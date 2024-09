We spraken een superfan van Mattie en Wietze over hoe het nou verder moet

Deze ochtend werden we wakker we met het grote en zeer belangrijke nieuws dat twee dj’s van QMusic kibbelen over geld en auto’s, en daarom geen radio meer met elkaar zullen maken.



Ik kan me eerlijk gezegd sowieso nauwelijks voorstellen dat een mens actief de radio aanzet en afstemt op een zender waar twee mannen die Mattie en Wietze heten aan het geinen zijn, om een rotochtend iets leuker maken – zoals een clown een stom kinderfeest net iets leuker maakt voor kinderen. Toch zijn deze fans er in grote getalen, en de levens van deze mensen zullen door de breuk ingrijpend veranderen. De somberheid zal hoogstwaarschijnlijk als een grijze deken over de dageraad vallen. Omdat ik me afvraag hoe trouwe radioluisteraars met deze wanhoop omgaan besloot ik superfan Sandra (38) te vragen hoe het nu allemaal verder moet.

VICE: Het was een zware dag.

Sandra: Nogal, ja. Ik ben groot fan.

Hoe gaat dit jouw leven veranderen?

Ik luister eigenlijk al jaren elke dag naar Mattie en Wietze: op weg naar werk, op mijn werk tijdens mijn nachtdiensten als verpleegkundige, zelfs als ik vrij ben. Nou, dat kan dan niet meer. Maar vergeet niet: het heeft ook invloed op hen. Ik hoop dat ze het uitpraten, want ik ga hun grappen en geklets echt heel erg missen.

Waarom ga je het missen?

Het was vooral de ochtendroutine waar ik blij van werd. Ik vond de dingen die ze samen deden leuk, zoals geboeid zijn aan elkaar, samen oppassen, ruilen van huis, de verjaardagsverrassingen voor elkaar, en natuurlijk de kattekwaad die ze uithaalden. Bijvoorbeeld dat Wietze op een loopband op legoblokjes een konijn moest optillen. Gewoon lachen. Dat heb je niet zo gauw bij andere radioshows. Ik kreeg daar toch altijd wel een dikke vette glimlach van op mijn gezicht.

Wat vind je ervan dat er niet alleen een samenwerking in rook is opgegaan, maar ook een trouwe vriendschap?

Het breekt mijn hart, echt waar. Het is zonde. Ik heb het verhaal van Mattie vanmorgen gehoord. Het was erg eerlijk en open maar ik ben het met Nederland eens: hij heeft het best wel dom aangepakt. Het is toch vreselijk sneu voor Wietze dat zijn droom nu in duigen valt? Als het aan Wietze had gelegen, namelijk, zouden ze nog jaren samen radio maken. Het is logisch dat hij boos is, maar ik hoop oprecht dat ze met elkaar in gesprek gaan, want de chemie die zij samen hebben is onbreekbaar. Ze vullen elkaar gewoon goed aan, en zijn heel open naar de luisteraars. Ja. Gerard Ekdom mis ik trouwens ook in het Glazen Huis. Radio-dj’s zijn gewoon zichzelf en maken altijd een leuke sfeer. Ja, ik ga de grappen van Mattie en Wietze erg missen.

Heb je er vertrouwen dat het ooit nog een goedkomt, tussen Mattie en Wietze? Zelf zeggen ze namelijk van niet.

Weet je, iedereen maakt wel eens fouten. Zulke dingen kosten tijd. Ik zou het fijn vinden als ik tijdens mijn nachtdiensten weer vertrouwd Mattie en Wietze zachtjes op de achtergrond kan hebben, als ik aan het rapporteren ben.

Hoe moet het nu verder?

Tsja. Het wordt nooit meer zoals het was. Ik luisterde alleen niet als zij op vakantie waren, dus er zal wel wat veranderen. Ikzelf zal denk ik minder fanatiek naar de radio luisteren. En misschien geldt dat voor meer mensen zo. Maar ’s middags luister ik ook graag naar Kimberly en Stephan. Erg leuke dj’s, ook, maar ze hebben wel een minder sterke band, merk ik, niet zoals Mattie en Wietze.

Dankjewel Sandra.