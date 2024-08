We spraken DJ Jean over z’n sterfelijkheid tijdens z’n boeklancering

Hij deed het met Carmen Electra, gaat elke week braaf bij zijn ouders op bezoek en wil zich laten invriezen. DJ Jean, de man waarvan je je afvraagt: is het een levende legende, of een wandelende meme? Vorige week verscheen er een biografie over hem, Gekkenhuis, geschreven door Victor Mastboom. Dat werd gevierd met een feestje in Club Air. Noisey was erbij. We waren benieuwd: hoe relevant is DJ Jean nog in 2018? En wat waarderen zijn vrienden het meest aan hem? Bekijk het hieronder.

