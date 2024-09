We spraken de jongen die deze alternatieve voetbaltenues ontwerpt

Het is tijd om te zweven tussen hoop en vrees over de nieuwe tenues van je club. Soms is het resultaat top, maar vaak maken de ontwerpers van de grote sportmerken er een potje van.

De laatste jaren zijn de designs alleen niet zo bijzonder geweest. Logisch ook, want hoeveel variaties kan Ajax bijvoorbeeld maken op een wit shirt met een rode baan en witte broekjes? De sportmerken doen hun best, maar het is vaak lastig om echt grote verschillen tussen de tenues zien in opeenvolgende seizoenen. Soms een kraagje, soms een v-halsje, meer is het vaak niet.

Videos by VICE

XZTALS achter zijn computer.

Omdat er weinig durf zit bij de grote merken, zijn er designers die op eigen houtje tenues zijn gaan ontwerpen. Sommigen krijgen online veel aandacht, omdat voetbalsupporters nou eenmaal houden van mooie tenues. Soms denken media zelfs dat zulke alternatieve tenues het echte werk zijn.

Een van deze alternatieve tenuedesigners is de 20-jarige student XZTALS. Zijn moeder noemt hem trouwens gewoon Andy. VICE Sports sprak met hem over zijn ontwerpen en zijn motivatie om mode te ontwerpen voor de voetbalwereld.

Een origineel design voor VICE Sports Spanje. We zijn benieuwd hoe dit ontwerp viel in hun kantoor in Barcelona.

VICE Sports: Ha Andy, we zien steeds vaker alternatieve tenues online. Wat vind jij van deze trend?

Andy: Ik denk dat het populair is geworden omdat het veel verschillende mensen aanspreekt. De ontwerpen zijn interessant voor zowel voetbalsupporters als modeliefhebbers. Ze brengen die werelden samen, en dat gebeurt niet zo vaak. De trend is waarschijnlijk ook ontstaan doordat bedrijven als Nike en Adidas meestal niet zoveel veranderen, waardoor de designs snel suf worden. Fans willen wat anders zien. Persoonlijk vind ik het leuk om tenues te ontwerpen omdat ik zo iets unieks kan maken, iets dat je niet elke dag ziet. Zodat mensen zich afvragen: “Wat nou als dit echt zou gebeuren?”

Wanneer ben je met je ontwerpen begonnen?

Een paar maanden geleden, toen ik een aantal andere designers tenues zag ontwerpen. Dat vond ik vet en wilde ik ook wel proberen. Ik begon ermee voor de lol, maar realiseerde me al snel dat ik mezelf ook kon promoten door ze op social media te zetten. Tegelijkertijd kreeg ik ook een hoop feedback. Je kan nu echt zien dat ik beter ben geworden in ontwerpen, als je de evolutie van mijn shirts bekijkt. Hoe meer tenues ik doe, hoe meer ik te weten kom over elke club en wat de supporters mooi vinden. Bijvoorbeeld welke kleuren en merken ze bij hun team vinden passen. Volgens mij zijn vooral Italiaanse supporters erg duidelijk over welke kleuren ze bij hun clubtenues willen zien.

Wat wil je hiermee bereiken?

Voetbal is een van mijn grootste passies en ik zou een paar van mijn concepten graag in het echt zien, en met clubs werken om de shirts daadwerkelijk uit te brengen. Ik wil designs maken waarvan mensen enthousiast worden. Ik vind het tof wat Adidas op dit moment doet en zou graag een keer met hen samenwerken. Maar ik wil ook wel graag mijn eigen voetbalgerelateerde modemerk beginnen. Buiten BALR en Lack of Guidance zijn er nog niet zoveel.

Hoe kwam je op het idee om tenues met designermerken te mixen?

Het idee kwam oorspronkelijk van Emilio Sansolini en MBROIDERED, die hun werk op social media zetten. Ik maakte daar mijn eigen versie van, bijvoorbeeld Prada met Roma en AC Milan met Gucci. De merken waarmee ik begon, hebben allemaal iconische patronen. Soms vond ik tenues te droog als ik alleen kleurverschillen gebruikte, dus daarom begon ik patronen en bijvoorbeeld bloemen te gebruiken om ze een unieke uitstraling te geven.

Zie je dit als een manier om jouw eigen merk te promoten?

Het begon als geintje en om mezelf te verbeteren, maar ik wilde ook zien wat voor reacties het op zou leveren. Het zou natuurlijk geen zin hebben om dit werk alleen op mijn eigen computer te laten staan. Al het werk draagt bij aan mijn portfolio als designer, wat hopelijk tot kansen leidt in de toekomst.

Hoe moeilijk is het om een baan te krijgen bij een merk als Adidas?

Ik geloof er heilig in dat je je eigen geluk maakt en dat hard werk wordt beloond. Iedereen wil wel voor een van de topbedrijven werken. Ik ben nog niet op dat punt, maar ik blijf hard werken en hopelijk komt dan de dag dat ik een kans krijg.

Ken je iemand die op deze manier aan zo’n baan is gekomen?

Persoonlijk ken ik zo iemand niet, maar ik weet zeker dat die grote bedrijven hun ogen altijd openhouden voor talent!

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.