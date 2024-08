We spraken Eric Addo over zijn band met Lighttown Madness en zijn trainerscarrière

Zeven jaar geleden nam Eric Addo in het heldenlied van PSV voor een dag de plek in van Guus Hiddink. De Ghanees stond tijdens PSV- RKC Waalwijk op de tribune tussen de harde kern van PSV. De Eindhovenaren wonnen die dag met 5-1, maar Addo stal de show op de tribune.

Addo stond als speler tien jaar onder contract bij PSV en onderhoudt nog steeds warme contacten met Lighttown Madness, de sfeergroep van de club. In het stadion hangen nog diverse spandoeken van hem en er worden zelfs speciale Eric Addo-sjaals verkocht. Addo is altijd geliefd geweest bij PSV, ondanks zijn gebrek aan speelminuten.

Tegenwoordig werkt Addo in de jeugdopleiding van PSV als individuele verdedigerstrainer. VICE Sports sprak Addo op De Herdgang over zijn band met Lighttown Madness en zijn beginnende trainerscarrière bij PSV.

VICE Sports: Ha Eric, hoe is jouw band met de fanatiekere supporters van PSV ontstaan?

Eric Addo: Ik ben een sociale man. Het leven gaat niet altijd perfect, soms gaat het mis, maar je moet altijd positief zijn. Dat is mijn kwaliteit, met mensen lachen en grappen maken. Ik denk dat ik daarom populair ben bij de fans. En ik heb altijd gevochten voor de club.

Als voetbalsupporters een vrolijke voetballer moeten noemen, zullen de meesten Ronaldinho noemen. PSV-supporters denken aan Eric Addo.

Haha, jazeker. Op het veld ben ik wel serieus hoor, vroeger als speler en nu ook als trainer. In het voetbal gaat alles ontzettend snel, dus moet je scherp zijn. Als je ook maar een klein foutje maakt, is het klaar, helemaal als je achterin stond zoals ik. Maar buiten het veld is alles anders. Daar maak ik grappen met de jongens.

Je hebt ook wel eens tussen de harde kern gestaan. Hoe kwam dat zo?

Ik heb heel goed contact met de grote man van de sfeergroep Lighttown Madness, Mario. Hij vroeg of ik een keer tussen de supporters op de sfeertribune wilde staan. Ik dacht: waarom niet? Je moet niet zeggen dat je geen tijd hebt. Die supporters zijn er elke wedstrijd, of je nu goed of slecht speelt. Zonder supporters heb je geen werk als je in het profvoetbal zit, dus je zou wel gek zijn als je dat voor lief neemt.

Je stond tien jaar onder contract PSV, maar speelde je slechts 82 competitiewedstrijden. Waarom besloot je toch om al die tijd bij PSV te blijven?

Vooral vanwege de supporters. Ik had pech toen ik naar PSV kwam. Kort nadat ik er aankwam, liep ik een zware knieblessure op, waardoor ik helemaal opnieuw moest beginnen, vanaf nul. De supporters hebben me in die tijd veel steun gegeven en dat heb ik geprobeerd terug te betalen. Ook toen ik fit was, maar op de bank zat, zongen ze vaak mijn naam.

Zeven jaar na je afscheid als speler keerde je vorig jaar weer terug bij PSV, als specialistentrainer. Raak je niet een beetje op PSV uitgekeken?

Haha, zeker niet. Ik ben heel blij en gelukkig bij PSV. Ik weet niet of ik hier altijd blijf, hoor. In het voetbal weet je het nooit, misschien maak ik in de toekomst andere keuzes om mijn trainersdiploma sneller te halen, maar op dit moment ben ik op mijn plek en ik kan hier nog heel veel leren.

Wat houdt je werk als specialistentrainer precies in?

Ik geef individuele training aan de verdedigers. Ik kan ze bijvoorbeeld helpen om zichzelf in te houden in het veld. In het voetbal gaat alles snel, dus je moet als verdediger je momenten kiezen om bijvoorbeeld in te stappen of juist niets te doen. Daar train ik ze in. En ik probeer mijn winnaarsmentaliteit over te brengen aan de spelers. Iedereen moet altijd alles willen geven.

Doe je dat helemaal alleen?

Als ik zelf even niets te doen heb, loop ik ook mee met andere trainers. Dat vind ik mooi. Toen ik begon als specialistentrainer was ik vooral bezig bij PSV Onder 15 van Edwin de Wijs. Als ik vrij was ging ik vaak kijken bij de Onder 16 van Kristof Aelbrecht. Nu ben ik ook bezig met dat team en de Onder 17 met Kevin Hofland.

Hoe bevalt het trainerschap?

Goed. Ik moet wel leren op heel veel dingen te letten en rustig te blijven in mijn hoofd. In het begin was dat nog weleens wennen.

O, waarom vond je dat moeilijk?

Ik moet de spelers en hen goed duidelijk maken wat ik bedoel en wat ik hen wil leren. Daar had ik moeite mee, waardoor ik me druk ging maken, vooral het eerste jaar. Ik ben nog jong. Het komt allemaal vanzelf wel en gaat steeds makkelijker. Mijn zoon voetbalt ook, dus ook in mijn vrije tijd kan ik me bezighouden met coachen.

Zien we Addo Jr. ook in de toekomst in de PSV-verdediging?

Haha, in ieder geval niet in de verdediging. Hij is linksbuiten met een linkerpoot. Hij is wel goed, dat komt wel goed. Ik wil hem geen druk opleggen om verdediger te worden. Dat moet hij uiteindelijk zelf kiezen.

