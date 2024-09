We spraken de man die voetballers ratings geeft in FIFA

Vlak voor de lancering van FIFA 17 werden de ratings van de spelers geleidelijk bekendgemaakt. Het spel is uitgegroeid tot een complete entertainmentdivisie in de voetbalwereld. De rating van de spelers is daarin misschien wel de belangrijkste factor.

Bijna elke FIFA-speler kent Jürgen Damm, omdat hij een snelheid van 95 heeft in het spel. Maar bijna niemand zal je vertellen dat hij dit seizoen nog geen doelpunt scoorde bij Club Tigres. Voor de spelers is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat ze een goede rating krijgen. Eén man in Keulen is daar verantwoordelijk voor: Michael Müller-Möhring, ook wel bekend als “Triple” of “MMM”. Hij geeft leiding aan een team van 250 data-editors en 8.000 data-analisten die de database van FIFA onderhouden.

Ik belde MMM op en verwachtte een statistieknerd die me dood zou gooien met cijfers en getallen, maar MMM blijkt een heel ontspannen, eigentijdse man.

VICE Sports: Hoi MMM. Hoe komen de spelers eigenlijk aan hun waardes in het spel?

Michael Müller-Möhring: FIFA heeft veel competities en teams in het spel, dus ongeveer tien jaar geleden besloten we de gegevens te verzamelen in een database. Editors van over de hele wereld namen afzonderlijke clubs voor hun rekening. Dat team werd versterkt door plaatselijke voetbalexperts met affiniteit voor de FIFA-games. Idealiter gaan zij ook regelmatig naar het stadion zodat ze de teams door en door kennen. Voor grote competities is het makkelijk om experts te vinden, maar voor bijvoorbeeld de Koreaanse of Chileense competitie is dat moeilijker.

Is het niet gevaarlijk om fans van clubs deze ratings te laten doen?

Daarom verzamelen we alle gegevens in een online database. Zo kunnen we permanent een oogje in het zeil houden. Eerst wordt de kwaliteiten van een speler ten opzichte van zijn teamgenoten bepaald, daarna ten opzichte van de rest van de competitie. In die tweede fase kunnen ratings bijgeschaafd worden. Tot slot doen we nog een globale vergelijking.

Komt het vaak voor dat gegevens vervalst worden?

Zeker. Maar wij hebben dat meestal snel door en praten dan met de werknemer, bijvoorbeeld over waarom de tweede keeper van een Colombiaans team plotseling enorm goed is. Daarnaast hebben we een toezichthoudend orgaan. Dit zijn de zogenaamde ‘data-beoordelaars’. Zij mogen in de database kijken naar de ratings, maar deze niet wijzigen. Zij geven onderbouwde feedback als ze vinden dat een rating anders moet zijn. De beslissing daarvoor ligt hier uiteindelijk bij de editors. Toch kunnen spelers nog vreemde waardes hebben. Het zou arrogant zijn om te zeggen dat iedere speler perfect beoordeeld is. Wie kan met zekerheid zeggen of de kopkwaliteiten van Schweinsteiger met 65 of 56 beoordeeld moeten worden? In het spel zal dat niet veel uitmaken, maar voor onze mensen maakt het een wereld van verschil.

Hoe komen jullie aan de statistieken voor die waardes?

We maken gebruik van de gegevens van Opta en andere aanbieders die openbaar toegankelijk zijn, zoals Whoscored.com. We gebruiken die cijfers niet direct in het spel, omdat de context dan ontbreekt. De kracht en precisie van een schot worden daar bijvoorbeeld niet beoordeeld. We vertrouwen daarvoor op de crowd intelligence van onze data-editors en data-analisten.

Onlangs ging van u een citaat rond dat Thomas Müller achteraf beter gemaakt werd in het spel, omdat hij buiten zijn kwaliteiten als valse spits eigenlijk middelmatig is.

Dat heb ik niet zo gezegd! Dat heeft een journalist uit Amerika een beetje overdreven opgeschreven, alsof Müller in alle categorieën behalve positiespel erg slecht zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar hij is gewoon niet uitstekend in de aspecten die relevant zijn voor een aanvallende speler. Het klopt dat we hem opgewaardeerd hebben in het spel, maar dat was maar een punt of twee. We hebben een nieuw systeem waarin we de ratings kunnen veranderen van spelers waarvan we denken dat hun waarde iets te laag of hoog is uitgevallen. Simpelweg omdat onze gebruikelijke methode hen geen recht doet.

Hebben jullie dit eerder al bij andere spelers gedaan?

We hebben dit probleem ook gehad bij andere spelers, zoals Philipp Lahm. Door factoren als zijn lengte en snelheid was zijn rating in het begin van zijn carrière gewoon te laag. Een ander goed voorbeeld is Andrea Pirlo. Zijn rating zou door zijn positie 81 zijn, maar dat zou absurd zijn! Toch ligt de focus altijd eerst op de afzonderlijke factoren, omdat de gameplay het verschil maakt. Van die spreiding wordt het gemiddelde genomen.

https://youtu.be/4VAxsJ36wQk

Spelers als Marco Reus zijn vaak geblesseerd en dus een beetje inconsistent. Nemene jullie dat soort problemen mee?

