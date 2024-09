We spraken de jongens van FC Buitenland over ambities, Twittervrienden en Youtube-money

Deze week publiceren we het drieluik interviews. Dit is deel drie (hier deel één en twee).

Elke voetbaltwitteraar in Nederland weet wel van het bestaan van Yordi Yamali (30), Jean-Paul Rison (26) en hun youtubeshow FC Buitenland. In het programma bespreekt het duo wekelijks wat er allemaal is gebeurd in de grotere en minder grote voetbalcompetities in het buitenland.

Yordi en Jean-Paul maken dit programma in de studio van FC Afkicken, wat weer eigendom is van Neal Petersen en Joris Boerhof. Onder leiding van Petersen en Boerhof worden er verschillende sportprogramma’s gemaakt, allemaal voor YouTube. FC Buitenland verschijnt elke maandag en heeft gemiddeld zo’n 1.500 kijkers. VICE Sports sprak Yordi en Jean-Paul in de studio van FC Afkicken over hun werk op YouTube.

VICE Sports: Laten we bij het begin beginnen. Hoe zijn jullie bij FC Afkicken terechtgekomen?

Jean-Paul: Het is eigenlijk allemaal een beetje uit de hand gelopen door Twitter. Ik kende Neal en Peter van Vliet van Twitter, ontmoette ze bij een gemeenschappelijke kennis en daar vroegen ze of ik mee wilde denken voor een wekelijks online voetbalprogramma.

Yordi: Nu is hij niet meer weg te beuken. Ik begon de jongens hier door WK Daily te volgen op Twitter. In diezelfde tijd hield ik een blogje bij over Wesley Sneijder in Turkije. Even later DM’de Neal me of ik een keer op gesprek wilde komen.

Kenden jullie elkaar ook al van Twitter?

JP: Ik kende Yordi al drie jaar van Twitter voordat we elkaar in het echt ontmoetten. Ik dacht eerst: ik ga toch niet afspreken met mensen van het internet. Ik vond dat heel raar. Alsof je in het dagelijks leven niet gewoon mensen kan ontmoeten. Maar je ziet nu waar het toe kan leiden.

Y: Ik kan het niet iedereen adviseren om zomaar mensen van internet te ontmoeten, maar op Twitter zie je al wel welke interesses je deelt en om wie je kan lachen. Als het goed voelt, moet je het gewoon doen. Er komen allemaal hartstikke leuke dingen uit.

Konden jullie het in het echte leven meteen goed met elkaar vinden?

JP: Ik mag hem wel, op zijn tijd.

Y: Genee en Derksen, hè. We komen niet bij elkaar over de vloer, maar we kunnen het op beeld wel leuk met elkaar vinden.

JP: We zijn heel anders, maar hebben wel dezelfde passie voor voetbal, met name buitenlands voetbal. We zijn het ook heel vaak oneens en dat is alleen maar goed voor het programma. Yordi weigert ook diplomatiek te zijn. Hij is wat emotioneler dan ik.

Y: Jean-Paul is weer iets conservatiever in zijn uitingen, maar ik merkte snel dat Jean-Paul op dezelfde manier naar voetbal kijkt als ik. Met dezelfde nauwkeurigheid en intentie. Daarom dacht ik: prima, daar komen we wel uit.

Alle foto’s door David Meulenbeld.

Hoe was het voor jullie als onervaren jongens om hier voor het eerst met profvoetballers in de studio te zitten?

JP: In het begin wilde ik vooral niks doms zeggen. Maar inmiddels heb ik zoveel domme dingen gezegd op camera, dat het niet meer uitmaakt. Wat mij ook opviel, was hoe zenuwachtig voetballers kunnen zijn. Davy Klaassen heeft al in San Siro en Camp Nou gespeeld, maar zat hier in het begin een beetje ongemakkelijk te huppen.

Y: Ik klapte zelf de eerste keer op beeld goed dicht van de zenuwen, maar dat ging wel snel weg. Het keldertje waar we hiervoor zaten had op de een of andere manier een heel huiselijke sfeer. We vragen de spelers ook gewoon of ze blijven eten of een potje FIFA willen spelen. Tachtig procent van de spelers houdt contact en keert terug. Dat is het grootste compliment dat we hier kunnen krijgen.

FC Buitenland zit nu op ongeveer 1.500 views per video. Zijn jullie daar tevreden mee?

