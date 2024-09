We spraken de man die zorgt dat aankopen van Ajax zich thuis voelen in Amsterdam

Herman Pinkster liep al rond bij Ajax lang voordat jongens als Justin Kluivert en André Onana werden geboren. Hij hoort bij het meubilair van de club. Dertig jaar geleden voetbalde Herman bij de amateurtak, later werd hij teammanager van de C1 en sinds ruim tien jaar is hij spelersbegeleider van het eerste elftal.

Als spelersbegeleider zorgt Herman dat alles op de club en privé zo goed mogelijk loopt voor de spelers. Hij regelt natuurlijk praktische zaken, zoals een woning, bankrekening en auto. Maar hij helpt nieuwe spelers ook een sociaal leven op te bouwen in Nederland. Als een familielid ernstig ziek is, is Herman bovendien de eerste die daar vanuit Ajax bij helpt. Hij staat altijd voor ze klaar en veel spelers hebben na hun vertrek daarom nog goed contact met Herman. Zo nodigden Luis Suárez en zijn vrouw Sofia hem een paar jaar terug zelfs uit voor hun trouwerij in Uruguay.

Videos by VICE

Achter de schermen is Herman een van de belangrijkste mensen bij Ajax, zeker nu de club weer meer spelers uit Zuid-Amerika haalt. VICE Sports sprak hem op De Toekomst over zijn werk als spelersbegeleider en wat daar allemaal bij komt kijken.

VICE Sports: Ha Herman, als Ajax een speler als David Neres binnenhaalt uit Brazilië, wat kan jij dan doen om zijn sociale leven hier een handje te helpen?

Herman Pinkster: Nederland heeft een vrij grote Braziliaanse gemeenschap die Neres al goed heeft opgenomen. Dat kan ik een beetje stimuleren. Van Leonardo wist ik bijvoorbeeld nog een leuk Braziliaans restaurant in Amsterdam. Dan zeg ik: “Joh, David, ga daar eens met je broer of zaakwaarnemer eten.” Zo went David geleidelijk aan het leven hier. In het restaurant krijgt hij van andere Brazilianen weer tips waar hij bijvoorbeeld voor Braziliaanse muziek moet zijn in Amsterdam. Dat gaat vrij natuurlijk gelukkig. Ik moet er ook niet als een oppasser bij hangen, hoor.

Dat klinkt goed. Hoe pakken jullie de huisvesting tegenwoordig aan? Toch niet meer dat levenloze appartement in Diemen waar Zlatan Ibrahimovic in zat?

Nee, dat gebeurt niet meer. Het is voor de club heel belangrijk dat een speler zich prettig voelt waar hij woont. De lichting van Niklas Moisander en Kolbeinn Sigthórsson vond het bijvoorbeeld lekker om in Oud-Zuid te zitten, maar nu is de Zuidas helemaal hip. Ook de inrichting verschilt. Zuid-Amerikanen vinden het heel vreemd dat de keuken en eetkamer in Nederland gescheiden zijn. Voor hen zoek ik dus altijd een appartement of huis met een open keuken.

Wat is jouw taak als je merkt dat een speler niet lekker in zijn vel zit?

Ik moet proberen erachter komen wat er echt aan de hand is en de vinger op de zere plek leggen. Als iemand mij iets in vertrouwen vertelt over zijn privésituatie en absoluut niet wil dat het gedeeld wordt, dan heb ik dat te respecteren. Maar wanneer ik denk dat het erg belangrijk is voor het functioneren als voetballer, moet ik het wel met de technische staf bespreken. Dat is dan ook beter voor de speler.

Heb je daar een voorbeeld van?

Een speler – ik vind het niet netjes om zijn naam te noemen – vertelde mij dat hij er erg mee zat dat een familielid van hem ernstig ziek was. Ik vond dat de technische staf daar rekening mee moest kunnen houden, omdat die speler zich toen ook niet zo goed uitte in de groep. Dus dat heb ik in goed vertrouwen wel gedeeld. Soms vraagt een speler juist zelf of ik over zo’n privézaak met de trainers kan praten.

