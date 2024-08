We spraken een aantal fanatieke Leeuwinnen-fans over het EK vrouwenvoetbal

Als voetbalfan en feminist is het EK vrouwenvoetbal 2017 een perfecte samensmelting van mijn twee grote liefdes. De openingswedstrijd van afgelopen zondag tegen Noorwegen was een droomstart, en vanavond mogen de OranjeLeeuwinnen weer laten zien wat ze kunnen. Ik sprak een paar vrouwen die mijn liefde voor de bal delen, en vroeg ze hoe zij het EK tot nu toe beleefd hebben.

Rocky Hehakaija, straatvoetballer

Broadly: Rocky, waar ga je vanavond kijken en wie denk je dat er gaat scoren?

Rocky: Ik ga in het stadion kijken met Zoï, een supertalentvolle voetballer van zeventien die volgend seizoen bij Excelsior speelt. Ik hoop dat ik haar ooit op het veld zie shinen. Ik denk dat het 3-0 voor Oranje wordt met goals van Martens en Miedema.

Videos by VICE

En hoe vond je het zondag?

Toen was ik ook in het stadion en kreeg echt kippenvel – zoveel mensen waren in het oranje gekleed. Ik heb er echt naartoe geleefd, mijn balkon versierd met oranje vlaggetjes en zo.

Waar komt het denk je door dat het nu zo leeft?

Vooral door de groei die het vrouwenteam heeft meegemaakt. Ze zijn nu zoveel professioneler en het niveau is heel erg gegroeid. Daar maak je mensen enthousiast mee.

Wat vind je van de spelers?

Ik heb enorm veel respect voor ze, ze hebben zondag echt gestreden als Leeuwinnen. Ik geloof ook zeker dat we kans maken om dit EK te winnen. Vrouwenvoetbal komt er wel.

Rivkah op het Veld, presentatrice van NOS Studio Sport





Broady: Hoi Rivkah. Staan we op een omslagpunt wat betreft vrouwenvoetbal?

Rivkah: Ja, het is wel een emancipatieding. Je merkt het aan de uitverkochte stadions, maar ik zag zondag ook in Amsterdam een gezin in het oranje lopen. In Utrecht had ik dat wel verwacht, maar niet in Amsterdam.

Wanneer ga jij het commentaar doen van de wedstrijden?

Haha, nou, ik ben presentator, geen commentator. Het maakt me niet uit of het commentaar wordt geleverd door een man of een vrouw, als het maar iemand is die verstand heeft van vrouwenvoetbal.

Waar ga je de wedstrijd vanavond kijken en hoeveel denk je dat het gaat worden?

Ik sta als presentatrice langs het veld, dus ik ga het helaas niet met vrienden kijken. Ik denk dat het 2-0 gaat worden en dat Van den Donk en Martens gaan scoren.

Waarom leeft het nu zo, denk je?

Het is goed gehypet, in de media en door de KNVB. Maar ook door de dames zelf. En misschien helpt het ook wel dat we het van de mannen niet echt moeten hebben op dit moment.

Waar merk je dat nog meer aan?

Toen ik de dag na de wedstrijd op mijn werk aankwam, kwamen een aantal collega’s naar me toe om te zeggen hoe goed ze de wedstrijd vonden. Dat zijn hele kritische en serieuze sportliefhebbers die er ook echt verstand van hebben, dus dat zegt wel wat.

Anne Stokvis, agent van voetballer Leonne Stentler





Broadly: Hoi Anne, wat vond je van de wedstrijd zondag?

Anne: Fantastisch, ik kreeg bijna een hartverzakking. Ik vond het zo spannend, ik ging trillend een biertje halen. In die eerste minuut was er al een grote kans, waardoor je gelijk het gevoel had dat ze konden winnen.

Waar komt die spanning door?

Omdat het in eigen land is, denk ik. En mensen werden door de wedstrijd van zondag positief verrast. Dat wil je, dat ze indruk maken met hun spel en winnen. Mensen kijken nu ook uit naar vanavond.

Wat vind je ervan dat Amsterdam geen speelstad is?

Daar zijn veel beslissingen aan vooraf gegaan. De ArenA is gewoon te groot. Alhoewel, als je nu de animo ziet, zou je nog wel kunnen denken dat de finale daar wel plaats had kunnen vinden. Maar ik vind wel dat je als hoofdstad van het organiserende land meer aandacht hieraan kan besteden.

Met de huldiging van de vrouwen van Ajax gingen ze natuurlijk ook de mist in.

