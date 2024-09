De schrijver van ‘The Martian’ wil niet mee naar Mars

Eerder deze week kondigde SpaceX-oprichter Elon Musk zijn plannen aan om Mars te koloniseren, met behulp van een gigantisch nieuw ruimteschip dat hij de Interplanetary Transport System (ITS) gedoopt heeft. Hiermee zou in een kere een crew van 100 man naar de Rode Planeet gebracht kunnen worden. Musk gelooft oprecht dat dit systeem tegen 2060 een miljoen mensen op Mars kan zetten.

Het plan, waar je hiermeer over kan lezen, is ontzettend ambitieus en flink excentriek. Er is ook al flink wat kritiek op geweest vanuit de tech/wetenschapsmedia. Maar hoe verhoudt het plan zich met sciencefiction? Om daar achter te komen vroegen we Andy Weir, schrijver van het realistische scifi-boek The Martian dat vorig jaar verfilmd werd.

“De missie is zeker haalbaar, er is niets onredelijks aan, maar ook bar weinig innovatiefs,” vertelde Weir ons.

Weir denkt ook dat het kostenplaatje van SpaceX – $230 miljoen voor de raket en in totaal $10 miljard voor ontwikkeling – zeer optimistisch is. “Een Boeing 777, het werkpaard voor internationaal reizen, kost $320 miljoen,” zei Weir. “SpaceX zegt dat ze een ruimteschip voor lange afstanden kunnen maken voor minder geld dan een vliegtuig voor lange afstanden, volgens mij kloppen die cijfers dus niet echt.”

Maar begrijp Weir niet verkeerd, hij houdt van SpaceX. “Ik ben een enorme fanboy van SpaceX, ik denk dat ze het beste commerciële ruimtevaartbedrijf zijn,” vertelde hij. “Ze innoveren en dwingen andere ruimtevaartbedrijven om hetzelfde te doen, in plaats van op hun gigantische contracten te rusten.”

Musk en zijn team bij SpaceX worden al jaren bekritiseerd om hun hoogdravende plannen voor herbruikbare raketten en mensen de ruimte in sturen; de nieuwe ITS-plannen zullen dus ongetwijfeld leiden tot veel nieuwe kritiek.

Een van de grootste vragen die het plan opriep was wie er gestoord genoeg zou zijn om minimaal 3 maanden met 99 vreemden in een ruimteschip zou willen hokken.

Weir maakt zich daar echter geen zorgen over. “Mensen verzamelden zich ook in met kots besmeurde boten om naar Amerika te komen,” zei hij. “Ik heb wat berekeningen gedaan voor de crewcabine en er is eigenlijk enorm veel volume. Er is genoeg ruimte voor iedereen om een eigen kamer te hebben en gemeenschappelijke ruimtes.”

Volgens de presentatie van Musk zou de ITS 49.5 meter lang zijn, met een diameter van 17 meter.

Weir maakt een goed punt, mensen hebben inderdaad de vreselijkste omstandigheden doorgemaakt op zoek naar nieuw land en nieuwe mogelijkheden.

Maar in tegenstelling tot de eerste Europese kolonisten die afreisden naarAmerika, een land met rijke landbouwgrond, hout, mineralen en mensen, is Mars een ijskoude, levenloze en dodelijke plek. “Er is letterlijk niets op Mars dat we hier op Aarde niet in overvloed hebben. Waarom zou je gaan?” vroeg Weir. “De enige reden die ik me kan voorstellen is dat mensen willen gaan omdat mensen een instinct hebben om te verkennen en op rare plekken te wonen.”

Bij het vragenrondje na de presentatie van Musk, toen iemand hem vroeg of hij zelf op een dag naar Mars zou willen, leek hij te twijfelen over het antwoord.

Ik hou van de Aarde. Ik hou van internet. Ik hou van Cola Light. Ik heb katten. Ik schrijf over dappere mensen – ik ben geen dapper mens.



Je zou verwachten dat Andy Weir, die een boek schreef over reizen naar Mars, een van de eersten zou willen zijn aan boord van het ITS-ruimteschip, maar dat bleek niet het geval. Zou hij gaan?

“Nee, helemaal niet,” zei Weir. “Ik heb geen verkenningsinstinct. Ik heb de ‘Right Stuff‘ niet. Ik zou niet eens in naar een baan om de Aarde willen. Als iemand met een gratis reisje naar het ISS zou aanbieden, zou ik vriendelijk bedanken. Ik hou van de Aarde. Ik hou van internet. Ik hou van Cola Light. Ik heb katten. Ik schrijf over dappere mensen – ik ben geen dapper mens.”

Musks plannen voor SpaceX lijken misschien een beetje gestoord of briljant of te sciencefiction om waar te wijn, maar zoals hij zelf al aangaf, heeft SpaceX al een hoop ambitieuze doelen gehaald. Doelen als een raket landen op een drijvend platform en het eerste private bedrijf worden dat vracht naar het ISS stuurt; doelen die eerder voorkwamen in sciencefiction uit de jaren 40 en 50.

Het transporteren van massa’s mensen naar andere planeten stond ook in dat soort verhalen. Als we echt naar de Rode Planeet of verder willen, zullen Musk en SpaceX wellicht een sleutelrol gespeeld hebben. Verwacht alleen niet dat Andy Weir mee gaat.

