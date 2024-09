We spraken de kunstenaar die kapotte stoepen vult met goud

In 2014 ging er een vaas viral. Het was niet zomaar een vaas, die eventueel blauw of zwart zou kunnen zijn. Nee, het was een gebroken vaas die met goud weer aan elkaar was gelijmd. De reparatie was een onderdeel van een traditionele Japanse traditie die bekend staat als kintsukuroi, wat vrij vertaald ‘gouden reparatie’ betekent. Met lak en gekleurd poeder worden gebroken stukken aardewerk weer aan elkaar geplakt. Toen kunstenaar Rachel Sussman de vaas zag en over kintsukuroi hoorde, kreeg ze het idee om met deze techniek op een nogal letterlijke manier de straat op te gaan. Voor haar serie Sidewalk Kintsukuroi repareerde ze scheuren en barsten van stoepen en straten.

Williamsburg, Works on Paper

Sussman vertelt dat toen ze begon, ze het vooral een mooi idee vond dat iets mooier kon zijn als het kapot was, dan dat het was in originele staat. Ze baseerde haar werk op wabi-sabi, een soort filosofie die leert dat je de natuurlijke levensloop van dingen moet respecteren. “Of het nu gaat om het menselijk leven, het leven van een boom, of een object dat door mensen is gemaakt,” legt Sussman uit aan Creators. Met haar gouden opvulling wil ze dus niet alleen straten repareren, maar ook haar waardering voor het verloop van tijd uiten.



Afbeelding van de installatie voor Mass MOCA. Beeld: Denise Markonish

Tijd staat altijd al centraal in het werk van Sussman. “Door het op te vullen met goud kun je iets alledaags zoals een straat, stoep of een museumvloer transformeren naar iets dat de huidige tijd overstijgt. Door verval te versieren maak ik een verbinding met een vorm van tijd waar je normaal niet bij stil staat,” vertelt Sussman aan Creators. Door fouten of oneffenheden, zoals een scheur in het beton, te herstellen met goud, wil de kunstenaar dus vooral haar waardering voor natuurlijke processen laten zien.



“We zijn veel kortzichtiger geworden, en hebben het zicht op het grotere geheel verloren. Ik denk dat we meer moeten stilstaan bij de lange termijn,” vertelt Sussman. “Of het nu gaat om sociale gerechtigheid of milieuproblemen.”



Afbeelding van de kunstenaar naast haar installatie in het Des Moines Art Center. Beeld: Laura Burkhalter

