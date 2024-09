We spraken dj Wannabeastar over vrouwen in het nachtleven, paaldansen en slechte seks

Deze week schijnt VICE een licht op het oogverblindende gebrek aan vrouwen op festivalline-ups, en besteden we aandacht aan de vrouwelijke artiesten die er wél op staan. Bekijk meer stukken over dit onderwerp op onze festivalpagina .

Ze is bezig de nek van een grote plastic flamingo te vullen met de inhoud van een oud kussen. Dit wordt haar outfit voor Valtifest – de flamingo’s vleugels worden de rok. Ze gaat baile funk draaien. Ze doet ook een act waarin ze zingt als Axl Rose, met een groep drag kings genaamd Guns ‘N Poses. Ze is dj Wannabeastar, Jojanneke van der Veer. Partij voor de Dieren-stemmer, veertig jaar oud en megasexy.



We zijn in een nieuw gedeelte van Amsterdam, in het extreem kleurrijke appartement van Jojanneke, waar ze woont met haar dochtertje Beer. Ze scheiden hun afval en eten veganistisch, en vanuit hier schrijft ze klaagbrieven aan de gemeente en bereidt ze haar overweldigende festivaloptredens voor. Deze week hebben we het bij VICE over de vrouwen die wél op de festivalline-ups staan, daarom ben ik hier. En ook een beetje om te praten over seks.



Twee weekenden terug stelde Jojanneke het team samen voor de Helga-tent op Lowlands: een feesttent met een metalthema. Het was de eerste keer dat die tent er was, en Jojanneke zette ‘m vol met vrouwen.

Broadly: Waarom wilde je vooral vrouwen in de Helga-tent?

Jojanneke: Ik dacht: stoere metal, maar dan wel met zoveel mogelijk wijven. Ik vind dat er overal veel te weinig vrouwen staan, en ook het idee dat vrouwen soft en zacht zijn wil ik van tafel vegen. De meeste vrouwen die ik ken zijn heel stoer en hebben een hele goeie muzieksmaak, ook wat metal betreft. Het publiek van de Helga-tent bestond voornamelijk uit mannen, en dan had je chicks die de dienst uitmaakten. Dat vond ik vet.



Waarom ontbreken vrouwen op festivalline-ups denk je?

Ik heb geen idee. Er zitten in elke scene wel chicks die van wanten weten, maar volgens mij blijft het vaak een soort schoolplein-dingetje – jongens tegen de meisjes. Maar ik vind het moeilijk om er echt een uitspraak over te doen, want ik heb geen idee hoe het komt.



Maar je vindt het wel erg. Of niet?

Het is sowieso raar, want over de hele wereld zijn er meer vrouwen dan mannen. Op Koningsdag heb ik wel eens te horen gekregen: ‘We boeken geen vrouwen, alleen maar mannen.’



Welk festival was dat?

Dat ga ik niet zeggen, dat vind ik flauw.



Heb je gevraagd waarom?

Ja, zogenaamd omdat het KINGsday was. Maar op Koninginnedag was er niets met alleen maar vrouwen. Prima hoor, zelf vind ik een all-female line-up ook niet per se leuk, dan krijg je allemaal verschillende genres door elkaar, alleen omdat het toevallig allemaal vrouwen zijn.



Zijn er wel genoeg vrouwen om te boeken?

Ja natuurlijk.



Wat moet er dan gebeuren? Wie moet er iets aan doen dan?

De burgemeester! Nee, ik weet het niet.



Kan het zijn dat mannen er iets aan moeten doen?

Het wordt wel tijd dat mannen hun beeld bijstellen. Vrouwen kunnen ook autorijden en draaien. Ik ben weleens geboekt omdat ik een lekker wijf was – de organisatie was na mijn set verbaasd dat ik ook echt kon draaien

Je paaldanst, verkleedt je, en maakt een hele show van je sets. En het is altijd sexy.

Zonder seks geen leven. Ik ben dol op seks.

Heb je een bepaalde visie op seks?

Niet per se. Ik ben heel monogaam. Als ik een relatie heb kan ik niet met iemand anders in bed liggen. Wel geprobeerd allemaal, maar dat fuckt te hard met mijn hoofd. Sinds ik een kind heb vind ik het idee van een vriendje hebben helemaal niet nodig. Binnen twee maanden weet ik al of ik met iemand door wil, dus ik heb veel korte relaties gehad. Er was altijd wat – soms klikte het gewoon niet, of de seks was niet goed.

Waar lag dat aan?

Aan hem, hahaha. Hij kon het gewoon niet, hij kon me gewoon niet bevredigen. Gewoon niet geil.

Wat had hij moeten doen dan?