Jij bent dus ook een soort vertrouwenspersoon voor de selectie.

Absoluut. Maar ik ben niet de enige, dat geldt ook voor teammanager Tjerk Smeets en de medische staf.

Met welke speler uit de huidige selectie heb je het meest contact?

Ik heb elke dag wel een paar keer contact met André Onana. André belt vaak even om te vragen hoe het is, of ik nog op de club ben. Dat is een soort gewoonte geworden. Soms denk ik: ik heb je toch net gesproken André? Maar André is gewoon een heel sociale jongen, maakt graag een praatje.

Onana zit veel op Snapchat, net als veel andere jonge spelers. Maken dat soort apps jouw werk makkelijker of moeilijker?

Ik volg die jongens allemaal wel op Instagram en ik Snapchat zelf ook een beetje. Ik vind het grappig en het is ook handig voor mij. Davinson Sánchez zette voordat hij naar Ajax kwam al veel op Instagram toen hij de Copa Libertadores won met zijn vorige club. Ik kon zo al een beetje een beeld vormen van hoe hij dat beleefde. Ik vraag de jongens ook regelmatig naar wat ze nu tof vinden, dan laten ze een clip van een rapper zien of een snapchatfilmpje.

Luister je zelf ook hiphop?

Ja, tuurlijk. Laatst zat ik met Václav (Cerny, red.) in de auto en zong hij gewoon het laatste nummer van Boef helemaal mee. Dat vind ik prachtig om te zien, een jongen uit Tsjechië die dat helemaal meezingt in het Nederlands.

Moet je achter de jongens aan om te zorgen dat ze niet te veel op boevenpad gaan in het Amsterdamse uitgaansleven?

Nou, die telefoons hebben dat wel veranderd. Vroeger moest ik nog tegen spelers zeggen dat ze niet tot laat in de stad moesten hangen als ze de volgende dag moesten trainen. Nu wordt alles gefilmd en gefotografeerd met telefoons als ze ‘s nachts de stad in gaan. Dat wordt zo online gezet, dan zijn ze meteen de sjaak. Ik vind dat deze groep daar goed mee omgaat.

Bellen spelers je wel eens midden in de nacht uit bed voor assistentie?

Zeker, bijvoorbeeld als iemands vrouw bevalt, een speler ziet dat er een ruit is ingeslagen bij zijn auto of als iemand zich niet lekker voelt. Vooral de Zuid-Amerikaanse jongens bellen vaak eerst mij en dan pas een dokter als ze zich niet lekker voelen. In mijn vak is het onmogelijk om te zeggen: “Ik ga lekker met mijn pantoffels op de bank zitten en doe mijn telefoon uit.” Zo werkt het niet.

Wordt je vrouw daar niet gek van?

Ik heb enorm veel respect voor haar, want ik word te pas en te onpas gebeld. Ze heeft overal begrip voor en klaagt nooit. Als zij er niet zo in zou staan, had ik dit werk niet kunnen doen.

Kan je de boel op vakantie wel een beetje loslaten?

Ik pak mijn rust dan wel, want anders word ik gillend gek. Dan lees ik lekker veel, of ga ik met mijn iPad in de weer. Maar ja, in deze wondere wereld heb je ook wifi als je op het strand ligt, dus dan kijk ik toch even als er een mail binnenkomt. Kan ik niet laten. Dat is de aard van het beestje.

Herman bij een weerzien met Zlatan Ibrahimovic in 2008. (Foto: Proshots)

Zou je dit werk ook voor een andere club kunnen doen?

Poe, dat is een moeilijke vraag. Dat zou heel erg lastig worden. Ajax is natuurlijk ook gewoon mijn club. Ik heb hier gevoetbald en ken bijna iedereen hier, dus dat is heel lastig. Zo voel ik het. Ik ga wel heel goed om met mijn collega’s in het vak bij andere clubs.

