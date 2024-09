We spraken de man achter de virale clip van ‘Bitterballen Donder op’

De afgelopen dagen ben je misschien wel dit filmpje tegengekomen. Met een snelle beat en een merkwaardig accent wordt er in deze clip gezongen over één van Hollands meest gewaardeerde borrelhappen: de bitterbal. De Spaanse zanger Joel Blanco Martinez scandeert dat de snack moet opdonderen en dat hij wel een koffie verkeerd lust. Wie de fuck drinkt er koffie verkeerd? Waarom moeten bitterballen opdonderen? En hoezo krijgt de viandel wél meerdere shout-outs? De video brengt net zoveel verwarring als intrige naar boven, dus belden we een van de makers op om wat duidelijk te scheppen.

Noisey: Hoi Joel! Leg alsjeblieft uit: waar komt ”Bitterballen, Donder op” in godsnaam vandaan?

Joel: Ik kwam anderhalf jaar geleden vanuit Spanje naar Eindhoven om aan de Design Academy te studeren. Mijn Nederlandse taalkennis is dus nogal beperkt. We probeerden een soort mengelmoes te creëren van Nederlandse woorden en cultuur. De clip toont het beeld dat je krijgt wanneer je hier komt wonen.

Wie zijn ‘we’?

Mijn band Alarido Mongolica, wat ‘mongoloïde schreeuw’ betekent. We zijn een beetje punk en we bestaan al zeven jaar. We hebben nu alleen de taal waarin we zingen veranderd.

Duidelijk, maar terug naar de bitterballen. Wat is er mis met ze? Heb je ze weleens gegeten?

Natuurlijk! Ik heb in een restaurant gewerkt, en aan het einde van de shift kwamen er altijd bitterballen op tafel. Ik vond ze niet zo lekker en kende de woorden ‘donder op’ al, dus floepte ‘bitterballen? Donder op!’ er al snel uit. De mensen van mijn werk begrepen het niet. Die zeiden alleen maar: “Bitterballen, superlekker!”

Nederlanders hebben een interessante relatie met gefrituurd voedsel. Is dit volgens jullie hét voorbeeld van Nederlandse cultuur?

Zover zou ik niet willen gaan. Het was meer een grapje, vanuit het perspectief van een buitenlander. Ik weet zeker dat de Nederlandse cultuur meer dan dat voorstelt. De eerste dingen die je ziet wanneer je als buitenlander in Nederland komt, zijn de FEBO en mensen op fietsen. Mensen op straat schreeuwden de hele tijd ”oh, jongen”.

Wat is je favoriete gefrituurde voedsel? Is het de viandel?

De viandel is lekker. Ik was verbaasd dat niet iedereen het kende. Het is een soort worstje, toch? Ik houd ervan. En ik hou ook van koffie verkeerd.

Oh ja. Dat vond ik al zo raar. Koffie verkeerd, dat drinken over het algemeen alleen maar oude mensen.

Als je in Spanje bij het ontbijt om een normale koffie vraagt, krijg je een koffie verkeerd. Dus toen ik Nederland een kop koffie bestelde, en vervolgens een filterkoffie met een klein koffiemelkcupje kreeg, legde iemand uit dat ik eigenlijk een koffie verkeerd moest bestellen. Een koffie ‘wrong’ eigenlijk. Vanaf daar ging het verder. Wat krijg je als je een frikandel verkeerd besteld?

Ik denk niet dat je dan heel veel krijgt eigenlijk.

Toen ik nog werkte, probeerde ik met de paar Nederlandse woorden die ik kende te communiceren met mijn collega’s. De gesprekken liepen vaak met moeite, maar op een dag zei ik tegen een van mijn collega’s: “Ah, je mag mijn frikandel verkeerd wel even aanraken!” Ze wisten niet wat dat was maar ze vonden dat toen wel een beetje gestoord.

Wat is je favoriete Nederlandse woord?

Dan moet ik kiezen tussen ‘verkeerd’ en ‘donder.’ In onze band hebben we een soort obsessie met het woord ‘donder’ en in al ons werk komt het terug. Toen we hoorden dat ‘donder op’ betekent dat iemand maar moet opzouten, vonden we het geweldig.

Oké. Laatst hadden jullie een optreden in Eindhoven. Hoe was dat?

Het was een van de beste concerten die we ooit hebben gegeven. En dat is heel raar natuurlijk, niemand begreep onze teksten. Na dat we Bitterballen, Donder Op hadden gespeeld, probeerden de mensen in het publiek zelfs onze Spaanse liedjes na te zingen. Voor ons was dit nummer om terug te vechten tegen Nederland. Dit was onze wraak voor de Vengaboys en Jody Bernal.

Dus eigenlijk is dit nummer als wraak voor het Spaanse volk voor Jody Bernal gemaakt?

Ja natuurlijk! ‘A gusta fiesta’? Het slaat nergens op wat hij zingt. Het is ‘verkeerd!’ (Lacht).

Dankjewel!