We spraken de man achter de opvallende kapsels van de Feyenoord-selectie

Dat gaat vaak gepaard met een lachje: ‘Wie verzint die kapsels van Vilhena, Bilal en Karsdorp in hemelsnaam?’ Nou, dat is Rotterdammer Cihan Karadvut, beter bekend als VIP Barber CinoStyle.

Zijn woning op twee hoog in het Nieuwe Westen is ingericht als kapsalon. De ruimte staat vol met shisha’s. In een loungehoekje staat bijvoorbeeld een grote goudgekleurde shisha in de vorm van een machinegeweer. Aan de muur hangt een schilderij met zo’n beetje iedere filmmaffioso erop, zittend aan een lange tafel. Het doet denken aan het Laatste Avondmaal van da Vinci. Hier is meer plaats voor schoffies dan voor heiligen, zo lijkt het. Maar als mij wat te drinken wordt aangeboden en de koelkast gaat open, staat er geen druppel alcohol in. Wel mineraalwater, limonades en vruchtensappen.

Wanneer ik in het loungehoekje plaatsneem, kijk ik goed rond en bedenk me dat hier dus de grote voetbalsterren van Rotterdam worden geknipt. Hier worden creaties bedacht en besproken waar tijdens en na de volgende wedstrijd hevig over gepraat zal worden.

VICE Sports: Ha Cihan, hoe is dat allemaal zo gekomen?

Cihan ‘VIP Barber CinoStyle’ Karadvut: Knippen doe ik al bijna 13 jaar. Eerst was ik gewoon in dienst bij kapperszaken. Ik verdiende mijn centen en dat was het. Ik had toen nog helemaal geen ambitie om dit te gaan doen, totdat twee jaar terug Jordy Clasie de kapsalon binnenkwam. De keer daarop nam hij Guidetti mee en nog een paar van die gasten. Dat vond ik erg leuk. Dat ging zo door totdat Clasie verkocht werd aan Southampton, toen was het gelijk over.

Ik ben toen gaan denken wat ik kon doen om toch die jongens te kunnen knippen. En dat was VIP-kapper worden. Bilal en ik volgden elkaar op Instagram en hij nam opeens contact met mij op of ik hem wilde knippen. Vorig seizoen had Bilal natuurlijk al aardig wat gekke kapsels gehad. Hij kwam hier en zei: “Doe maar wat, ik wil opvallen”. Na een paar keer nam hij Tonny Vilhena mee.

Wie knip je eigenlijk allemaal?

Bilal en Vilhena dus, Elia, Kongolo, Vermeer, Van Beek. Ik heb hier eigenlijk het hele elftal van Feyenoord geknipt, behalve Dirk Kuyt en Kramer. Daarna kwamen opeens artiesten als Broederliefde, F1rstlove, SFB. En toen kwam Karsdorp…



Hoe kwam je op idee van het kapsel van Karsdorp?

Hij kwam hier en had al zijn hele leven hetzelfde kapsel. Ik heb toen aan het eind van vorig seizoen voorgesteld om wat anders te doen. Hij zei: “Wat dan? Wat kan je er nou mee doen?”. Dus ik heb gezegd dat hij het in de vakantie moest laten groeien en dat we een staartje en een streepje in zijn haar gingen maken. Zo ging het. Zijn vriendin vindt het nog mooi ook, dat is ook belangrijk. De eerst volgende wedstrijd zat ik zenuwachtig tv te kijken, want misschien had hij dat staartje helemaal niet ingedaan. Maar toen hij het veld opkwam ging iedereen los. De volgende dag heb ik meteen interviews gedaan voor Radio Rijnmond en het AD. Er komen tegenwoordig al kinderen die hetzelfde kapsel willen hebben.



Komen er ook al kinderen voor een Vilhena-kapsel?

Nee, dat is denk ik te apart. Voor het blonderen wel, maar niet hetzelfde kapsel.

Loopt de straat hier niet uit als de spelers van Feyenoord hier door jou geknipt worden?

