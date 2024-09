We spraken de legendarische stadionspeaker van Napoli

Dat was in de Champions League, na een goal van de Argentijn tegen Borussia Dortmund.

Wie hij is? Daniel ‘Decibel’ Bellini. De man is in Napels een bekendheid. Bellini staat al zeven jaar elke thuiswedstrijd langs de lijn van stadion San Paolo bij wedstrijden van Napoli. Daar zweept hij als stadionspeaker de Napolitaanse supporters op zoals je praktisch nergens anders ziet in Europa. Het maakt niet uit van wie het doelpunt afkomstig is. Of het nou gaat om Driesje Mertens of Marek Hamsik, het recept van Bellini is altijd hetzelfde: hij schreeuwt de voornaam eerst keihard door de microfoon, waarna de ultra’s de achternaam schreeuwen. Dat herhalen ze totdat ze er genoeg van hebben.

Videos by VICE

Bellini krijgt geen geld voor dit bijbaantje, hij doet het uit pure clubliefde. We spraken de sympathieke gek kort in Napels. Ook nu had hij een microfoon in zijn hand, maar als radiopresentator in plaats van stadionspeaker.

VICE Sports: Hallo Daniel, ben je altijd al supporter van Napoli geweest?

Daniel Bellini: Natuurlijk. Ik ben hier geboren en getogen. Zoals je misschien weet is de liefde die we hier hebben voor onze club een soort religie. Toen ik klein was, beleefde Napoli gouden jaren met grote spelers, waaronder Maradona, Careca en Alemão. We hadden het beste team van Italië, misschien wel van heel Europa. We verloren bijna geen wedstrijd met die selectie. Zelfs mijn ouders waren helemaal gek van Napoli. Minder dan ik, maar toch.

Herinner je je jouw eerste stadionbezoek nog?

Ik herinner me het nog heel goed, ik moet een jaar of zestien zijn geweest. Je moet weten dat mijn moeder een echte Napolitaanse is, wat betekent dat ze enorm beschermend is als het op haar kinderen aankomt. Ik moest haar eerst maandenlang ervan overtuigen dat alles goed zou gaan als ik naar het stadion zou gaan, dat een stadion überhaupt niet gevaarlijk is. Uiteindelijk kon ze me niet meer tegenhouden. Na al die wedstrijden voor de televisie had ik een onbeschrijfelijke honger naar het stadion. Ik kon eindelijk de binnenkant van het stadion met eigen ogen zien.

Wat is jouw mooiste herinnering als supporter?

Hmm, dat zijn er veel. Over het algemeen zijn alle wedstrijden in de Champions League bijzonder. Maar de mooiste was tegen Borussia Dortmund in 2013 (Napoli won in de groepsfase met 2-1, red.). We waren vanaf het eerste fluitsignaal het betere team, ook toen het in de slotfase nog heel spannend werd. Ik heb zo’n sfeer niet meer meegemaakt in het stadion.

Wat zijn in het binnenland de beste wedstrijden?

De wedstrijden tegen Juventus, dan hebben de supporters rookbommen en zingen ze extra hard. Mijn grootste droom is dat we ooit Juventus loten in de Champions League.

Hoe ben je de officiële stadionspeaker van Napoli geworden?

Ik werk al zeven jaar bij een kleine radiozender als presentator. De eigenaar van de club belde me op een gegeven moment op, of ik zin had om stadionspeaker van Napoli te worden. Mijn eerste optreden werd goed ontvangen door de supporters en spelers, waarna ze me vroegen om het te blijven doen.

Ben je er trots op?

Natuurlijk, het is een droom die uit is gekomen. Napoli is het verhaal van mijn leven, zoals alle Napolitanen zeggen. Ik had nooit durven dromen dat ik zo onthaald zou worden in San Paolo, de spelers zou leren kennen en mensen me op straat aan zouden spreken door mijn werk als stadionspeaker.

Hoe is jouw omgang met de supporters?

Extreem goed. Ze zijn geniaal, elke dag krijg ik wel 400 berichtjes. De meesten vragen of ik hen een handtekening of telefoonnummer van een speler kan geven. Op straat vragen ze vaak een selfie met me, of willen ze een praatje maken over de aankomende wedstrijd. Sinds we de video op hebben genomen waarin ik de naam van Higuaín scandeer, krijg ik ook regelmatig berichten uit het buitenland.

Die video is ook gestoord. Je schreeuwt als een gek in de microfoon. Bereid je je stem voor op zo’n wedstrijd?

Ja, dat moet ook wel. In het begin heb ik zelfs een stemcoach bezocht. Twee tot drie dagen voor de wedstrijd probeer ik zo min mogelijk te praten en draag ik een sjaal. Als ik het gevoel heb dat mijn keel geïrriteerd is, neem ik meteen een keelpastille in. Met dit beroep kan een klein kuchje al een probleem worden, dus daar moet ik voor oppassen.

Zou je dit werk ook voor een andere club kunnen doen?

Sowieso niet, en natuurlijk al helemaal niet voor Juve. Alhoewel, als ze me zouden vragen dit te doen voor het nationale elftal, dan moet ik wel. Maar ik ben van plan nog lang bij Napoli te blijven.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.