muziek componeren voor een serie?

Over het algemeen schrijven we muziek met verschillende moods die op elk scenario toepasbaar zijn. In dit beginstadium zijn er nog geen scènes of foto’s geschoten, dus we houden die moods zo breed mogelijk. Op een gegeven moment krijgen we beelden aangeleverd en dan moeten we ongelofelijk veel schaven. Het gebeurt bijvoorbeeld al snel dat een bepaald muziekfragment en beeld samen te heftig worden. Daarom is het zo moeilijk om een arrangement te maken voor iets dat je nog niet hebt gezien.

En hoe zit dat eigenlijk met de theme song, hoe is die tot stand gekomen?

We stuurden een hoop werk naar de regisseurs, de Duffer Brothers, en zij kozen een hele ruwe demo uit die we allemaal het beste vonden. Die hebben we eindeloos bewerkt en uiteindelijk bleven de 68 seconden over zoals jullie die nu kennen.

Welke soundtracks vind jij zelf goed?

De componisten van The Revenant hebben heel goed werk geleverd. Ik lette nooit echt op soundtracks van series en films, maar sinds we onderzoek moesten doen om de muziek voor Stranger Things te maken, is me heel veel opgevallen. Ik ben bijvoorbeeld echt onder de indruk van Narcos. De muziek daarin is heel anders dan in andere series en werkt onwijs goed met het verhaal.

De soundtrack van Stranger Things verschilt niet zoveel met jullie werk als S U R V I V E. Wat kunnen we verwachten van de show?

We nemen de ARP Odessey mee – het coole van die synthesizer is dat die uit de jaren zeventig komt. Ook hebben we veel andere vintage synthesizers bij ons die hele harde en zware herrie kunnen maken. Eigenlijk is onze show best metal.

Is dat ook de reden dat jullie je laatste album RR7349 hebben uitgebracht op het metal-label Relapse?

We konden het ook uitbrengen op een elektronisch label, maar ik denk niet dat we dan evenveel mensen hadden bereikt. Ik heb het idee dat metalfans meer openstaan voor niche; op de een of andere manier vinden ze onze muziek leuk.



