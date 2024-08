We spraken enkele vrouwen over hun raarste ervaring met een bezorger

Als je de porno-industrie mag geloven, levert een job als pizzabezorger je gegarandeerd spontane seksavonturen op. Nog voordat je goed en wel je roestige scootertje hebt geparkeerd, opent de geile vrouw des huizes de deur. Ze is per ongeluk bijna naakt en jij vraagt nog uit beleefdheid of ze een pizza met extra worst heeft besteld, maar jullie weten allebei dat dit eindigt in een lange sekssessie op de eettafel terwijl de pizza koud wordt op het aanrecht.

De meeste kijkers beseffen dat dit niet de realiteit is als je eten bestelt. Mensen zijn meestal vooral geïnteresseerd in hun maaltijd. Toch zijn er bezorgers die besluiten om de bedrijfsadministratie door te pluizen op zoek naar een naam en telefoonnummer om hun interesse op te dringen aan de dame in de deuropening. We spraken vier vrouwen over boze bezorgers, stalkpraktijken en gigantische knuffelbeesten als liefdesverklaring.

Videos by VICE

Emma (25)

MUNCHIES: Hoe heeft een bezorger jou aan de haak proberen te slaan? Emma:

Een paar uur nadat ik ’s avonds een pizza had laten bezorgen kreeg ik een smsje van de bezorger, over dat hij me een leuk meisje vond en beter wilde leren kennen. Ik vond het eerst wel oké, maar wel vreemd dat hij zomaar iemands nummer van een bestelling graaide.

Hoe lang hebben jullie naar elkaar gestuurd?

Ongeveer een dag, tot ik vroeg naar zijn Facebookaccount. Had hij niet, zei hij. Maar hij had hij mij al wel op Facebook gevonden, vertelde hij. Heel raar, want je kunt me niet met mijn achternaam vinden dus heeft hij flink moeten zoeken om me te vinden. Ik vond het wat stalkerig worden, dus heb ik hem afgewimpeld. Het laatste dat hij stuurde was: “Je hoeft me niet te negeren, ik zal er altijd voor je zijn.” Heel raar. Ik heb niets teruggestuurd.

Dezelfde avond ging de deurbel en hoorde ik iemand hard weglopen en wegrijden. Er lagen een bos rozen en een grote knuffel voor mijn deur. Hij stuurde me daarna nog om te vragen wat ik ervan vond, dus ik weet zeker dat hij het was.

Tekst gaat door onder de foto.

Hoe reageerde je?

Hij had me echt de stuipen op het lijf gejaagd met die knuffel, dus ik stuurde hem dat ik hier niet van gediend was. Daarna heeft hij het nog geprobeerd goed te maken, maar ik heb nooit meer gereageerd. Ik heb hem nooit aangegeven bij zijn baas, want ik wilde ook weer niet dat hij zijn job zou verliezen.

Ik voelde me onveilig na dit gedoe. Opeens besefte ik dat iedereen dit kan doen. Ik laat mijn nummer nu ook nooit meer achter als ik eten bestel.

Zeynep* (25)

MUNCHIES: Wat is jouw ervaring met een bezorger?

Zeynep: Een jaar of twee geleden moest ik eens extreem lang wachten op een pizza. Toen ik ‘m eindelijk kreeg, was de doos helemaal nat en waren de toppings van de pizza gegleden, er zat niet eens tomatensaus meer op. Ik rende terug naar de twee pizzabezorgers en eiste een nieuwe. Nadat ik een nieuwe had gekregen, kreeg ik een aantal berichtjes van een onbekend nummer over “hoe het met de mooie dame ging.”

De afzender wilde niet zeggen wie hij was, dus deed ik wat speurwerk. Door zijn WhatsApp-naam en nummer te googlen, kwam ik op zijn facebookaccount en zag ik dat het de jongen van de pizza was. Die gast heeft dus mijn privégegevens gebruikt om me persoonlijk te benaderen. Volgens mij is dat totaal verboden.

“Mijn vader zou die twee jongens levend hebben gevild en als topping op een pizza hebben gebruikt.”

Hoe reageerde je?

Ik confronteerde hem ermee en uiteindelijk gaf hij toe dat hij het was. Ik legde uit dat dit echt niet oké is, maar hij ging doodleuk door met flirten. Hij bleef me nog dagenlang berichtjes sturen, ondanks dat ik zei dat hij me met rust moest laten. Pas toen ik dreigde zijn baas te bellen hield hij op.



