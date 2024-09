We spraken Dollkraut over de Lidl, Eva Jinek en hun moeders

“Leven is keuzes maken” las ik ooit op een aftandse instagrampagina die volledig bestaat uit inspirerende citaten. Toen dacht ik: verdomd, dat klopt als een bus. Keuzes en dilemma’s zijn de Sriracha-saus des levens en maken alles net wat spannender. En daarom is onze nieuwe videoserie ‘The Noisey Questionnaire of Life’ ook zo geweldig. We dwingen artiesten op vriendelijke wijze om pittige keuzes te maken over eten, leven en dood, en Eva Jinek. Voor de eerste aflevering gingen we naar Down The Rabbit Hole om de mannen van Dollkraut het spreekwoordelijke vuur aan de schenen te leggen. Bekijk het hierboven.