Soms lukte het gewoon niet. Het is niet zo dat ik makkelijk ben in bed. Je moet echt je best doen, ik moet het ook voelen. Als iemand doet alsof-ie het vies vindt bijvoorbeeld, dan houdt het op.

Was dat het met die gast waar je het net over had?

Ja, maar hij was ook gewoon niet zo ervaren. Je hoeft van mij geen honderd wijven geneukt te hebben, maar je moet er wel in groeien. Ik heb ook wel eens gehad dat iemands geur me ineens tegen ging staan. Geur is het meest belangrijke, zijn zweet moet kloppen, de geur tussen zijn benen moet kloppen, alles moet kloppen.

Geur dus, verder nog iets?

Geur, seks, chemie. Ik ben momenteel tot over mijn oren verliefd voor het eerst sinds jaren weer en ja… alles klopt. Zelfs zijn geur!

En wanneer is seks goed?

Ik vind seks goed als iemand je rillingen geeft. Met een onenightstand kan je echt porno gaan, maar dat is het toch ook niet helemaal. Je hebt van die gasten die willen gymmen in bed: standje dit, standje dat. Ik heb een vriendje gehad die uren door wilde gaan.

Wat wilde jij dan?

Slapen.

Hoe belangrijk is penetratie?

Erg belangrijk – je moet bij mij niet komen pinkelen, van dat gekriebel. Ik moet echt iemand kunnen pakken. Ik vind het te gek om leiding te nemen, er bovenop te zitten: dan pak ik hem. Ik kan best dominant zijn, maar ik wil ook gedomineerd worden. Er moet evenwicht zijn. Ik wil gewoon niet altijd hetzelfde riedeltje. Ik heb vriendjes gehad die schrokken als ik een keer iets anders wilde proberen.

Wat voor dingen wilde je dan proberen?

Dat je zegt: ik heb hier een strak elastiekje voor om je ballen. Sommige gasten schrikken dan.

Ben je into seksspeeltjes?

Vroeger had ik veel speeltjes, van die dingen die je op afstand kunt bedienen. Ik heb nu wel de tarzan in mijn nachtkastje, maar dat is eigenlijk helemaal niet geil. Ik lig liever met iemand in bed.

Waar gaan jouw acts over?

Ik speel heel erg met seksualiteit en naaktheid. Maar dan bind ik wel een stel nepbillen om – dat vind ik grappig. Of als ik ga paaldansen, wat mensen als heel sensueel ervaren, en dan toch lelijke neptanden in doe. Toen we vroeger als paaldansende dj’s door Amsterdam trokken, werd dat bestempeld als prostitutie. Het mocht eigenlijk alleen op de wallen – dat is toch idioot. Tegen dat soort dingen rebelleer ik.

Maar dat was vroeger. Waar rebelleer je nu nog tegen?

Ik kom op voor de spelende vrouw. Alles is zo heftig en zo serieus. Ik wil dat we op zijn minst het nachtleven leuk houden, vrolijk. Als je kijkt naar het nieuws is het allemaal één pot ellende: religie, boerkini. Als we willen ontsnappen, laten we het dan goed doen.

En seks is de manier?

Ik vind seks heel bevrijdend ja. Net als weinig kleren aan hebben.

Gaat dat ook niet over seks?

Dat is allemaal relatief. Wat voor mij bevrijdend is, daar kan een ander opgewonden van worden. Paaldansen bijvoorbeeld, daar word ik niet opgewonden van; eerder krijg ik er een blauwe poes van.

Maar voel je je dan niet empowered, of hoe ze dat ook noemen?

Het is natuurlijk wel power. Ik kan iemand opgewonden maken en zeggen: je mag me niet aanraken. Dat is macht. Maar ik zoek wel altijd een grens op. In de Titty Twister op Lowlands heb ik wel eens gepaaldanst met een enorme bos nephaar tussen mijn benen. Is dat dan sexy of een beetje vies?

Vind je het fijn om te weten dat mensen er opgewonden van raken?

Ik vind het prikkelen van mensen het belangrijkst. Sommige vrouwen raken erdoor geïnspireerd, maar er zijn ook mannen die heel erg onder de indruk zijn van mijn rugspieren. Het hoeft niet altijd met seks te maken te hebben.

Waar heeft het dan mee te maken?

Prikkelen. In de Helga had ik een premix gemaakt met allemaal zware metal over elkaar heen, en alle stroboscopen en rookmachines aan. En dan al die vrouwen met die tieten in die hekken, zo overweldigend. Het overprikkelen van zintuigen, dat vind ik interessant.

Jojanneke en haar alterego’s vind je zaterdag op Valtifest : eerst als Stella ‘Sudden Death’ Star featuring Guns N Poses, een uurtje later als Wannabeastar.

