We spraken de Mexicaan die al drie jaar twittert over de schwalbe van Robben

In Mexico hebben ze nog altijd een ontiegelijke hekel aan onze held Arjen Robben. Het is vandaag precies drie jaar geleden dat Robben tijdens het WK in Brazilië op heroïsche wijze een pingel versierde tegen Mexico, die Klaas-Jan Huntelaar binnen trapte.

Op die manier bekerde het elftal van koning Louis van Gaal door naar de kwartfinales van het WK, ten koste van het dappere Mexico, waar die penalty vandaag nog steeds een open zenuw is. De 23-jarige José Luis Mercado twittert sinds die WK-wedstrijd zelfs elke dag dezelfde zin naar de FIFA, KNVB, Mexicaanse bond en Robben: “No era penal”. Het was geen penalty. De teller staat na vandaag op 1.095 tweets.

Als goedmakertje heeft de KNVB hem in 2015 gefeliciteerd toen Mexico de Gold Cup won, maar daar had José lak aan. Hij ging gewoon door. Er zijn inmiddels drie jaar verstreken sinds die penalty en José gooit nog elke dag hetzelfde bericht op het internet. Om erachter te komen wie José is en of het wel goed met hem gaat, namen we contact met hem op.

VICE Sports: José, ik vond het spannend om je te benaderen. Heb je een hekel aan Nederlanders?

José Luis Mercado: Nou, Nederlanders zijn Nederlands en ik ben een Mexicaan. Nederlanders vinden waarschijnlijk dat het een penalty was. Daar ben ik het niet mee eens. Sinds die penalty heb ik op mijn universiteit een stuk of vier Nederlanders ontmoet. Ik moet eerlijk zeggen dat die wel cool waren. Ze vonden het ook vet dat ik degene ben van de tweets.

Ben je de afgelopen drie jaar weleens een dag vergeten dit onrecht aan te kaarten?

Helaas wel, maar het komt niet vaak voor. In drie jaar tijd ben ik het misschien vijf keer vergeten. De volgende dag twitter ik het dan twee keer. Een keer als ik net wakker ben en nog eentje vlak voor het slapen gaan.

Doe je het altijd op een vast moment van de dag?

Ik vertrouw er elke dag op dat ik er even aan denk om de penalty aan te kaarten. Meestal doe ik het na mijn ontbijt.

Jose op vakantie in Barcelona. (Foto via)

Wat vinden je vrienden en familie van de gewoonte om elke dag over die penalty te beginnen?

Ze vinden het best grappig en denken dat ik beroemd ga worden tijdens het komende WK, als het vier jaar geleden is dat de penalty werd gegeven.

Laten we even teruggaan naar het moment dat Robben ging liggen. Waar was jij toen?

Ik was aan het ontbijten met mijn familie in een restaurant in Morelia. Toen Robben neerging en de scheidsrechter voor de penalty floot, was ik zo woedend dat ik op het punt stond in huilen uit te barsten. We hadden hier in Mexico zulke hoge verwachtingen van dat team van Miguel Herrera. We hadden het WK misschien niet gewonnen, maar ik denk wel dat we de finale hadden kunnen halen.

Geniet je er sindsdien van als Robben geblesseerd raakt?

Nee man, ik vind hem een geweldige speler en ik hou teveel van voetbal om niet van geweldige spelers als Robben te kunnen genieten. Maar ik denk wel dat Robben een probleem heeft. Hij probeert te vaak vals te spelen in het strafschopgebied van de tegenstander. Het is beter voor iedereen als hij daarmee kapt.

Je richt je tweets altijd aan de FIFA. Heb je nog enige hoop dat dit wrede onrecht teruggedraaid gaat worden?

Niet via de FIFA. Mijn grootste wens is dat Nederland zich voor het aankomende WK plaatst en dat ze dan tegen Mexico loten. Dan kunnen we eindelijk onze revanche krijgen. Nederland heeft nu niet zijn beste tijd als voetballand, maar ik hoop echt dat ze het halen, anders kunnen we ze niet pakken.

Hoe ziet jouw leven in Mexico eruit?

Ik studeer aan de universiteit van Puebla. Ik sta op het punt af te studeren in actuariële wetenschap, dat is een discipline die mathematische en statistische methodes gebruikt om risico’s te berekenen in de wereld van financiën en verzekeringen.

Dat klinkt veelbelovend. Hoe lang wil je doorgaan met het ritueel van de tweets? Tot je dood?

Haha nee, ik denk dat ik ermee stop als Mexico uit het volgende WK ligt. Dan is de cirkel rond.

Nog een laatste vraag, je weet dat ik ‘m moet stellen. Was het echt geen penalty?

Nee.

Bedankt José en hopelijk tot op het WK!

