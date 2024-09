We spraken een bodybuilder die stilletjes steroïden gebruikt

Dat is best veel, maar als je bedenkt dat steroïden voor betere sportieve prestaties kunnen zorgen en je de mogelijkheid geven om sneller spiermassa te kweken, is het eigenlijk ook heel logisch. Dat is voor veel mensen immers de reden om überhaupt naar de sportschool te gaan.



Gek genoeg raden de meeste steroïdengebruikers het middel niet aan aan anderen – niet openlijk tenminste. Voor een serie artikelen over dit onderwerp spraken we meerdere gebruikers, die zeiden openlijk over steroïden te willen spreken vanwege de taboes en incorrecte informatie. Later trokken ze zich toch terug.

“Ik vind het geen enkel probleem om erover te praten. Maar elke keer als ik er in de media iets over lees, zeggen ze dingen die niet kloppen en worden we afgebeeld als gekken,” zegt een van de gebruikers. Héroe Fitness, een fitness- en bodybuildinginstructeur met een bekend youtubekanaal, wilde ook niet met ons praten, ook al is hij een van de weinigen die publiekelijk heeft toegegeven dat hij weleens steroïden heeft gebruikt.

***

Het lijkt erop dat deze schimmige wereld schimmig wil blijven, maar via een groepje wielrenners kwamen we in contact met een 28-jarige amateurbodybuilder die wél met ons wilde spreken over zijn steroïdengebruik. Brian* werkt al zo’n tien jaar aan zijn lichaam, maar de laatste jaren boekte hij steeds minder vooruitgang in de sportschool. Toen besloot hij steroïden te proberen.

Foto door: Bernadette Szabo, Reuters

Volgens hem is het beeld van bodybuilding en fitness – dankzij mensen als Schwarzenegger of Stallone – voor een groot deel verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid gebruikers. Een hoop sporters proberen een perfect lichaam te krijgen en als de resultaten in de sportschool tegenvallen, grijpen ze naar chemicaliën om hun doel te bereiken. Maar doordat ze die middelen nodig hebben om verder te kunnen groeien, lopen anderen in de sportschool tegen een vergelijkbaar probleem aan. “Dat verstoort de hele maatschappij,” zegt Brian.

“Mensen snappen echt niet hoe het werkt, maar die onwetendheid is enorm schadelijk. Mensen weten niet wat een opoffering het is om te gebruiken. Ze zien niet hoe hard we trainen, ze denken dat we gewoon een middeltje nemen om gespierd te worden. Dat is kwalijk.”

Los van zijn sportvrienden en zijn vrouw – “ze gebruikt pillen die een vergelijkbaar effect hebben, dus ik er goed met haar over praten” – vertelt Brian niemand over zijn ervaring met steroïden. Hij maakte voor ons een uitzondering omdat hij hoopt dat als meer mensen hun mond opendoen over dit onderwerp, het taboe doorbroken kan worden.

VICE Sports: Ha Brian, waarom ben je ooit met steroïden begonnen?

Brian: Ik merkte op een gegeven moment dat ik op mijn natuurlijke limiet zat. Mijn lichaam groeide gewoon niet verder. Ik had een goed dieet, sportte veel, maar er zat gewoon geen rek meer in. Ik ben eerst op zoek gegaan naar een natuurlijk middel, maar als je echt grote armen en schouders wil, is dat niet genoeg. We zijn zo gewend aan kunstmatige lichamen door alles wat we zien op televisie, dus iedereen streeft een onmogelijk doel na.

Heb je er veel aan gehad?

Ja, absoluut. Mijn spieren vormen zich beter en sneller. Alles is ronder en je pakt sneller gewicht op. Je merkt gewoon dat je spieren veel strakker in je vel zitten, het is een wereld van verschil met daarvoor.

Waarom hebben veel mensen zo’n slecht beeld van steroïden?

De middelen zelf zijn niet slecht, maar veel van mijn vrienden denken dat als je dit gebruikt, je jezelf opblaast en doodgaat van de honger. Dat klopt gewoon niet. Het belangrijkste om je doel te halen is goed eten, een goed dieet, veel sporten, hardlopen, etcetera. Die middelen zorgen er eigenlijk alleen maar voor dat al die stoffen goed worden opgenomen en dat je daardoor sterker wordt. Het is niet meer dan een toevoeging aan je routine.

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Winstrol, een van de bekendste middelen, wordt ook gebruikt door mensen met anorexia of mensen die problemen hebben met spiergroei. Het zorgt er simpelweg voor dat je spiermassa toeneemt, dat het lichaam meer honger heeft en meer proteïne kan verwerken.

