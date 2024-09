We spraken een jongen die promoteksten schrijft voor een Nederlandse pornosite

Werken op een kantoor kan verschrikkelijk saai zijn. Je zit de hele dag binnen, achter een scherm geplakt, waarop je collega’s ook nog eens mee kunnen kijken. Een beetje facebooken lukt misschien nog wel, maar je portie porno moet je voor thuis bewaren.



Maar het beeldscherm van Meindert* (25) staat continu op NSFW – en hij krijgt er nog voor betaald ook. Hij heeft namelijk de nobele taak op zich genomen om de PR te doen voor een Nederlandse pornowebsite, wat betekent dat hij creatieve teksten moet verzinnen bij de foto’s en filmpjes die op de sociale mediakanalen van de site worden geplaatst.

Videos by VICE

Ik vroeg Meindert hoeveel porno hij elke dag verplicht moet kijken, en hoe de sfeer is bij hem op kantoor.

Broadly: Ha Meindert, hoe ben je bij dit werk terechtgekomen?

Meindert: Ik zocht al een tijdje werk en wilde het liefst iets commercieels doen. Voor deze baan werkte ik bij verschillende non-profit bedrijven, zoals bij de VPRO, maar ik had wel zin in iets anders. Een vriendin wees me op deze vacature, en ik was al tijden gefascineerd door dat pornobedrijf, dus ik stuurde gelijk een brief.



‘Gefascineerd’, hmhm.

Ik ben best wel fan van deze pornosite. Vroeger keek ik het vaak met een vriendin. We hadden het bijvoorbeeld ook opstaan tijdens het eten.

Hoe ging je sollicitatiegesprek?

Het gesprek ging helemaal niet over porno, maar over of ik kon schrijven en de basis beheers van photoshop en editen. Het enige wat mijn baas over de pornofilms zelf vroeg, was: “Kan je het aan om al om negen uur ’s ochtends piemels te zien?” Ik zei dat dat geen probleem was.

Wat moet je allemaal doen?

Ik zet filmpjes en foto’s online, zowel op de site als op de sociale mediakanalen. De foto’s mogen niet geretoucheerd worden – we zijn van de pure porno. Een post op Facebook of een foto werkt het beste als de vrouw je aankijkt. Of nog beter: als er twee vrouwen opstaan.

Een vrouw met haar billen naar achter – iets waar mannen dol op zijn. Afbeelding via YouTube

Op sociale media wordt een post met een vrouwentepel vaak al verwijderd – hoe doen jullie dat?

Wij promoten op Twitter, Facebook en Instagram, en vooral die laatste twee zijn heel streng. Je ziet geen borsten, alleen vormen, alsof mensen in bikini staan. Daarom plaatsen we ook veel foto’s van vrouwen die met hun kont naar achteren staan, dat vinden mannen spannend. Maar op Twitter posten we superveel, het is echt het meest rauwe ooit: piemels, kutten, alles kan. We hebben daar ook best veel volgers.

Hoeveel porno moet je per dag kijken?

Ik probeer het allemaal aan het begin van de week te doen, zodat ik het de rest van de week achter me kan laten. Alsnog kijk ik er wel twee per dag, maar ik kijk ze niet helemaal af hoor. Als de regisseur bijvoorbeeld zegt dat er anaal in zit, dan moet ik even kijken of dat wel echt zo is.



Kijk je zelf nog porno als je thuiskomt?

Ik heb nooit echt veel porno gekeken, maar ik ben niet gestopt met kijken sinds ik daar werk. Het chille is dat ik niet op vrouwen val, dus ik kan met een heldere blik naar de filmpjes kijken. Als ik al porno kijk, is het gayporno – en dat hebben we niet op onze site. Ik vraag me wel af hoe mijn heterocollega’s ernaar kijken, of ze wel opgewonden worden van de filmpjes.

Weet je familie dat je dit werk doet?

Ja en nee. M’n ouders heb ik verteld dat ik promotie doe voor een telecombedrijf, en dat de pornosite daar onderdeel van uitmaakt. Het is niet dat ik me ervoor schaam, maar het is net zoiets als dat je niet met je ouders over seks praat.



Hoe verzin je de teksten voor bij de beelden?

Je moet gewoon echt denken als je publiek, als een geil iemand. En je moet je erbij neerleggen dat het raar is wat je typt. Met behulp van synoniemen.net kom je al een heel eind voor de woorden pik, kut en anus. Je wil natuurlijk origineel en grappig uit de hoek komen en het zo leuk mogelijk verpakken, maar je wil het ook niet vies maken. Dus dan krijg je: “Liesbeth verveelt zich en gaat de plantjes water geven, maar zij heeft geen gieter, kan jij d’r helpen?”, of “Deze geile Barbara is verslaafd aan pikken en ze heeft geluk, want vandaag krijgt ze er twee!” Maar eigenlijk moet het zo simpel mogelijk, mensen zitten niet echt te wachten op grapjes.

Varianten op het woord ‘kut’, gratis verkrijgbaar via synoniemen.net.

Hoe is de werksfeer bij jullie op kantoor?

De content wordt als de normaalste zaak van de wereld beschouwd, het gaat de hele dag over porno eigenlijk. Zo wordt er bijvoorbeeld over de redactie geroepen: “Heb jij die film nog met die double-penetration?”, en er wordt veel gepraat over milfs en granny’s. Ik leer ook allemaal nieuwe woorden, zoals ‘schommelen’. Dat houdt in dat er een piemel in de kut en een piemel in de anus zit en daar gaat zij op zitten. Gelijk bij het begin leerde ik al wat de meest populaire combinaties zijn: jong en oud, milf en tienerjongen. Of een wat oudere man met een jonger meisje – maar dat lijkt al snel een beetje op pedofilie en dat willen we natuurlijk niet.



Ik zag op een Instagrampost van jullie een reactie die wel ver ging: “Ik ga d’r kut helemaal volspuiten.” Wat doen jullie daarmee?

Denigrerende opmerkingen haal ik altijd weg. Soms komen er dingen voorbij als “fucking lelijk wijf”, of “waarom plaatsen jullie zulke graftakken op Instagram” of “lekkere tieten maar echt een vreselijke rotkop”. Ik vraag ze meestal vriendelijk of ze dit zelf willen weghalen. Je moet echt heel laagdrempelig met je publiek omgaan, alsof je een van hen bent. En dat zijn we ook.



Is er concurrentie tussen de pornomodellen op sociale media, dat het ene meisje meer likes krijgt bijvoorbeeld?

Ja, daar was ik ook benieuwd naar en dat heb ik onderzocht. Ze liken juist heel veel van elkaar op Twitter – het zijn gewoon actrices die een bepaalde rol in een film willen en op zoek zijn naar klusjes. En ze weten ook wel dat ze elkaar te vriend moeten houden in deze branche. Tot nu toe merk ik een hele gemoedelijke sfeer, en misschien moet dat ook wel. Betalen voor seks heeft al een rauw randje.

Wat zijn je toekomstplannen, als het over deze baan gaat?

Het is wel de meest bijzondere baan die ik ooit heb gehad. Het verkoopt zichzelf letterlijk, ‘sex sells’. Maar het blijft gewoon een kantoorbaan, het is gewoon vijf dagen in de week achter een computerscherm zitten. En dat kan saai zijn; dat verandert niet als je opeens met andere content werkt. Ik zie mezelf hier niet tot mijn 67e werken – ooit wil ik zelf dingen gaan maken en schrijven, maar dan niet voor de porno-industrie.



*Echte naam bekend bij de redactie