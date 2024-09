We spraken Erik Nevland over auto’s verkopen, modellenwerk en Luis Suarez

De meeste voetballers kiezen na hun carrière voor een baan als voetbaltrainer, zaakwaarnemer of voetbalanalist op televisie. Erik Nevland zag dat niet zitten. De voormalig topscorer van FC Groningen had het wel even gehad met de voetbalwereld en koos heel wat anders. Hij werd autoverkoper in Noorwegen. Al tijdens zijn carrière liet Nevland trouwens zien verder te kijken, door kort aan wat modellenwerk te doen.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een paar jaar geleden keerde Nevland terug in de voetbalwereld als algemeen directeur van Randaberg II, een club uit de derde divisie van Noorwegen. Voor Nederlandse begrippen is Randaberg II een grote amateurclub. VICE Sports sprak Nevland over zijn voetbalcarrière en zijn leven sindsdien.

VICE Sports: Hallo Erik, hoe is het met je bij Randaberg II?

Erik Nevland: Het gaat goed met me. Ik vind het werk bij Randaberg II leuk. Het is heel wat anders dan wat ik gewend was als speler, maar ik heb er plezier aan.

Hoe kwam je terecht bij deze club?

Randaberg II kende mij natuurlijk al door mijn carrière als speler en een vriend van mij werkte hier al. Via hem vroeg de club twee jaar geleden of ik deze baan op me wilde nemen. Het is tien minuutjes rijden van mijn huis, dus ik wilde het wel proberen. De club heeft 1.200 leden, dus ik heb veel verantwoordelijkheid en dingen om te overwegen bij mijn beslissingen.

Hiervoor was je een tijdje autoverkoper. Waarom koos je voor dat vak na je voetbalcarrière?

Nadat ik stopte met voetballen, heb ik een paar maanden niks gedaan om na te denken over wat ik daarna wilde doen. Ik vond het een beetje saai om niks te doen en kreeg toen de kans om Audi’s te verkopen. Ik zag dat als een manier om de arbeidsmarkt op te gaan en een nieuw leven op te bouwen. Ik heb anderhalf jaar auto’s verkocht in de showroom.

Reageerden mensen die een auto wilden kopen niet verbaasd dat ze opeens tegenover Erik Nevland stonden?

De klanten en ik hadden het vaak over voetbal. Ik wist toch niet veel over auto’s, dus het kwam goed uit dat we het veel sport konden hebben. Dat hielp trouwens ook wel een handje met het verkopen van auto’s. De klanten en ik bouwden een band op door over voetbal te praten en dan kochten ze daarna vaak een Audi.

Ben je nog meer gaan doen buiten de voetbalwereld?

Ik wilde niet al te dik worden na mijn profcarrière, dus ik ben gaan ijshockeyen. Een lokaal team had een keer een keeper nodig, dus toen ben ik dat maar gaan doen. Ik kan helemaal niet goed schaatsen, maar als keeper maakt dat ook niet zoveel uit. Ik sta gewoon stil in de goal. Het is echt leuk, weer eens wat anders dan voetballen. Ik doe het twee keer per week. Vechten doen we niet. Het is een groep oude gasten, waarvan een deel nauwelijks kan schaatsen.

Waarom besloot je uiteindelijk toch terug te keren naar de voetbalwereld?

Toen ik stopte met voetballen, was ik een beetje klaar met de voetballerij. De laatste jaren bij Viking FC waren moeilijk. De club zat in turbulente tijden en de resultaten waren niet goed. Ik had er zestien jaar als profvoetballer op zitten en wilde iets totaal anders doen, om een ander perspectief te krijgen. Ik hoopte dat ik het voetbal dan zou gaan missen, naar dat gevoel was ik op zoek. Na een tijdje gebeurde dat gelukkig ook en realiseerde ik me dat ik iets in de voetbalwereld moest doen. Maar ik ben blij dat ik autoverkoper ben geweest, want dat helpt me bij het werk dat ik nu doe. Ik ben er zakelijker door geworden.

Heb je ooit overwogen trainer te worden?

