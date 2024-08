We spraken Deliveroo Riders over kunst, eenwielen en schaars geklede klanten

De eerste keer dat ik in de hoofdstad op de fiets stapte, barste ik nog net niet in janken uit. Getoeter met zwaaiende middelvinger op links, woedend gebel in mijn rug, en wat was toch dat ping-geluid? Kut, hier hebben ze natuurlijk trams. Binnen een week ging ik op mijn bek, omdat ik in de tramrails bleef hangen. Dat hele fietsen in een grote stad is gewoon een sportieve manier van ontgroenen. Zodra je de ongeschreven regels door hebt, voel je je pas een legitieme inwoner.

Sinds twee jaar is dat hectische fietslandschap uitgebreid met een nieuw type: de Deliveroo Rider. Je herkent ‘m direct; draagt standaard azuurblauwe kleding, altijd voorzien van een grote vierkante rugzak en een gefocuste blik. Deze mensen zijn op een missie en hun kantoor is de wirwar aan fietspaden.

De Riders parkeren met regelmaat hun fiets voor mijn deur. Ik vraag me vaak af wat ze van me denken. Zien ze dat ik zo vaak eten bestel, denken ze dat ik heel rijk ben (haha) en had ik toch een bh moeten dragen onder dit shirt? Om meer over het leven van deze fietspro’s te weten te komen, ging ik in gesprek met vijf Deliveroo Riders.

Bart, Rider in Den Haag (20)

MUNCHIES: Hi Bart, hoe lang ben je al rider bij Deliveroo?

Bart: Vanaf juli vorig jaar. Ik werkte als bezorger bij een andere zaak en toen zag ik Riders van Deliveroo door de stad fietsen. Ik sprak ze aan en hun baan bleek veel chiller te zijn.

Wat is er dan chiller aan?

Je bent altijd buiten en je zit niet ergens binnen. Ik moest bij dat vorige baantje bijvoorbeeld ook schoonmaken en pizzadozen vouwen.

Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt als Rider?

Het was een zomerse dag en ik zat in de zon te wachten op een bestelling. Twee Chinese toeristen vroegen me de weg naar hun hotel en ik had wel tijd om met ze mee te lopen. Eenmaal aangekomen op het adres, bleek het hotel daar niet te zijn. Ik heb toen het hotel gebeld voor het juiste adres en ben ook nog anderhalve kilometer met ze meegelopen zodat ze veilig aan zouden komen. De Chinese toeristen waren ontzettend blij en als dank kreeg ik een tas van Supreme van ze die normaal wel 300 euro kost.

Dat is veel geld. Heb je de tas gehouden?

Ik heb ‘m niet verkocht, maar bewaard als herinnering. Ik heb de tas ook nog nooit gebruikt.

Lief hoor. Help je wel vaker wildvreemden?

Mensen spreken mij vaak aan als ik aan het werk ben. En als iemand mij dan wat vraagt, wil ik graag helpen als dat kan.

Wat doe je naast mensen blij maken met eten?

Ik studeer Information Security Management aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast speel ik altviool in een jeugdsymphonieorkest en sport ik.

Druk leven. Wat maakt je baan als Rider bij Deliveroo zo ideaal in combinatie met jouw drukke agenda?

Ik mag bij Deliveroo zelf weten wanneer ik werk en ik maak daar goed gebruik van. Elke week is het werkschema weer anders. Als ik het druk heb met school fiets ik minder. Meestal werk ik vrijdag- en zondagavond. Als ik vakantie heb, zoals nu, werk ik elke dag.



Dat zijn heel wat fietstochten. Spaar je voor iets bijzonders?

Ik wil een huis kopen, maar ik ben er nog lang niet.

Nick, Rider in Den Bosch (27)

MUNCHIES: Hi Nick, wat is er zo fijn aan Rider zijn?

Nick: Het is gewoon chill om rond te fietsen. Het is ook heel gezellig, want iedereen is blij als je er bent. Bij restaurants zijn ze blij, omdat je het eten komt ophalen en de mensen thuis vinden je leuk, omdat je eten komt brengen.

Doe je dit werk al lang?

Nee, pas 2,5 maand. Ik ben een paar maanden geleden naar Den Bosch verhuisd en zag de fietsers van Deliveroo. Die kleding vind ik best nice voor werkkleding en ik was op zoek naar een bijbaan. Ik kende de weg in Den Bosch helemaal niet goed, maar door deze baan ging het meteen stukken beter.

Al rare dingen meegemaakt?

Ik had een keer een laatste bestelling, het waren twee hamburgers. Die guy zou met een vriend gaan eten, maar die kwam opeens niet meer. Toen vroeg hij of ik de burger wilde eten.



Wat zei je toen?

“Ja, gezellig,” natuurlijk.

Hadden jullie een interessant gesprek?

Toevallig is hij ook kunstenaar, net als ik. Dus we hebben veel over kunst gepraat en over de stad Den Bosch. Ik ben hem nog een keer tegengekomen. Ik zat in de coffeeshop en hij kwam binnenlopen. Toen hebben we weer even gepraat.

Stel dat iemand je nog een keer eten aanbiedt, waar hoop je dan het meeste op?

Het allerliefste krijg ik dan een hamburger. Maar absoluut geen vegan shit. Ik hou er niet van.



