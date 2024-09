We spraken Dries Roelvink over zijn veel te korte carrière als profvoetballer

Waar Dries is, is geen crisis. Het is immers een man van veel talenten. Tegenwoordig is hij zanger, BN’er en een beetje de vader van. Maar wat veel mensen niet weten, is dat Dries Roelvink in een ver verleden ook profvoetballer was. Over dit hoofdstuk van zijn bestaan is weinig bekend, en dat is jammer. Dries had namelijk een interessante voetbalcarrière.

Dries Roelvink was 29 jaar toen zijn generatiegenoten in 1988 een legendarisch Europees Kampioenschap wonnen. Toch zat zijn voetbalcarrière er toen al lang en breed op. Dries vond het namelijk na drie jaar profvoetbal welletjes en besloot de voetbalwereld in te ruilen voor een bestaan als volkszanger.

Videos by VICE

We trapten een balletje met de 58-jarige artiest bij een café in Amsterdam en spraken hem over zijn gebrek aan discipline, zijn gevoelens van spijt en zijn liefde voor Cruijff.

Lees verder op VICE Sports.