We spraken de maker van ‘Keeping Up With The Kattarshians’ over hoe rustgevend kijken naar slapende kittens is

Als je Inga Lind Karlsdóttir aan de telefoon hebt zonder dat je weet waar ze haar geld mee verdient, zou je nog steeds kunnen raden dat zij de feministische producent van de eerste online realityshow over katten is. Ze heeft gewoon iets in haar stem. Ze klinkt warm en zacht – een schril contrast met het beroemde en grimmige vulkanische landschap van IJsland, waar de hitshow Keeping Up With The Kattarshians vandaan komt.

Het uitgangspunt van het programma is simpel: vier kittens, die allemaal uit het lokale dierenasiel komen, moeten met elkaar leven in een groot poppenhuis vol met verborgen camera’s. Door de kittens Guðni, Ronja, Briet en Stubbu, zit het IJslandse – en wereldwijde – publiek aan het beeldscherm gekluisterd. Hoewel de kijkcijfers nog niet beschikbaar zijn, zegt Inga dat de show (die je online kunt streamen) ervoor heeft gezorgd dat er nog nooit zo veel verkeer is geweest op de de website van de IJslandse omroep Nutiminn.

Naast een onuitputtelijke bron aan schattige beelden, heeft de poezenstream ook de zichtbaarheid vergroot voor asielkatten in IJsland. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de IJslandse kattenbescherming, en de vier poesjes zijn al binnen een week gekoppeld aan een nieuw baasje. Er staan alweer nieuwe asielkattensterren klaar om het poppenhuis in te gaan, en daarvan is ook de bedoeling dat ze snel een nieuw huis vinden. We spraken met Inga om meer te weten te komen over de druk die komt kijken bij het uitbrengen van nieuwe en betekenisvolle kattencontent op het internet, in deze turbulente tijden.

Broadly: Hoi Inga! Waar kwam het idee vandaan voor Keeping Up With The Kattarshians

Inga Lind Karlsdóttir: Dit snoezige idee kwam van een collega, Þórhallur Gunnarsson. Hij zei op een dag tegen me dat hij een programma wilde maken met katten die leven in een klein huisje. Iedereen moest lachen, maar ik zei: “Laten we dit doen.” Ik heb mijn eigen televisieproductiemaatschappij, dus we besloten om het idee samen uit te werken.

Hoe moeilijk was het om ’s werelds eerste online realityserie over katten te maken, die ook nog eens ethisch verantwoord is?

Het duurde ongeveer een jaar om alles rond te krijgen, want we wilden de goedkeuring van alle dierenwelzijnsorganisaties. En nu hebben we, een jaar later, de eerste realityshow met katten in de hoofdrol. Alle mensen die toen moesten lachen om het idee, lachen nu niet meer.

Hoe is de reactie van het publiek?

Die is geweldig. Ik dacht dat het wel een schattig ideetje was, maar ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Het is meer dan ik ooit had kunnen hopen.

Welke kat is jouw favoriet?

Dat is Briet. In IJsland wordt die naam geassocieerd met sterke vrouwen, sinds Bríet Bjarnhéðinsdóttir zich als eerste vrouw kandidaat stelde voor het parlement. Briet, de kat, is ook een hele sterke, een echte strijder.

Zou je zeggen dat Briet een feministische kat is?

Zeker weten. Ze is een feminist, net als ik.

Hoe krijg je goeie kattenreality-tv?

We vinden alles leuk wat katten doen. Het is leuk als ze door het dolle zijn en het hele huis kapot maken, maar het is ook rustgevend om ze te zien slapen. Dat is goed voor de ziel. We lezen in de media al zo veel slecht nieuws en er gebeuren verschrikkelijke dingen in de wereld, dus het is fijn om even tot rust te komen terwijl je naar kittens kijkt. In het begin kregen we veel klachten over hoe vaak de katten aan het slapen waren – ze slapen altijd! Ik dacht dat er iets mis was met de camera, maar eigenlijk slapen kittens gewoon heel veel.

Wat gebeurt er met de poesjes als het programma stopt?

Alle vier de katten zijn nu geadopteerd, dus we zetten er over een paar dagen – waarschijnlijk volgende week – een nieuw nestje in. We kanppen het poppenhuis weer op en hangen er nog wat nieuwe camera’s in, en dan zijn de nieuwe weeskatjes er klaar voor om het huis te betreden.

Ben je zelf een kattenmens?

Ik vind alle dieren leuk en ik had zelf ook een kat, maar toen werd mijn dochter allergisch. Keeping Up With The Kattarshians is heel geschikt voor mensen met allergieën! Je kan gewoon zitten kijken naar katten op je computerscherm.