Met wie heb je bijvoorbeeld contact?

Bas van Noortwijk van Feyenoord, Mart van den Heuvel van PSV, Mirjam Clifford van Vitesse, Frank Zaal van AZ, Herman van Dijk van sc Heerenveen, Bas Roorda van FC Groningen, en zo kan ik wel doorgaan. We hebben korte lijntjes lopen. Vooral als een speler uit het buitenland komt of onderling transfereert, vragen we onderling hoe we bepaalde dingen aanpakken.

Dus als bijvoorbeeld Kenneth Vermeer van Ajax naar Feyenoord gaat, overleggen jij en Bas van Noortwijk met elkaar?

Jawel, over wat voor jongen hij is, in die sfeer.

Feliciteer je Vermeer straks met de titel?

Waarom niet? Ik bedoel, daarin moet je ook groot zijn. Ik weet zeker dat het andersom ook zo zou zijn. Ik ken Kenneth en zijn familie al heel lang. Het was voor mij wel een verrassing toen hij naar Feyenoord ging, maar Kenneth blijft voor mij Kenneth, ongeacht voor welke club hij speelt. Ik kijk niet naar Kenneth als de voetballer, maar gewoon naar hoe hij als mens is. Zo doe ik dat bij alle voetballers.

Zie je grote verschillen tussen jongere en oudere spelers, bijvoorbeeld een Justin Kluivert en Diederik Boer?

Ik merk natuurlijk dat Justin nog dat jeugdige heeft en veel grappen maakt, maar de kleedkamerhumor is niet gerelateerd aan leeftijd. Zelfs Diederik Boer doet daar nog aan mee. Hij is heel belangrijk voor zo’n jonge groep. Ik vind het mooi om te zien wat voor sociale rol hij speelt. Diederik heeft bijvoorbeeld het klaverjassen geherintroduceerd. Op de club klaverjast nu iedere dag een groepje. Dat vind ik in de tijd van de mobiele telefoons wel erg grappig.

Wie zitten er in het klaverjasgroepje?

Diederik, Davy, Joël en Nick. Soms spelen Hendrie Krüzen, Tjerk of ik mee.

Hoe belangrijk zijn ervaren gasten als Boer voor het groepsproces?

Er wordt in de media wel eens gekscherend over Heiko Westermann gedaan. Maar je moest eens zien hoe belangrijk hij is voor Matthijs de Ligt, met coaching en op het trainingsveld. Daar heb ik echt respect voor. De rol van Heiko wordt onderschat, maar ook de manier waarop Lasse dingen op het veld en in de kleedkamer oplost, heel rustig en welbedacht, is voor een jonge groep goud waard.

Marko Panteli ć was daar ook druk mee bezig. Hoe was jouw band met hem?

We hadden in het begin meteen heel intensief contact, omdat Marko, zijn vrouw en twee kinderen een verblijfsvergunning nodig hadden om hierheen te komen. Ik kon het ongelofelijk goed met hem vinden. Marko had zijn geld en sporen al verdiend in het Europese voetbal, maar daar was niks van te merken. Hij probeerde jongere spelers echt te helpen. Dat waardeerde ik enorm. Hij speelde graag met technische spelers en was daarom bijvoorbeeld gek van Urby. Ik heb nog altijd contact met Marko.

Zijn aanwezigheid was ook vast fijn voor Miralem Sulejmani, die het als grootste aankoop ooit moeilijk had.

Zeker, Marko heeft Mickey op een heel positieve manier gestuurd en gecoacht. Mickey was een hele lieve jongen met een hart van goud.

Is Sulejmani misschien te lief voor de voetbalwereld?

Ik weet niet of iemand te lief kan zijn. Ik had een heel warme band met Mickey. Hij stond altijd klaar voor zijn familie, maar ook voor andere spelers als er iets niet goed ging. Zijn vader was ook een enorme Ajacied. Hij liet me eens foto’s zien van Mickey als klein kind, toen al in Ajax-shirt. Het is jammer dat Mickey niet constant heeft laten zien hoe verschrikkelijk goed hij kan voetballen. Ik weet zeker dat hij het nog kan.

