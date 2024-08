We spraken Dirty Fences over het einde van de wereld en andere willekeurigheid

Op vrijdag 15 september vindt in de vetste en meest sfeervolle scheepsloods van Den Haag de tweede editie van Last Night On Earth plaats. Met de aanwezigheid van de New Yorkse punkrock-hitmachine Dirty Fences is de eerste internationale boeking op het festival een feit. Ik belde met Fences-drummer Max ‘Hersh’ Hiersteiner terwijl hij zich een weg door de Big Apple probeerde te banen. Ondanks verscheidene onderbrekingen door onder meer een zwerver die Max uitlegde dat zijn metrokaart verdwenen was in zijn onderbroek en dus wat geld nodig had, spraken we over hun nieuwe album Goodbye Love dat in september verschijnt, hun Europese tour in het najaar, hun show op Last Night On Earth en over de Apocalyps

Noisey: Kun je me horen?

Hersh: Ja, zeker. Wacht. Fuck! Ik bel je zo terug. Er staat een man voor me die iets van me moet.

Beter nu? Goed, jullie staan op het punt om jullie derde album Goodbye Love uit te brengen. In hoeverre is het geluid van de plaat gebaseerd op drugs?

Nou ja, we houden er wel van om zo nu en dan de bloemetjes buiten te zetten. Maar de plaat weerspiegelt gewoon wie we zijn, wat we vet vinden om te spelen, en wat wij denken dat goed klinkt. We nemen overal wel wat van mee, en iedereen kan zijn ei, zijn paasei zeg maar, kwijt in de muziek die we maken. We luisteren naar van alles, we houden van country, en eigenlijk luisteren we ook vet veel naar hiphop. Maar uiteindelijk komt dat gewoon samen in onze eigen rocksound. En kijk, de muziek waar wij naar luisteren is zeker sterk gebaseerd op drugs, dus het is een soort trickle-down effect. Zonder het bestaan van drugs waren we waarschijnlijk überhaupt niet op dit geluid gekomen.

Jullie vorige album, Full Tramp, is super DIY opgenomen: gewoon rocken in jouw slaapkamer en alles op een laptop opnemen en mixen. Nu zijn jullie naar een professionele studio met producer gegaan. Hoe beviel dat?

Ja dude, die DIY-manier met lo-fi keldergeluid vind ik ook echt helemaal te gek. Het brengt iets bijzonders, een sfeer die geen enkele studio kan bieden. Je neemt op waar de nummers vandaan komen, namelijk de slaapkamer. Maar als ik moet kiezen, dan heb ik toch een lichte voorkeur voor de echte studio. We hebben Goodbye Love opgenomen met Mike Mobius in de Moonlight Miles-studio in New Jersey. Je bent dan echt gefocust, want je bent niet je eigen tijd maar iemand anders tijd aan het bezetten. We hebben in tien dagen tijd twaalf nummers opgenomen, super productief. We wilden eigenlijk tien nummers op de plaat, maar vonden ze allemaal zo gaaf geworden dat ze er nu gewoon alle twaalf op komen.

En in september en oktober gaan jullie op tour door Europa om het nieuwe album te promoten. Jullie komen zo’n beetje overal: van Duitsland en Nederland, Spanje en Italië tot Finland en zelfs Oekraïne. Supersick, zo’n tour, maar als je één element van touren achterwege zou kunnen laten, welke zou het zijn?

De lange ritten. En verder… Nee dat is het, de ritten van twaalf uur. Voor de rest is alles gewoon vet. Het houdt me scherp.

Welk land is je favoriet, wat betreft…

Nederland en Italië, man!

Wat betreft catering?

Oh, dan Italië.

Op 15 september spelen jullie op Last Night on Earth. Het festival is er om de laatste nacht op aarde in stijl te vieren. Rock-‘n-rollbands zijn het epicentrum van de nacht en spelen van zonsondergang tot zonsopgang. Het is je laatste nacht op aarde, daarna breekt de tering uit, dus wie zou je zoenen?

M’n moeder.

Wie geef je een mep?

Ik geef onze zanger en gitarist Jack een mep. Ik houd van je, Jack!

Welke band ga je zien?

Cheap Trick. Nee wacht, Devo. Nee, wacht! Mogen het ook twee bands zijn? Dan wordt het Aerosmith. Niet per se omdat ze mijn favoriete band zijn, maar ik heb ze nog nooit gezien en ik weet zeker dat ze een goeie show weggeven. Oh wacht, en ZZ Top! Zij zijn cool en chill, man.

Hoe ziet je ideale Apocalyps eruit?

Zombies die lasergame spelen, met echte doden.

Famous last words van Hersh?

Man, dat was echt heel erg lekker!

Wie verdient een standbeeld?

Lemmy heeft er al een, toch? In dat geval Mel Blanc, de koning van de cartoonstemmen. Hij deed alle stemmen van Bugs Bunny, Yosemite Sam, Daffy Duck, alle Looney Tunes. Het moet dan ook wel echt een standbeeld zijn van Mel Blanc met op z’n minst een half dozijn van zijn personages om hem heen verzameld.

Wat is het hoogst haalbare in het leven?

Een goeie relatie met m’n familie en vrienden, en voor altijd door kunnen blijven shredden, man. De dingen doen die we het liefste doen met de rest van de jongens, muziek spelen, kunst maken, skateboarden en een beetje respect krijgen voor wat we doen. Rijk worden is niet belangrijk, maar een beetje geld hebben kan geen kwaad. En we willen natuurlijk shows blijven spelen, rock blijven maken! Hey, kan ik een shoutout doen naar mijn oom David?

Ja man, doe het.

Shoutout naar mijn oom David! Oh, en al onze families. Oh, en de Ramones. Ik weet niet of dat achterhaald is, want het is zo’n oude band, maar whatever.

Ze zijn nog steeds relevant, toch?

Ja, uiteraard. Ja, zeker dude! Dat is niet eens een vraag.

‘Goodbye Love’ komt in september uit op het New Yorkse label Greenway Records. Op 15 september staan ze op Last Night On Earth in De Besturing, Den Haag. Haal je tickets hier .

Bekijk de andere data van hun Europese tour hieronder.