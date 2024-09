We spraken de man die zorgt dat aankopen van Ajax zich thuis voelen in Amsterdam

Herman Pinkster liep al rond bij Ajax lang voordat jongens als Justin Kluivert en André Onana werden geboren. Hij hoort bij het meubilair van de club. Dertig jaar geleden voetbalde Herman bij de amateurtak, later werd hij teammanager van de C1 en sinds ruim tien jaar is hij spelersbegeleider van het eerste elftal.

Als spelersbegeleider zorgt Herman dat alles op de club en privé zo goed mogelijk loopt voor de spelers. Hij regelt natuurlijk praktische zaken, zoals een woning, bankrekening en auto. Maar hij helpt nieuwe spelers ook een sociaal leven op te bouwen in Nederland. Als een familielid ernstig ziek is, is Herman bovendien de eerste die daar vanuit Ajax bij helpt. Hij staat altijd voor ze klaar en veel spelers hebben na hun vertrek daarom nog goed contact met Herman. Zo nodigden Luis Suárez en zijn vrouw Sofia hem een paar jaar terug zelfs uit voor hun trouwerij in Uruguay.