Heb je nooit last gehad van gezondheidsproblemen?

Nee, ik heb nu nergens last van, maar ik ben altijd erg voorzichtig. Ik eet een hoop groenten als ik gebruik. Mensen denken dat je alleen maar proteïne en vocht naar binnen moet werken, maar je hebt juist een gebalanceerd dieet nodig. Ik laat me elk jaar testen en telkens heb ik normale waardes. De dokters zijn niet bezorgd om mijn gezondheid.

Maar laten we eerlijk zijn: er is wel een risico op hartklachten, kaalheid of onvruchtbaarheid toch?

Zeker, er zijn genoeg mensen die daar last van hebben. Je pompt immers kunstmatige testosteron in je lichaam. Je lichaam functioneert normaal met zo’n 60 procent testosteron en met dit soort producten kun je dat verhogen tot 150 procent. Dat is twee, drie keer zoveel als normaal. Als je zoveel in je lichaam hebt, stopt je lichaam met het produceren van testosteron, dus als je stopt met een kuur, heb je een probleem. Dan moet je weer andere middelen gebruiken om dat op te vangen. Dat is allemaal erg duur en veel mensen kiezen er dus voor om die stap niet te nemen. Maar dan zit je al snel met allerlei gezondheidsproblemen.

Weet je zeker dat jij er geen nadelige effecten aan overhoudt?

Nou, ik heb wel een slechter humeur sinds ik begonnen ben. Ik heb zes maanden niet gedronken en dat merk ik wel. Ik ben eerder moe en wat meer depressief. Het is erg lastig. Want als je het resultaat ziet, voel je je ontzettend goed. Maar daarna wil je meer. Daardoor word je snel depressief, omdat je nooit zonder het middel een vergelijkbaar resultaat kunt halen.

Het is vooral belangrijk dat je een goede trainer hebt, die je steunt. Mijn trainer zorgt ervoor dat ik een goed dieet volg, dat ik de juiste dosis gebruik en dat ik het op de juiste plek koop. Hij heeft het zelf ook gebruikt en dat zie je zeker terug in het resultaat.

Maar het is niet goedkoop en dat is zeker een nadeel. Ik heb in de afgelopen twee jaar vier keer een kuur gedaan. Drie keer per week spuit je dan steroïden in je kont, schouders of biceps – het hangt er vanaf welk gebied je wil trainen. Dat heeft me zo’n 2000 euro gekost. Nu ben ik aan het sparen voor de vijfde kuur.

Imagen vía Reuters

Deze middelen zijn illegaal. Hoe kom jij eraan?

Dat is super makkelijk. Je kunt ze gewoon online kopen, dat kan iedereen. Bovendien zijn er genoeg mensen in de sportschool die het verkopen of gebruiken. Dan kun je bij hen terecht of je moet even iemand bellen, om het ergens op te halen. Moeilijker is het niet.

Zijn er veel mensen die het gebruiken in jouw omgeving?

Ja, ik ken er een hoop, vooral in mijn eigen sportschool. Het is ook een stuk makkelijker om erover te praten in de gym. Daarbuiten hoor je er niemand over.

Kun je zien of iemand steroïden gebruikt?

Je kunt het vaak zien aan de vorm van iemands lichaam. Hun rek en schouders zijn vaak erg rond en onnatuurlijk gespierd. Dat is onmogelijk voor iemand die niet gebruikt, of je hebt hele goede genen. Maar alle bodybuilders in de top prikken, man. Allemaal.

Wat vinden je vrienden ervan dat je prikt?

Ze zeggen dat ik ermee moet stoppen. Dat is ook niet gek natuurlijk. Grote bodybuilders zoals Mr. Olympia uit de Verenigde Staten heeft niet bepaald een lange levensverwachting. De meesten halen de zestig niet, snap je?

Dat snap ik, maar waarom ga je er dan mee door?

Het geeft me voldoening. Ik weet het dat slecht is, en ik zou het niemand aanraden. Het is een cliché, maar als je er eenmaal aan begint, ga je het waarschijnlijk vaker doen. Het geeft zo’n ontzettend goed resultaat. Ik ken ook niemand die het maar één keer heeft geprobeerd. Als ik nu zonder zou gaan trainen, denk ik: wat gebeurt er met me? Waar blijft de vooruitgang? Ik weet dat ik daardoor gevangen zit, maar ik blijf het positief zien. Ik voel me goed en ik zie er goed uit. Dat is voorlopig voldoende.

