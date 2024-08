We spraken Diego en Yannick over sexy gebarentaal

“Ik heb zin in je”, “je maakt me geil” of “ik wil je” – dat zijn het soort teksten dat je in het oor van je partner lispelt om in de stemming te komen voor seks. Maar hoe doe je dat als je niet kunt horen? Of als je partner slechthorend is?

Volgens het Nederlands Gebarencentrum zijn er ongeveer anderhalf miljoen mensen doof of slechthorend in ons land. Zo’n 30.000 dove Nederlanders hebben de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als moedertaal, die sinds 1 juli 2021 een officieel erkende taal is in Nederland. Voor een grote groep personen is dit de taal die zij dagelijks gebruiken op hun werk, in de supermarkt, bij het sporten – maar ook in de slaapkamer. Wij spraken Diego Parmo (34) en Yannick Bal (31), doof en slechthorend, over de gebaren die zij gebruiken in hun liefdesleven.



Wanneer ik binnenstap bij het dovenontmoetingscentrum aan de Stadshouderskade in Amsterdam, staat de gebarentolk al op mij te wachten. Zij zal er vandaag voor zorgen dat het gesprek soepel verloopt. Yannick en Diego wachten me op in een met geperst hout beklede kamer. Ze zijn beiden werkzaam voor Tyd, een organisatie die dovencultuur en gebarentaal op een laagdrempelige manier bekend maakt bij het horende publiek.

Yannick komt uit een familie van doven en slechthorenden. Hij gebruikt dan ook al vanaf zijn geboorte al de Nederlandse Gebarentaal. “Ik weet niet anders. Ik ben ermee opgegroeid. Alleen mijn vader is horend, maar hij kan heel goed gebarentaal. Mijn ouders besloten dat ik naar een horende school moest, zodat ik daar zou leren spreken. Maar thuis gebruikte in mijn stem niet.” Voor Diego is dat anders. Hij is thuis de enige dove. “Mijn moeder heeft cursussen gevolgd om beter te kunnen communiceren met mij,” legt hij uit. “Ook hebben we thuis zelf gebaren bedacht, waardoor we elkaar kunnen begrijpen.” De Nederlandse Gebarentaal is een universele taal die Nederlandse doven en slechthorenden onderling gebruiken. Maar in de NGT zit ook variatie. “Zo zijn er ook dialecten én hebben veel dove vrienden onderling hun eigen gebaren bedacht,” zegt Yannick.

Yannick (links) en Diego. Foto door de auteur.

Het communiceren met horende mensen – die de gebarentaal niet kennen – doen Yannick en Diego vaak via een tolk, via mondlezen of met gebruik van geschreven teksten. “Maar het is soms best lastig om met horenden te communiceren,” geeft Yannick toe. “Sommige horenden vinden het ook nogal spannend of lastig om met ons te communiceren, waardoor ze snel denken ‘laat maar’.”

Yannick en Diego zijn momenteel beide single. “Het is voor doven en slechthorenden best lastig om een partner te vinden,” geeft Diego aan. “We hebben minder keuze in partners.” Yannick zegt zelfs dat het een bekende uitspraak onder dove mensen is dat ‘de vrouwen of de mannen op zijn’. “In de dovenwereld kent iedereen elkaar,” licht Yannick toe. “Er zijn niet zoveel dove vrouwen in Nederland van onze leeftijd. En degenen die er zijn, kennen we al óf hebben een relatie gehad met één van onze vrienden. Dat maakt de keuze echt beperkt. Daarom gaan wij ook vaak naar het buitenland. Daar zitten natuurlijk nog genoeg dove mensen die wij niet kennen,” zegt Yannick.

Ook zijn dove en slechthorende mensen te vinden op online datingplatforms. “Toen Tinder net op de markt kwam, had ik ook een profiel. Maar nu niet meer,” zegt Yannick. “Ik had toen in mijn bio gezet dat ik doof was, waardoor de matches uitbleven. Ik denk dat vrouwen het te spannend vonden,” verklaart hij. “Ik heb het toen uit mijn bio gehaald en ineens had ik veel meer matches. Als een gesprek wat serieuzer werd, gaf ik aan dat ik doof was. Soms kreeg ik dan nooit meer een antwoord terug, maar soms klikte het en gingen vrouwen het toch aan. Maar uiteindelijk vind ik het wel lastig om te daten met horende vrouwen. Ik droom van een relatie met een dove vrouw.”