Meestal komen de jongens met hun bedrijfsauto direct na de training hier naartoe. Eén keer kwamen ze met zijn achten. Toen had ik ineens de halve selectie van Feyenoord in mijn huis! Als de jongens uit de buurt dat dan zien, dan staan ze hier wel voor de deur. Dan willen ze een handtekening. Net als toen Elia een keer met die nieuwste Mercedes aankwam zetten. Die Mercedes kost drie ton, dat hebben ze wel snel door. Maar ze zijn er allemaal relaxed onder.



Hoe kom je aan inspiratie?

Je moet gewoon jezelf zijn. Ik haal de meeste inspiratie uit mezelf. Daarnaast kijk ik natuurlijk veel op internet, TV, magazines en om me heen. Daar kun je weer dingetjes uithalen en met je eigen ideeën er een mooi geheel van maken.



Veel mensen vinden dat sommige voetballers te veel met hun haar bezig zijn en dat ze zich maar eens op het voetbal moeten concentreren.

Toen Danny Blind coach van het Nederlands Elftal werd, waren er een paar jongens geselecteerd die ik ook knip. Ze vroegen me of ik hun haren wou komen knippen op hun kamer in Huis ter Duin. Ik was dolenthousiast. Dat is toch gaaf als je een gedeelte van het Nederlands Elftal onder handen mag nemen? Dus ik stond klaar en wachtte op het telefoontje. Een telefoontje kreeg ik wel, maar niet met het goede nieuws. Danny Blind had alle privileges ingetrokken.

Dat gebeurde ook een keer met Jong Oranje. Die jongens moesten zich opeens alleen maar op het voetballen concentreren. Maar zeg nou zelf: jij zit toch ook veel lekkerder in je vel als je er verzorgd uitziet? Die jongens stappen met een goed kapsel veel lekkerder het veld op. Veel zelfverzekerder ook.

Denk je niet dat ze met een opvallend kapsel ook gelijk naast hun schoenen gaan lopen?

Ik moet daar een beetje om lachen. Kijk naar Karsdorp, die jongen heeft nu veel meer uitstraling. Hij ziet er niet meer zo lief uit. Dat komt door het kapsel, niet doordat hij opeens arrogant geworden is. Zoals ik al zei, hij is zelfverzekerder geworden. Daarbij weet je niet wat er allemaal in de wereld van die jongens zich afspeelt. Het zijn ook mensen hè. Hun hebben ook een vriendin, vader, moeder, opa en oma. Ze hebben ook een gewoon leven. De ene keer gaat het wat lekkerder met je dan de andere keer, dat heeft niets met je haren te maken.



Ga je ook naar het buitenland om daar te knippen?

Ja. Royston Drenthe is een jeugdvriend van mij. Die voetbalde in Abu Dhabi, dus daar ga ik af en toe heen. Ook knip ik regelmatig spelers voor het Turks nationaal elftal en een paar Turkse teams. Dat komt weer een beetje door Bilal. Kishna knip ik regelmatig in Rome. Pas was ik nog in Marbella, daar zat een groep van dertien gasten in een villa die in de League 1 spelen. Het ontbrak me aan niets. Ik werd opgehaald in zo’n mooie limousine, dat was echt geweldig. Daar heb ik gelijk even een vakantie aan vastgeplakt.

Is er een kapperszaak in Nederland waar je graag zou willen knippen?

Hanni Hanna uit Amsterdam is goed bezig. Hij heeft ook een eigen zaak. Maar hij is een 020-kapper en ik een 010-kapper, dus we hebben onze eigen klanten natuurlijk. Maar als ik naar hem kijk, heb ik nog een lange weg te gaan.

Wie zou je nog graag willen knippen?

Kuyt en Giovanni van Bronckhorst. Die twee hebben al de hele tijd hetzelfde kapsel. Ik zou niets geks doen hoor, zeker niet bij Gio. Als Feyenoord dan niet presteert, heb ik opeens allemaal boze fans voor mijn deur. Komt het weer door zijn haar. Verder zou ik heel graag Ronaldo willen knippen. Bij hem wordt zelfs in de rust zijn haar nog even gedaan. Hij is natuurlijk wel de top in het voetbal. Alleen hij kan daar mee wegkomen.