JP: Nou, we zouden graag wat hogere kijkcijfers hebben, maar we zitten ook in een niche. Je gaat nooit de 200.000 kijkers halen met wat wij hier doen. Bij Fox kijkt bijvoorbeeld geen hond naar de samenvattingen van de Bundesliga. Maar we hebben wel een hardcore groepje dat ons volgt en heel trouw is in het kijken en reageren.

Y: Het is ook de vraag of mensen niet kijken omdat ze het niet leuk vinden of omdat ze niet eens weten dat we bestaan. We kunnen nog geen billboards langs de weg hangen. Als we wat aan marketing zouden kunnen doen, scheelt dat al. Het grootste probleem is dat mensen ons nog niet weten te vinden en kennen.

Je ziet op YouTube ook dat het vaak nog wat sneller gaat en op een wat jongere doelgroep is gericht dan wat jullie doen.

JP: Er zijn best vaak ludieke inhakers te bedenken op wat er in Nederland gebeurt, maar moet je dat willen? Moet je dan doen wat scoort, of datgene wat je zelf leuk vindt? Er zijn genoeg manieren om heel veel views te krijgen, maar we kiezen voor onze stijl en toon.

Y: Het is ook een stukje geduld. Het publiek van YouTube is heel jong, maar die kids gaan als ze wat ouder zijn niet opeens terug naar televisie. Dat kan zich de komende jaren gaan ontwikkelen, maar daar heb je wel een lange adem voor nodig.

Hebben jullie voorbeelden op YouTube die jullie tof vinden?

JP: Zoiets als Copa90 vind ik heel tof. Zij slagen erin enerzijds best serieus te doen over voetbal, maar tegelijkertijd is het ook gewoon lachen. Ze improviseren ook veel. Ze pakken een onderwerp, maar als het vijf minuten ontspoort een andere kant op, is het ook goed. Als het maar leuk is.

Copa90 wordt zwaar gesponsord door merken. Worden jullie ook al benaderd?

Y: Dat is mijn hoofddoel. Ik wil een kledingsponsor met stickers. Ik hoef helemaal geen geld te verdienen, ik wil gewoon een kledingsponsor. Dus als iemand dit leest, hit me up. Ik zit elke week voor 1.500 man in beeld haha.

JP: Dat is ook iets he, zij doen het in het Engels over een competitie die internationaal enorm is. Dus dat is voor ons ook leuk om te kijken, maar andersom is dat niet zo.

Die gasten zijn ook flink overdreven in hun presentatie. Jullie niet. Zouden jullie die stap willen zetten om een ander, misschien groter publiek aan te boren ?

Y: Ik kan niet zo goed acteren. Als iemand er op een natuurlijke wijze aan kan sleutelen en het goed zou zijn voor het programma, dan doe ik het. Maar je kan van mij geen clown maken. Dat kan ik niet, dat zit er niet in.

JP: Het heeft ook te maken met de manier waarop we hierin zijn gerold. We komen weleens mensen tegen met een heel carrièreplan uitgestippeld, maar ik ben hier ook maar aan komen waaien. Ik vind niet dat ik heel ver moet gaan om bepaalde doelen te halen. Ik zie mezelf ook niet zo snel een programma presenteren waar ik zelf niet achter sta.

Y: Dat is ook iets waar we voor moeten waken. Hoe meer we in beeld komen, hoe sneller we in de rolodexen van tv-programma’s staan. Er zijn ook programma’s die mij benaderen voor mijn mening over Turkije. Dan zeg ik: “Alleen voetbal, geen politiek.”

Jullie hebben er allebei voor gekozen om te uiten dat jullie voor een club zijn. De meeste analisten doen dat niet. Waarom jullie wel?

JP: Ik kom al twintig jaar bij Utrecht. Moet je dan je hele verleden gaan negeren? Ik vind het een fabeltje dat je niet objectief over een club kan oordelen als je er een gevoel bij hebt. Maar dat ik voor Utrecht ben, maakt het wel makkelijker. Alles wat Yordi als Ajacied zegt, wordt op een schaaltje gewogen in Rotterdam, Eindhoven en daarbuiten.

Y: Ik heb het nooit overwogen om het niet te zeggen. Ik vind het op tv ook prettiger als mensen er niet omheen draaien, zoals Mario Been. Doe mij dan maar Jan Boskamp. Het zat mij afgelopen seizoen bijvoorbeeld ook niet in de weg om vanaf het begin te zeggen dat ik dacht dat Feyenoord kampioen ging worden.

