We spraken de voorzitter van LAKS, die toch niet de politiek ingaat

Maandag zorgde het LAKS – de belangenvereniging voor middelbare scholieren die je kent van die keer dat je je eindexamen Frans verneukte en daarom een klacht indiende over de surveillant, die zo erg naar uien stonk dat je op slag niet meer wist hoe je het werkwoord ‘venir’ ook alweer vervoegt – voor een verrassing door tijdens een persconferentie aan te kondigen dat ze de zoveelste nieuwe partij zouden worden die meedoet aan de komende Tweede Kamerverkiezingen.

De jongens en meisjes van het LAKS had zelfs al twaalf punten opgesteld waarin ze duidelijk maakten hoe ze het politiek bestel gingen opschudden. Het was een dapper maar vrij kansloos plan, aangezien het grootste deel van de doelgroep die het LAKS vertegenwoordigt helemaal geen stemrecht heeft. Een klein beetje alsof je aan de Nederlandse verkiezingen meedoet met een Partij voor de Duitsers.

Toch klonk het ook als een prettig plan: eindelijk een partij speciaal voor jongeren, eindelijk een beetje hoop dat de stem van de jeugd wordt gehoord in het parlement! In puberkamers en op schoolpleinen door het hele land ging de vlag al bijna uit.

Tot vanochtend bleek dat het hele idee helaas een leugen is. Er komt geen LAKS-partij, de kids wilden alleen iets aankaarten. De NOS en het ANP gaven te kennen totaal niet blij te zijn met deze aandachttrekkerij. Toegegeven, in deze tijden met een hoax als pubiciteitsstunt komen is wellicht ook niet het allerbeste idee, hoewel overheidsinstantie SIRE er vorige maand wel mee wegkwam.

Ondertussen gingen vandaag duizenden kinderen met hangende schouders naar school, in de wetenschap dat ze tijdens de komende verkiezingen weer niet vertegenwoordigd zullen worden. We spraken Sven Arren, voorzitter van LAKS, om hem te vragen waarom hij niet gewoon in die Tweede Kamer gaat zitten.

VICE: Hoi Sven. Waarom doet het LAKS niet mee aan de verkiezingen?

Sven: Dat is helemaal niet onze rol. Het LAKS is de belangenbehartiger voor middelbare scholieren. We proberen de politiek te beïnvloeden, maar het is niet aan ons om in de Tweede Kamer te gaan zitten. Bovendien ben ik achttien, en wil ik volgend jaar gewoon gaan studeren.

Waarom zeiden jullie dan maandag nog dat jullie wel de politiek in zouden gaan?

Je moet het zien als een laatste redmiddel. Een noodkreet. We hebben op veel manieren geprobeerd om de politiek te beïnvloeden, en soms lukt dat. Maar het gaat niet goed. Andere acties hadden nooit zoveel teweeg gebracht.

Wat gaat er dan allemaal niet goed?

Het onderwijs! Het probleem in het onderwijs is dat het alleen maar draait om geld. Scholen proberen hun slagingspercentage zo hoog mogelijk te houden, omdat ze daardoor meer geld krijgen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen slagen, worden leerlingen die er niet goed voor staan uitgesloten van examens. Daarnaast worden leerlingen alleen nog maar voorbereid op het maken van toetsen, in plaats van dat ze echt iets leren.

Worden jongeren te weinig vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek?

Ja. We hopen dat dit een wake-up call is, en dat de huidige politiek hier iets van leert. Wij wilden niet meer vanaf de zijlijn toekijken. En hoewel het nogmaals niet onze rol is om in de Tweede Kamer te gaan zitten, roepen we andere jongeren op om dat wel te doen. We hebben willen laten zien dat dat gewoon kan.

De NOS is kwaad op jullie, en het ANP ook. Ze vinden dat jullie nepnieuws verspreid hebben.

We betreuren het heel erg dat media nepnieuws hebben moeten verkondigen. Maar we hebben geen spijt van de actie. Het kon volgens ons niet anders. Het is een extreem middel, maar volgens ons was dit nodig. De eventuele negatieve gevolgen moeten we maar voor lief nemen.

Wat doet het LAKS verder eigenlijk allemaal, behalve politieke partijen verzinnen en naar klachten over eindexamens luisteren?

De standaardmanier die we gebruiken om aandacht voor hun standpunten te vragen is door het maken van manifesten. We presenteren dan een lijst met standpunten, en politici kijken daar dan naar. Maar vaak doen ze er vervolgens weinig mee. Daarom hebben we er nu voor gekozen om wat opschudding te creëren.

Nou, jammer allemaal. Toch het beste ermee!