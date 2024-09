We spraken de kunstenaar die kapotte stoepen vult met goud

In 2014 ging er een vaas viral. Het was niet zomaar een vaas, die eventueel blauw of zwart zou kunnen zijn. Nee, het was een gebroken vaas die met goud weer aan elkaar was gelijmd. De reparatie was een onderdeel van een traditionele Japanse traditie die bekend staat als kintsukuroi, wat vrij vertaald ‘gouden reparatie’ betekent. Met lak en gekleurd poeder worden gebroken stukken aardewerk weer aan elkaar geplakt. Toen kunstenaar Rachel Sussman de vaas zag en over kintsukuroi hoorde, kreeg ze het idee om met deze techniek op een nogal letterlijke manier de straat op te gaan. Voor haar serie Sidewalk Kintsukuroi repareerde ze scheuren en barsten van stoepen en straten.