Heb je Sulejmani nog gesproken na zijn vertrek?

Toen hij een paar jaar geleden bij Benfica zat, hebben we met Ajax een vriendschappelijke wedstrijd tegen hen gespeeld. Mickey was toen net geopereerd aan een blessure en kwam langs bij ons in het hotel. Was hij twee dagen lang niet bij ons weg te slaan.

Je bent ook nog namens Ajax naar Uruguay geweest voor de trouwerij van Luis Suárez. Hoe was dat?

Dat was uniek. Luis zei heel plechtig: “Herman, je moet er om acht uur zijn.” Dus mijn vrouw en ik kwamen keurig op tijd, was er nog niemand. Zuid-Amerikanen komen kennelijk altijd later bij zo’n feest. Het eerste wat ons opviel in die zaal was dat de menukaart doorliep tot het ontbijt. Het feest was uiteindelijk geweldig en liep ook echt door tot de ochtend, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het ontbijt niet heb gehaald.

Herman op trainingskamp in Portugal met Luis Suarez. (Foto: Proshots)

Dat klinkt als een goed feestje. Klopt het dat Suárez jou ook nog heeft gebeld voor de kampioenswedstrijd van 15 mei 2011?

Zeker. We aten met de selectie als voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Twente, toen hij belde: “Ik moet Jan hebben”. Dus ik gaf Jan Vertonghen mijn telefoon. Luis had een hele speech, dat ze kampioen moesten worden en het niet mochten laten lopen. Het mooie was ook dat Luis me de dag erna weer belde om te vragen waar zijn kampioensmedaille was, want hij had natuurlijk het halve seizoen meegedaan. “Die stuur ik je op, hoor,” zei ik. Was hij blij mee. Toen ik later eens bij Luis kwam in Liverpool, was hij nog heel betrokken bij Ajax. Hij weet nog altijd feilloos hoe het met zijn clubje gaat.

Zijn er meer ex-Ajacieden die je wat laten horen als het goed gaat, bijvoorbeeld na de kwartfinales tegen Schalke dit seizoen?

Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Daley Blind bijvoorbeeld, jongens die van jongs af aan bij de club zaten en Ajax nog op de voet volgen. Maar het kan ook uit een onverwachte hoek komen. Een paar jaar terug wonnen we van Barcelona in de Champions League, belde Samuel Kuffour opeens op. “You have a great team!”, zei hij. Sammy vertelde dat hij nu in Afrika zit en veel doet met landbouwmachines. Daarna heb ik niet zoveel meer van hem gehoord, hij belde echt op uit het niets.

Die telefoon van jou, daar zitten wel wat nummers in. Die moet je niet kwijtraken.

Nee, zeker niet. Ik maak altijd wel een back-up, zodat ik alles nog heb, mocht ik hem een keer kwijtraken. En hij zit altijd op slot natuurlijk.

Als spelers uiteindelijk weer weggaan, wat is dan jouw rol?

Simpele dingen zoals het uitschrijven bij de gemeente, het opzeggen van de huur en het huis leeg maken. Het kan ook zo zijn dat een speler verkocht wordt, terwijl hij op vakantie is. Dan komt een speler soms niet meer terug op de club en laat hij alles afhandelen door zijn zaakwaarnemer.

Dat klinkt niet gezellig.

Dat is wel eens pijnlijk, dat je zo intensief met iemand samen hebt gewerkt en het zo abrupt stopt. Maar zo werkt het in het voetballen. Gelukkig hou je via de app tegenwoordig makkelijk contact. En wie weet komen ze ooit nog terug.

Dit is een verhaal uit de rubriek VICE Sports Clubmeubilair. Zie hier alle verhalen uit deze rubriek.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.