We gooien het niveau van een speler niet opeens naar beneden als hij een langere periode geblesseerd is. Maar als de speler na verloop van tijd terugkeert zonder zijn oude niveau te behalen, verlagen we langzaam maar zeker zijn fysieke scores en later zijn vaardigheden en mentale kenmerken. Maar daar zijn we in alle eerlijkheid heel geduldig mee.

Zijn er ook karakteristieken die niet zichtbaar zijn voor spelers?

Voor spelers die als heethoofden bekend staan hebben we een karakteristiek voor het temperament. Dat beïnvloedt het extravagante gejuich, de reactie op beslissingen van de scheidsrechter en gemiste kansen. Dat is een waarde tussen de een en vijf die lastig vast te stellen is. De spelers in Mexico zijn natuurlijk heel anders dan de spelers in de Zweedse competitie! Naast de bekende heethoofden zijn er gevallen die we intern uitgebreid bespreken. Mario Balotelli bijvoorbeeld, hij kreeg uiteindelijk een vier in deze categorie.

Hoe gaat dat met jonge spelers als Gianluigi Donnarumma, die heel jong al een vaste basisspeler zijn?

Donnarumma was om verschillende redenen problematisch. We mogen spelers onder de zeventien jaar om licentieredenen niet in het spel stoppen.

Dat wordt dan leuk als de 13-jarige Karamoko Dembélé de stap naar het eerste elftal van Glasgow zet.

[MMM zucht] O god, in principe is het beleid goed, maar voor onze klanten is het gewoon knullig als er een speler ontbreekt. Alexander Isak, die veel mensen zien als de nieuwe Ibrahimovic, werd een dag na onze Early Access-versie zeventien jaar. Daarom zit hij nog niet in het FIFA Ultimate Team.

Spelers klagen soms zelf op Twitter over hun waarden. Heeft iemand dat ooit ook bij jullie gedaan?

Ja, Dominik Kohr toen hij voor Bayer Leverkusen speelde. Hij schreef ons toen een brief, omdat we per ongeluk het gezicht van een andere speler bij hem hadden gebruikt. Maar dat was niet onze schuld. Het fotoagentschap was zijn foto kwijtgeraakt. Gelukkig zat hij toen bij Leverkusen en zitten wij in Keulen. We nodigden hem uit, vertelden wat er mis was gegaan en lieten hem onze database zien. Hij mocht zelf ook wat aanpassingen doen. Het toffe is dat voetballers die hier komen vaak supergeïnteresseerd zijn. Podolski kwam hier ook eens op bezoek toen hij voor Arsenal speelde. “Mijn schotkracht is wel een beetje laag, he?”, zei hij. Daarna mocht hij die een beetje corrigeren. Met ‘Poldi’ wil je geen problemen krijgen in Keulen.

Een rating waar onder mijn vrienden veel discussie over is, is de verdeling van sterren voor skills. Wanneer krijgt een speler vijf sterren? Yala Bolasie en Aiden McGeady hebben bepaalde trucs verzonnen, dus dat is logisch. Maar Hachim Mastour had op zijn zeventiende al vijf sterren.

Dat definiëren we door continue observatie. Het gaat hierbij niet zozeer om hoe goed iemand is in trucs, maar om hoe vaak hij ze in zijn spel gebruikt. Ik denk dat zelfs Per Mertesacker hier vijf sterren voor kan krijgen, maar hij doet nooit trucs.

Als we toch bezig zijn met sterren, hoe bepalen jullie die voor teams? Manchester United zou gezien de afgelopen jaren niet hoog gewaardeerd moeten worden.

De sterren worden hier, net als bij de spelers, niet zomaar toegewezen. De teamrating wordt aan de hand van de zestien beste spelers bepaald. Vanaf een gemiddelde rating van 83 heb je een vijfsterrenteam. Als de prestaties van een team anders zijn dan de waardes die we hebben gegeven, zijn we er heel voorzichtig mee om die bij te stellen, omdat we niet willen dat de ratings als jojo’s op en neer gaan. Maar spelers en teams moeten hun kwaliteiten elke week bevestigen. Als Messi en Ronaldo uiteindelijk niet meer wekelijks zo goed spelen, zal hun rating ook naar beneden gaan.

Dat jojo-effect heb ik alleen bij Henrikh Mkhitaryan opgemerkt.

Door zijn vorm werd het effect inderdaad een beetje versterkt. Zijn hoogste rating was 86. Die moet nu ook weer een beetje naar beneden. [MMM lacht] Maar er zijn veel spelers als Mkhitaryan, die alleen met bepaalde spelers, trainers en een specifieke omgeving goed in vorm raken.

—

