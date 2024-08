We spraken Dirty Fences over het einde van de wereld en andere willekeurigheid

Op vrijdag 15 september vindt in de vetste en meest sfeervolle scheepsloods van Den Haag de tweede editie van Last Night On Earth plaats. Met de aanwezigheid van de New Yorkse punkrock-hitmachine Dirty Fences is de eerste internationale boeking op het festival een feit. Ik belde met Fences-drummer Max ‘Hersh’ Hiersteiner terwijl hij zich een weg door de Big Apple probeerde te banen. Ondanks verscheidene onderbrekingen door onder meer een zwerver die Max uitlegde dat zijn metrokaart verdwenen was in zijn onderbroek en dus wat geld nodig had, spraken we over hun nieuwe album Goodbye Love dat in september verschijnt, hun Europese tour in het najaar, hun show op Last Night On Earth en over de Apocalyps.

Noisey: Kun je me horen?

Hersh: Ja, zeker. Wacht. Fuck! Ik bel je zo terug. Er staat een man voor me die iets van me moet.

Beter nu? Goed, jullie staan op het punt om jullie derde album Goodbye Loveuit te brengen. In hoeverre is het geluid van de plaat gebaseerd op drugs?

Nou ja, we houden er wel van om zo nu en dan de bloemetjes buiten te zetten. Maar de plaat weerspiegelt gewoon wie we zijn, wat we vet vinden om te spelen, en wat wij denken dat goed klinkt. We nemen overal wel wat van mee, en iedereen kan zijn ei, zijn paasei zeg maar, kwijt in de muziek die we maken. We luisteren naar van alles, we houden van country, en eigenlijk luisteren we ook vet veel naar hiphop. Maar uiteindelijk komt dat gewoon samen in onze eigen rocksound. En kijk, de muziek waar wij naar luisteren is zeker sterk gebaseerd op drugs, dus het is een soort trickle-down effect. Zonder het bestaan van drugs waren we waarschijnlijk überhaupt niet op dit geluid gekomen.