Ja, en omdat er geen huldiging was, leek het mij een goed idee dit zelf te organiseren. Nadat ik hier een bericht over plaatste op Facebook, zijn we erover in gesprek gegaan met Ajax. Het kwam erop neer dat een huldiging eigenlijk niet haalbaar was vanwege het EK. Samen met Leonne organiseerde ik vorige week een feest in de aanloop naar het EK, dus toen dachten we: dit is dé kans om de winst van de Ajax-vrouwen ook gelijk te vieren.

Heb je nog een boodschap voor de Leeuwinnen?

Gewoon winnen! Zorgen dat die finale er komt. Half Nederland staat achter ze. Ze hebben nu al zoveel waargemaakt, en nu moeten ze zo doorgaan.

Lin Ven, oud-voetballer KNVB Talent Team

Broadly: Ha Lin, hoe was afgelopen zondag voor jou?

Lin: Ik dacht: eindelijk is het zover. Ik heb van mijn zevende tot mijn achttiende gevoetbald en speelde met meiden tegen jongensteams. We werden nooit hoog ingeschat, maar wonnen dan wel met 14-0 – en dan konden wij zogenaamd niet voetballen. Nu zijn er gewoon reclames met voetballende meisjes en is er een degelijke voorbeschouwing. Het begint nu echt iets te worden – daar ben ik best wel trots op.

Waarop dan precies?

De stappen zijn zo groot in vrouwenvoetbal. Mannenvoetbal is verzadigd – het is er al en gaat niet veel beter worden. In vrouwenvoetbal is nog zoveel passie en ruimte. Ze worden professioneler en het niveau wordt ook gewoon beter.

Waar denk je dat het door komt?

Het is een lange weg geweest. Je bent gewend dat mensen denken dat je niet kan voetballen, tot je een gast een panna geeft. Je hoeft nu minder te bewijzen dat vrouwen ook kunnen voetballen.

Wat vind je ervan als er vergelijkingen worden gemaakt tussen mannen- en vrouwenvoetbal?

Ik denk dat dat nog wel een tijdje zal blijven. Je moet mannen de tijd geven om te wennen aan vrouwenvoetbal. Net als bij tennis, toen moesten mensen ook wennen aan ‘vrouwentennis’.

Een groot verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal is het salaris – hoe vond jij dat toen je nog voetbalde?

Toen ik zelf voetbalde maakte het me niet echt veel uit. Ik had nog een bijbaantje en woonde nog thuis. Nu vind ik het al een stuk minder eerlijk. Ik was bij de kampioenswedstrijd van de Ajax-vrouwen en toen dacht ik: deze meiden werken zo hard, voor een paar euro bij wijze van spreken. Als je dat vergelijkt met de mannen is dat natuurlijk bizar.

Leonne Stentler, ex-international en oprichter van voetbalkledingmerk Liona Soccer





Broadly: Hoi Leonne, waar heb jij zondag de wedstrijd gekeken?

Leonne: Ik was in de Galgenwaard. Op uitnodiging van de KNVB zat ik met andere oud-internationals achter de dug-out. Het was te gek.

Hoe was de sfeer in het stadion?

Het was zo gaaf, het hele stadion was aan het feesten. Iedereen stond achter ze. In Utrecht zag ik filmpjes van de fanzone, van hossende mensen en een optocht en ik dacht: wauw, het leeft gewoon.

Hoe komt het dat het zo leeft, denk je?

Misschien ook wel door de mindere prestaties van de mannen. Veel mensen hebben nu zoiets van: kijk, mannen, zo doe je dat. En een EK in eigen land is zo bijzonder. Daar moet je gewoon bij zijn.

Heb je ook minder positieve dingen gehoord?

Nee, eigenlijk niet. Als je ziet hoe Louis van Gaal zo’n wedstrijd analyseert – als een echte wedstrijd en totaal niet denigrerend. Dat wil je bereiken.

Jij hebt de vrijdag voorafgaand aan de eerste wedstrijd een kick-off-feest georganiseerd – wat was de gedachte daarachter?

Amsterdam is geen speelstad en dat vonden we heel jammer. We wilden een plek inrichten waar mensen samen kunnen komen om het EK te vieren. Er zijn 700 mensen op af gekomen: meer dan we durfden te dromen.

Kan je als ex-international nog iets zeggen tegen de Leeuwinnen?

Dat ze heel erg moeten genieten van wat er nu om hen heen gebeurt, en dat ze de lijn van zondag vooral door moeten trekken.