We spraken de ontwerpers die van het hakenkruis een symbool van liefde wilden maken

In de geschiedenis van slechte ideeën heeft het nazisme een zeer prominente plek. Het idee van de designstudio KA Design om het hakenkruis nieuw leven in te blazen, heeft dat lijstje inmiddels ook wel gehaald. Ze vonden dat het tijd werd dat de swastika een nieuwe betekenis moest krijgen: liefde en vrede, in plaats van dood en verderf. En dat schoot bij veel mensen – om zeer begrijpelijke redenen – in het verkeerde keelgat.

Op zich is het voorstel natuurlijk goed bedoeld, maar ook een beetje naïef. De studio bracht truien en T-shirts uit met vrolijke, kleurrijke hakenkruizen. En waarschijnlijk was dat net een stap te ver. Door alle kritiek hebben ze inmiddels besloten om de kleding met vrolijke hakenkruizen toch maar niet uit te brengen.

Creators vroeg de mensen van KA Design – die vanwege alle haat collectief antwoorden – hoe het nu met ze gaat, en wat ze van dit voorval geleerd hebben.

Creators: Hey jongens, wie is het brein achter de vrolijke swastika?

KA Design: Wij zijn een groep kunstenaars en vrije denkers. Ons hoofddoel is om grenzen in vraag te stellen en die vervolgens te overschrijden. We behandelen thema’s zoals ware vrijheid, liefde en vrede en laten die ideeën terugkomen in onze mode-ontwerpen.

Dat klinkt allemaal heel leuk, maar plots staat er tussen jullie een ontwerpen een t-shirt met een regenboogswastika. Waarom?

We houden van de swastika, los van de betekenis die ermee gepaard gaat. We vinden de vorm namelijk erg mooi. Helaas is de sterke band tussen de swastika en naziwaarden onbreekbaar geworden. Het resultaat is dat we ons niet vrij voelen. Hier komen wij in het plaatje: we willen dit mooie symbool gebruiken om de waarden van de nazi’s te doorbreken en liefde, vrede en vrijheid te verspreiden.

Hebben jullie niet het gevoel dat er al voldoende vredessymbolen zijn die niet doen denken aan de dood van miljoenen mensen?

Absoluut, maar ons doel is juist buiten die comfortzone te treden. We willen vragen stellen en grenzen overschrijden. Als we een traditioneel vredesteken zouden ontwerpen, zouden we nergens echt vragen bij stellen. Ons project zorgt ervoor dat mensen een debat beginnen over concepten zoals ware vrijheid en ware liefde.

Denk je dat die boodschap overkomt als je een dergelijk symbool van haat simpelweg in een regenboog jasje steekt?

Kijk, de swastika is in feite gestolen door nazi’s. Het is nu gevuld met negativiteit en angst, maar door het in regenboogkleuren te steken, laten we vrede en vrijheid overwinnen. Eigenlijk bedoelden we het écht heel erg goed, hoor. Maar de reacties zijn agressief, gewelddadig en vol haat.

Ja? Is het project in het verkeerde keelgat geschoten?

Behoorlijk. De reacties op het internet waren enerzijds interessant, maar anderzijds ook erg beangstigend en verdrietig. We bedoelden het goed en nu worden we uitgescholden voor nazi’s, fysiek bedreigd en gehaat voor onze mooie ideeën. We wilden alleen maar liefde verspreiden.

Je klinkt een beetje verbitterd.

Nou, ik begrijp die reacties wel, hoor. Maar misschien hebben mensen gelijk als ze zeggen dat het nazisme gewonnen heeft. Als ik de gruwelijke reacties lees, heb ik het gevoel dat haat en woede hebben gewonnen.

Misschien was een t-shirt met een vrolijke regenboogswastika erop gewoon niet zo’n goed idee?

We hebben het project stop moeten zetten en gaan het inderdaad niet opnieuw lanceren. We werken nu wel aan iets anders, waarvan we zeker zijn dat het goed ontvangen zal worden. Ondanks het dramatische einde van ons project, willen we nog steeds grenzen in vraag stellen, ervaring opdoen en deze wereld een mooiere plek maken. We blijven vechten.

Succes!