Doe je eigenlijk nog meer naast je werk bij Deliveroo?

Ik heb een eigen bedrijf dat zich specialiseert in kalligrafie en belettering. Ook zit ik op de kunstacademie. Deliveroo is makkelijk te combineren met deze dingen. Je plant je eigen tijden in en kunt het zo goed combineren met van alles. En dat is voor mij het allerbelangrijkste, dat het te doen is naast mijn studie.



Nu al je eigen bedrijf, naast je studie en Deliveroo, lukt dat goed?

Ja, dit is sowieso mijn passie in het leven. Daarom ben ik twee jaar geleden Radical Only gestart. Ik krijg allerlei opdrachten; logo’s voor bedrijven maken, kleding ontwerpen, lettertypes en murals. Ik ben druk met mijn studie en Deliveroo, maar de tijd die ik heb steek ik hier in. Ik heb niet altijd een opdracht, maar ik probeer dagelijks nieuw werk te maken. Zo blijf ik groeien en kan ik eerder bij mijn doel komen. Ik wil per se mijn brood verdienen met kalligrafie en belettering.

Gabriel, Rider in Haarlem (19)

MUNCHIES: Hé Gabriel, hoe lang ben je al Rider bij Deliveroo?

Gabriel: Ongeveer een maand. Ik ben van Brazilië naar Nederland verhuisd en had problemen met de universiteit, dus ik studeer nu niet. Het is lastig om hier een baan te vinden als je geen Nederlands spreekt. Een vriend vertelde mij over Deliveroo en dit is ideaal voor mij.

Fietste je in Brazilië veel?

Jazeker, in Rio fietste ik de hele tijd.

Heb je in de eerste maand al gekke ervaringen gehad tijdens het werken?

Ik had een van mijn laatste leveringen en had er een lange shift opzitten. Ik belde aan met de bestelling en toen werd de deur opengedaan door een naakte, oudere man. Hij droeg alleen een zonnebril. Ik probeerde natuurlijk niet te lachen, maar dat was lastig. Hij sprak geen Engels, dus communiceren was lastig. Toen verscheen er een oudere vrouw, zij droeg alleen lingerie en ook een zonnebril. Zij gaf me een briefje van € 5,- als fooi. Ik denk dat ze allebei in de zestig waren.



Jij moest je lach inhouden, hoe gedroegen zij zich?

Ze waren heel erg blij, ik weet zeker dat ze drugs op hadden. Op de achtergrond hoorde ik muziek en ik zag neonlichten flikkeren in de woonkamer. Ik dacht eerst dat ze wiet hadden gerookt, maar dan had ik dat wel geroken. Het was in ieder geval iets waar je heel blij van wordt, want ze waren zeker high.

Lars, Rider in Den Haag

MUNCHIES: Hi Lars, waarom ben je Rider geworden?

Lars: Ik bezorg het eten op een eenwieler. Ik ben altijd op zoek naar een doel om daar een ritje op te maken. Even een ijsje halen, een fotolijstje halen voor mijn moeder of een zak snoep. Toen ik de vacature bij Deliveroo zag, dacht ik: ik kan mijn wiel gebruiken, mensen blij maken met eten en ik verdien er ook nog wat mee.

Wat bijzonder! Hoe ben je ooit begonnen met eenwielen?

Dat was drie jaar geleden. Mijn oom woont in Spanje en werkt bij een reisbureau. Ze verkochten ook eenwielers. In ruil voor het maken van een goede website, kreeg ik er een. Tegenwoordig heb ik er vier, een kan wel 45 kilometer per uur.

45 kilometer per uur op een eenwieler lijkt me best intens.

Dat is het ook, je gaat even snel als een scooter. Ik heb nog een litteken van mijn laatste val. Tijdens mijn werk als Rider doe ik dat niet. Als ik zo snel wil rijden, doe ik dat in een meer gecontroleerde omgeving en draag ik bescherming.

Je eenwielers zijn dus elektrisch, hoe staat het met je conditie?

Die is prut, want ik sport ook niet. Als ik in de stad ben met vrienden, klaag ik al na een paar kilometer en wil ik mijn wiel. Je hoeft helemaal geen kracht van jezelf te gebruiken, het is zo fijn. Het werkt net als een Segway, als je een naar een bepaalde kant leunt, ga je die kant op.

Hoe zijn de reacties als je eten bezorgt?

Ik krijg heel veel reacties als ik onderweg ben en mensen willen altijd een foto maken. Vaak hoor ik ze van een afstand roepen hoe leuk ze het vinden. Ik stop nooit als er eten in mijn tas zit, alleen als ik toevallig geen bestelling heb. Restauranteigenaren vinden dat ik het goed voor elkaar heb en vinden dat iedereen op een eenwieler moet rijden. Collega Riders vragen bijna altijd meteen of dit wel mag, maar vinden het allemaal ook te gek.

Maak je veel uren op je wiel als Rider?

Het verschilt enorm. Ik heb overdag een fulltime baan als klantenservicemedewerker bij Ziggo. Ik rij het liefst niet met rotweer. Als het weer mooi is, pak ik zo tien uur in een week. Maar soms ook twee of helemaal niet. Ik werk bij Deliveroo, omdat ik het echt leuk vind.