Verder ontmoeten dove en slechthorende mensen elkaar in onder andere ontmoetingscentra, speciale dovencafés, op bijeenkomsten of festivals. “Een bijzonder festival in Nederland is Sencity,” zegt Yannick. “Daar zijn wij meerdere keren geweest. Sencity is gericht op dove mensen, maar ook horende mensen zijn welkom. Op dit festival worden al je zintuigen geprikkeld,” legt Yannick uit. “Je hebt daar muziek met een lage bass, geurkanonnen, smaakexplosies, licht en een trillende dansvloer. Doordat onze oren ‘uitgeschakeld’ zijn, werken onze andere zintuigen extra goed. In het dagelijkse leven ontmoeten dove mensen weinig andere doven en slechthorenden, want iedereen woont verspreid door heel Nederland. Tijdens dit festival ontmoeten de doven elkaar én alle zintuigen worden zo geprikkeld, dat er af en toe wel dingen gebeuren,” zegt hij lachend.

Hoe het voor een doof of slechthorend persoon is om seks te hebben? “Ik denk dat dat bijna hetzelfde is als voor horende mensen,” aldus Diego. “Maar er zijn natuurlijk wel wat onhandigheden waar je rekening mee moet houden.” Yannick vult aan: “Wij moeten bijvoorbeeld in de slaapkamer altijd het licht aan laten, want anders kunnen we niet gebaren,” zegt hij. “Iets waar horenden misschien niet over nadenken. Maar je moet toch in de slaapkamer aan kunnen geven wat je wel of juist niet wil. Wij hebben meer oogcontact. Ik denk ook dat wij meer genieten van onze lichamen.” Hij benadrukt ook dat het voor iedereen anders is – voor een beter beeld zouden we nog veel meer dove en slechthorende mensen moeten spreken.

De gebarentaal wordt door Diego en Yannick in de slaapkamer dus vooral gebruikt om dingen aan te geven. “Maar het kan natuurlijk ook gebruikt worden tijdens bijvoorbeeld een rollenspel,” zegt Yannick. “Ik heb tijdens de seks sowieso altijd mijn gehoortoestel in, want ik wil graag horen of de vrouw aan het genieten is. Maar dat kan natuurlijk alleen bij mensen die, net zoals ik, slechthorend zijn.” Diego, die naar eigen zeggen ‘stokdoof’ is, zou het wel leuk vinden om zijn bedpartner eens te kunnen horen tijdens de seks. “Maar ja, ik weet niet beter. En ik heb eigenlijk ook nooit echt het gevoel gehad dat ik wat miste.”

Een gebaar voor kreunen is er niet in de NGT. “Maar doven zijn heel visueel. Wij kunnen wel aan het gezicht van de vrouw zien of zij kreunt of niet,” zegt Yannick. Diego kan dan beamen. “Klopt, ik zie altijd heel veel aan de gezichtsuitdrukking.”

Als Yannick mocht kiezen, zou hij liever alleen maar dove bedpartners hebben. “Dat vind ik gewoon fijner. Het is dan makkelijker communiceren.” Voor Diego maakt het wat minder uit. “Sommige horenden zijn juist ook wel benieuwd hoe doven het in bed doen. Dat vind ik best leuk.” Echte dirty talk is er niet in de gebarentaal. “Maar er zijn natuurlijk wel gebaren die staan voor bijvoorbeeld seks, klaarkomen, een stijve, beffen en pijpen. Die laatste twee worden door horenden ook wel gebruikt. Dat zijn gewoon dezelfde gebaren. Wat doven tegen elkaar ‘zeggen’ in de slaapkamer weet je natuurlijk nooit, maar het zal allemaal minder netjes zijn dan je denkt.”



De Amerikaanse gebarentaal (ASL) heeft volgens Yannick wel veel specifieke gebaren voor dirty talk. “Dat wist ik ook niet echt, maar ik heb voor dit interview verschillende video’s opgezocht. Hoe zij sexy praten is niet te vergelijken met hoe dat in de NGT is. Maar dat maakt het er niet minder leuk op in de slaapkamer.”

Hieronder laat Diego een paar sexy gebaren zien:

“Klaarkomen” (voor mensen met een penis)

“Geil”

“Beffen”

“Seks” (of “seksen”)