JP: Dat is ook belangrijk. Ik heb dan wel een gevoel bij Utrecht, maar ik haat andere clubs niet. Anders ga je negatief over clubs lullen. Als Ajax dan met 18-0 wint, klaag je nog. Dan krijg je wat je weleens ziet bij Willem van Hanegem.

Jullie zijn zeer actief op Twitter, maar is het niet slim om ook op andere platformen in te zetten?

JP: Twitter stagneert natuurlijk een beetje. Het blijft een filterbubbeltje. Heel veel van ons publiek zit op Twitter, maar we weten niet wat er nog allemaal buiten kunnen bereiken.

Y: Facebook heeft natuurlijk gigantische cijfers. We hebben nu een stagiair, Tjeerd, die supergoed is op Facebook. Maar bij ons gaat het er gewoon niet in, omdat wij niks doen op Facebook. Of het nou zin heeft of niet.

JP: Ik weet ook niet of Facebook hier het goede voorbeeld voor is. Facebook gaat volgens mij ook minder worden. Ik zeg altijd: als je moeder het ontdekt, is het niet leuk meer. Dat heeft Hyves ook de kop gekost. Binnen een paar jaar zal er wel weer iets nieuws komen.

Jullie zijn hier min of meer ingerold. Hebben jullie inmiddels wel ambities ontwikkeld in de sportjournalistiek?

JP: We zijn zo klein begonnen en zitten nu ineens in een prachtige studio, met toffe programma’s. We zijn daarin meegegroeid. Ik wil zoveel mogelijke toffe dingen blijven maken, maar ik heb niet de ambitie om op een specifieke plek terecht te komen of een bepaald programma te presenteren.

Y: Ter Land, Ter Zee en In de Lucht?

JP: Haha dat is wel een lifegoal. Maar nee, niet echt zoiets.

Y: Ik denk dat iedereen hier ook wel een beetje aan vast zit, want we geloven in dit project en de manier waarop we alles kunnen doen. Een heleboel mensen zien traditionele media als een stapje omhoog, maar je krijgt daar nooit de vrijheid die je hier hebt.

Worden jullie benaderd door traditionele media als RTL en SBS?

JP: Er wordt weleens geïnformeerd. Maar kijk, dan kom je gewoon achter een bureau terecht. Daar is helemaal niks mis mee, maar ik vind dit leuker.

Y: Ik denk dat we daar ook niet op beeld zouden mogen en dat vinden we nu allebei hartstikke leuk om te doen. FC Buitenland is ook ons kindje. Het is te hopen dat we deze weg naar boven doorzetten en hier misschien ooit wel beelden hebben.

JP: Misschien komt er een moment dat de groei stagneert, maar daar zijn we nog niet.

Wat ga je doen als je over een jaar klaar bent met studeren Jean-Paul?

JP: Zoals de kaarten nu liggen, gaat het afhangen van hoe we ervoor staan met FC Afkicken. Als ik hier dan nog net zoveel plezier heb, het hele schoolverhaal is afgelopen en ze me hier nog willen, ga ik hiermee door.

Y: Je klinkt nu bijna als een voetballer die het over een transfer heeft.

JP: Haha ja ik heb mijn zaakwaarnemer gezegd dat hij me moet benaderen als er iets concreet is. Dat gaat allemaal via Peter van Vliet.

Ga jij ooit stoppen met werken bij je vader om dit fulltime te doen Yordi?

Y: Ik denk het niet. Ik heb geen concrete ambitie, maar ik wil bijvoorbeeld wel meer langere interviews doen zoals met Babel en ik voorzie een lange toekomst voor FC Buitenland. Daarnaast heb ik laatst de filmpresentatie gedaan voor een film van Victor Ponten, dat vond ik ook heel tof om te doen.

JP: Ik heb een hekel aan jezelf op de borst kloppen, maar ik denk dat we goed bezig zijn met zijn allen. We zijn hier vlakbij begonnen in een klein keldertje. Nu hebben we een schitterend pand, bijna elke dag content. Ik denk dat we lekker zo door moeten gaan.

Y: Ik vind het vooral heel belangrijk dat we qua kijkcijfers het Jupiler League Weekoverzicht van Lars van Velsum voorblijven. Dat is mijn drijfveer.

