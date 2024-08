We spraken De Sluwe Vos over indrinken voor ADE, afvallen en xtc-walmen

In Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om alles te weten te komen over hun katergeschiedenis en wat ze in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.



Iedereen gaat op zijn of haar eigen manier met katers om. Sommige mensen komen hun bed niet uit, terwijl anderen ondanks hun bonkende hoofdpijn prima hele productieve dagen kunnen hebben (maar even serieus, wie zijn deze wondermensen?). Wat is de beste remedie voor zo’n ontzettend zware kater?



In de hoop dat hij ons leven kan verrijken met de ultieme katertip en festivalvoorbereiding, vroegen we house- en techno-dj De Sluwe Vos om hulp. Robert, zoals zijn ouders hem kennen, zal tijdens ADE afsluiten op DGTL festival. Ook gaat hij op zondag 22 oktober tien uur lang draaien op Thuishaven. We spreken hem bij de Roast Chicken Bar in Haarlem. Dat is namelijk de plek waar De Sluwe Vos altijd naartoe gaat als hij een zware kater heeft.



Lees verder op Munchies.