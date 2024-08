We spraken de persoonlijke fotograaf van Future over het leven in Atlanta

Voordat mensen Atlanta kenden door de serie van Donald Glover en ver voordat dabben door onze eigen koning werd gedaan, verhuisde Anthony Hilliard naar deze stad om New York achter zich te laten. Hij kocht een camera en begon op een bescheiden tempo foto’s te maken voor kledingmerken. Kort daarna werd hij de trapscene ingesleurd door een reeks toevalligheden die zo de basis zou kunnen zijn voor een succesvolle speelfilm.



“Het was een totaal nieuwe wereld die ik binnenstapte,” vertelt Hilliard mij aan de telefoon. Er was een streetwear-merk genaamd Cease & Desist dat uit Atlanta kwam. Zij gaven mij m’n eerste doorbraak, en het was een merk waar Future veel steun aan betuigde.” Het team van Future zag wat hij voor het merk deed, vonden het mooi en vroegen hem of hij mee wilde op de eerste tour van de rapper. “Future heeft veel liefde voor kleding – hij houdt van nieuwe shit, hij houdt van het duurdere spul. Dat hij zag dat ik mode goed kon vastleggen, maakte het makkelijker om voor hem te werken.”

Deze ervaring zorgde ervoor dat Hilliard Future’s persoonlijke fotograaf werd, en dat terwijl hij pas drie jaar bezig was met fotografie. Hij was al vrij bekend met de hiphopscene, maar zijn ogen werden alsnog geopend door de levenswijze van Future. Zijn werk legt dit nauwkeurig vast, en samen vormen de foto’s een kleine visuele documentaire van het leven van de rapper in Atlanta.

We vroegen Hilliard of hij ons meer kon vertellen over zijn fotografie en ons te vertellen over zijn tijd met Future.

“Deze foto is genomen in Blue Flames in Atlanta. Ik zou niet zeggen dat Future hier is geboren, maar man, hij doet dit elke dag. Dit is niets voor hem. Daar bij zijn was fascinerend. Hij strooit daar met tienduizenden euro’s, dat is mijn collegegeld dat daar door de lucht vliegt. Future is een ding. Hij zorgt ervoor dat iedereen in Atlanta hem wil zien – het is gestoord. Mensen houden van hem en kijken tegen hem op.”

“Luister: deze strippers zijn atleten. Ze moeten constant blijven trainen want zij bleef daar minstens drie minuten hangen. Het is ieder voor zich wanneer Future met geld begint te strooien. Als je naast hem staat vang je misschien wel tienduizend dollar. Ik denk dat als je van niks komt, je dat aan andere mensen wil laten zien. Er is geen betere plek om dat te doen dan in een stripclub. Je kan niet zien wat er achter mij gebeurde, maar daar stonden misschien wel dertig mensen, en ik probeer in de massa op te gaan. Ik probeer niet altijd recht voor Future te staan want dat zorgt niet per se voor het beste shot. Ik wil het hele tafereel vastleggen en daarnaast ook wat portretten van de artiesten maken. Ze representeren hun buurt en ik wil dat op de foto hebben. Future is niet de type persoon dat foto’s van zichzelf leuk vindt. Hij houdt ervan wanneer ik alle mensen vastleg, dat zijn z’n favoriete foto’s.

“Dit is de eerste keer dat ik een miljoen dollar in cash heb gezien, en Future nam het gewoon mee voor de vibe. Gewoon zodat hij op z’n track kon zeggen dat er een miljoen dollar in de studio lag. Ik heb geen idee hoe je een miljoen dollar aan cash bij elkaar geraapt krijgt. Ik weet dat het een hele taak zou zijn om het bij de bank mee te krijgen, je kan niet gewoon naar binnen stappen en zeggen: ‘Geef me een miljoen dollar in cash.’ Ik denk niet dat dit zo werkt.”

“Deze foto werd genomen op tour. Ik had de dame net voor het eerst ontmoet, maar ze was al een tijdje cool met Future. Hij heeft haar overgevlogen om zijn haar te doen. Future laat niet zomaar iemand in zijn buurt en hij laat mensen hem normaal nooit fotograferen wanneer er aan zijn haar gezeten wordt. Dit is een intiem moment, man. Vooral met zijn haar, dat is zijn kroon. Dus het is niet niets dat ik hem mocht vastleggen op dit moment. Niet iedereen krijgt die toegang. Future is vaak ook moeilijk te lezen, dus soms heb ik het gevoel dat ik eigenlijk geen foto mag maken, maar dan doe ik het toch en stuur ik het naar hem op. Dan zegt hij opeens: ‘Ja, dit is hard.”

“Ik heb dit moment vastgelegd omdat ik vind dat dit is wat stripclubs zijn: het gaat om geld en de manier waarop de biljetten in haar hand kreuken, laat chaos zien. Het laat hun hossel zien om geld te verdienen. Wanneer ik met mijn mensen praat over naar de stripclub gaan, vertellen ze mij dat ze weleens driehonderd euro uitgeven. Future zie ik gerust dertigduizend dollar in één nacht weggooien. Dat is de échte ervaring. Ik kan niet meer naar de stripclub gaan met mijn vrienden, dat is gewoon saai.”

“Dit zijn alle mensen met wie ik op tour was, gewoon aan het chillen. Ze houden van gokken, of het nu gaat om NBA 2K, groot geld, het is gewoon een manier voor ze om hun geld te laten zien. Je kan niets vergelijken met in die cirkel staan met tien stapels geld in je hand, ernaar kijkend terwijl je denkt: Ik wil dat. Ik ga jouw geld proberen af te pakken.”

“Dit is een lookbook-achtig ding. Veel rappers proberen vastgelegd te worden zoals in magazines, dat is nu een ding aan het worden. Rappers gaven daar eerder niet zoveel om, maar voor de nieuwe artiesten wordt het de norm om in een ander daglicht gezet te worden. Ze willen gefotografeerd worden in een mooie setting. Dit laat dat niet echt zien, door het geweer op z’n schouder. Dat geweer was niet eens voor een clipshoot, maar voor bescherming. Ik zou niet willen weten wat er zou kunnen gebeuren, maar eerlijk gezegd heb ik me nooit onveilig gevoeld. Wanneer ik erbij ben proberen ze mij altijd comfortabel te laten voelen, zodat ik mijn werk goed kan doen.”

“Deze foto is gemaakt tijdens een clipshoot, maar mensen doen dit iedere dag. Het is hier een community, mensen helpen elkaar, ze zijn hier niet om problemen te veroorzaken. Ze willen gewoon op hun motor rijden. De politie ziet het als een probleem, maar het is allemaal niet zo erg. Niemand heeft verder last van gasten die op hun motors rijden. De politie is gewoon een bende klootzakjes. Het motorwereldje is in New York dertig keer gekker dan in Atlanta, maar deze stad kan er ook wat van. In New York is het anders, want het is allemaal straat. In Atlanta gaan motorrijders ook de snelweg op en het was wel een shock om te zien dat ze daar allerlei trucjes doen.”

“Dit is in Kirkwood, waar Future vandaan komt. Future was net een documentaire aan het schieten, dus we gingen naar de plek waar hij vandaan komt, om de mensen om hem heen te filmen. Deze foto’s laten de mensen zien die tegen hem opkijken. Hij heeft die plek kunnen verlaten en iets van zichzelf gemaakt. Wat ik vet vind aan deze foto, is het contrast met zijn levenswijze. Kijk hoe de persoon met wie hij praat op een kleine motor zit terwijl Future naast een Lamborghini staat.”