Een week later kreeg ik weer rare berichtjes, ditmaal van een ander onbekend nummer. Ik voelde de woede alweer opkoken en stuurde hem boos “Dit is zeker weer een van die jongens van bedrijf X!” De afzender beweerde dat hij de eigenaar was en mij alleen stuurde omdat er wat mis was gegaan met mijn bestelling. Heel raar, want dat was onderhand al een week geleden en als dat echt waar was geweest, dan gebruik je daar toch geen Whatsapp voor?

Ik zei dat ik het allemaal maar raar vond en toen werd die gast juist boos op mij, in plaats van zijn excuses aan te bieden. Hij werd enorm opdringerig en opgefokt en heeft me nog vijf keer geprobeerd te bellen. Uiteindelijk heb ik die ‘baas’ ook geblokkeerd.

Mijn ouders waren die avond niet thuis, maar ik heb het ze uiteindelijk nooit verteld. Mijn vader zou die twee jongens levend hebben gevild en als topping op een pizza hebben gebruikt.

Jasmin (21)

MUNCHIES: Hoe heeft een bezorger jou geprobeerd te versieren?

Jasmin: Een tijd geleden bestelde ik samen met een vriendin burgers. We haastten ons enorm, omdat het al bijna te laat was om te bestellen. Nadat we hadden afgerekend, zagen we dat we de verkeerde burger hadden besteld. Ik belde de burgertent op om te vragen of we onze bestelling konden veranderen. De man stemde in en ik reageerde enthousiast, maar niet flirterig. Toen vroeg hij meteen of ik niet even langs wilde komen op de zaak, om samen met hem wat te drinken. Ik bedankte vriendelijk en hing op.

Hij probeerde meteen aan de telefoon z’n slag te slaan?

Ja, raar hè? Hij wist niet eens hoe ik eruit zag. Maar het werd nog gekker. Vlak daarna stuurde hij me een paar keer om te vragen of de burgers goed waren aangekomen omdat hij wilde “dat iedereen happy is vandaag ;)”. Diezelfde avond en de dag erna belde hij me ook nog een paar keer. Ik heb niet gereageerd en toen stuurde hij weer of ik wat kwam drinken. In eerste instantie dacht ik nog dat hij het allemaal aardig bedoelde, maar als je me drie keer belt op mijn privénummer, wordt het een ander verhaal.

Uiteindelijk heb ik hem maar op een vriendelijke manier afgewezen, omdat ik bang was dat hij mij kon opzoeken met al m’n privégegevens in hun systeem.

“Het engste vond ik vooral dat zo’n bezorger weet wie je bent en waar je precies woont.”

Naomi (23)

MUNCHIES: Wat heeft een bezorger gedaan om jou te versieren?

Naomi: Het kotgebouw waar ik woon zit nogal vreemd in elkaar qua huisnummers, dus besloot ik naar beneden te lopen toen de bezorger bij de ingang stond. Toen ik van mijn pizza zat te genieten kreeg ik opeens een Whatsapp berichtje. Het was de bezorger, die zich verontschuldigde dat hij mijn nummer gebruikte, maar hij zei dat hij zich rot voelde dat ik helemaal naar beneden was gelopen. Ik vond het nogal vreemd, maar dacht dat hij misschien bang was voor een slechte recensie. Dus verzekerde ik hem dat er niks aan de hand was.

Ik dacht dat deze ervaring iets unieks was, maar sindsdien hoor ik wel vaker dat vriendinnen rare berichtjes kregen nadat ze eten hebben besteld en het de bezorger bleek te zijn.

Midden in de nacht ging mijn telefoon ineens af. Ik kreeg van hem aan een stuk door allemaal berichtjes. Hij vroeg hoe het met me ging, of ik een fijne avond had gehad, of ik nog plannen had, dat soort dingen.

Hoe reageerde je?

Omdat hij maar niet stopte, heb ik uiteindelijk zijn nummer geblokkeerd. Ik twijfelde nog even of ik het zou rapporteren bij de pizzaketen, maar dat vond ik ook weer overdreven.

Zijn er sindsdien dingen die je anders doet als je eten bestelt?

Ik bestel daar nooit meer pizza, want ik heb geen zin om die gast nog eens aan mijn deur te hebben. Maar ik gebruik geen fake nummer als ik bestel, want als iemand me ongevraagd berichtjes stuurt kan ik diegene gewoon blokkeren. Het engste vond ik vooral dat zo’n bezorger weet wie je bent en waar je precies woont, maar dat kun je natuurlijk niet veranderen.

Ik dacht dat deze ervaring iets unieks was, maar sindsdien hoor ik wel vaker dat vriendinnen rare berichtjes kregen nadat ze eten hebben besteld en het de bezorger bleek te zijn.

* Deze naam is op verzoek gefingeerd. Echte naam bekend bij de redactie.