Als ik trainer zou worden, zou ik kinderen willen trainen, geen volwassenen. Dat vind ik interessanter. Als je hoofdtrainer wordt, moet je er 24 uur per dag, zeven dagen per week mee bezig zijn. Tot nu toe heb ik daar geen behoefte aan gehad. Ik wil tijd met mijn familie doorbrengen en mijn kinderen groot zien worden. Misschien dat ik over een paar jaar wel die behoefte voel.

Hoe kijk je nu terug op jouw tijd bij FC Groningen?

Ik heb er veel mooie herinneringen aan overgehouden. Ik had mazzel dat ik bij FC Groningen terechtkwam in een tijd waarin de club in een transitieperiode zat van het Oosterpark naar de Euroborg. De organisatie stond, de selectie was sterk en het voelde goed om daar deel van uit te maken. Ik hield ook van het Nederlandse eten, alhoewel het niet zo gezond is. Ik vond bitterballen en kroketten lekker. Er zit verder ook niet zoveel verschil tussen de Nederlandse cultuur en die in Scandinavische landen. Dat is een voordeel voor Scandinavische spelers die naar Nederland vertrekken.

Volg je de ontwikkeling van je voormalig aanvalspartner Luis Suarez?

Natuurlijk! Je kan er niet omheen. Het staat elke dag in de krant. Hij is op dit moment waarschijnlijk de beste spits in de wereld, ondanks dat hij wat turbulente tijden heeft gehad na FC Groningen. Ik zie het als een privilege dat ik naast zo’n speler heb mogen staan.

Liet je, als ervaren speler, Luis bij FC Groningen een beetje zien hoe het moest in Europa?

Zoveel krediet wil ik niet nemen. Maar we moesten natuurlijk wel een partnerschap ontwikkelen, dus we spraken veel met elkaar. Luis sprak eerst nauwelijks Nederlands of Engels, dus we communiceerden met handen en voeten. Maar het mooie van voetbal is dat de voetbaltaal universeel is. Hij had wat tijd nodig om zich aan te passen, maar ik hoefde hem niks te leren. Hij was toen al zo goed.

Toen je van FC Groningen naar Fulham ging, was er wat gedoe. FC Groningen wilde dat je een deel van je eigen contract af zou kopen.

Dat was heel teleurstellend na al die goede jaren bij FC Groningen. Het was mijn droom om in de Premier League te spelen, dus toen die kans langskwam, wilde ik die graag pakken. Ik was dertig jaar, dus het was nu of nooit. Uiteindelijk kwamen we eruit en speelde ik in de Premier League. De eerste maanden in Engeland zat ik er wel nog mee. Ik had die gevoelens niet ten opzichte van FC Groningen, het was meer persoonlijk. Uiteindelijk heelt de tijd de meeste wonden.

Bedoel je persoonlijke gevoelens richting Hans Nijland?

Ja, maar hij had zijn zakelijke belangen en ik de mijne. Er gebeurde toen veel bij FC Groningen. Bruno Silva en Rasmus Lindgren gingen ook weg. Ik snap het wel vanuit het perspectief van de club, zeker nu ik zelf een soortgelijke positie als Nijland heb bij een voetbalclub. Ik denk nog steeds dat het destijds anders had gekund, maar dat is geweest. Het is een afgesloten hoofdstuk. Zand erover.

Roy Hodgson haalde je naar Fulham. Hoe was jouw band met hem?

Ik had nog met hem samengewerkt bij Viking FC. Zo kwam mijn transfer naar Fulham tot stand. Hij kende me en wist wat hij in huis haalde toen hij me contracteerde. Roy is niet alleen een goede manager, maar ook een goed persoon. Onze band was heel goed. Ik ben dankbaar dat ik onder hem heb gespeeld. Ik heb ook een paar belangrijke doelpunten gescoord voor Fulham, waardoor we degradatie vermeden in mijn eerste seizoen daar. Dat was kantjeboord. Het voelde alsof we de Premier League wonnen.

En je schopte het met Fulham tot de finale van de Europa League.

Ja, dat was een van de hoogtepunten. Dat had ik niet verwacht toen ik er tekende.

Jari Litmanen zat ook een paar maanden bij Fulham toen jij er zat. Hoe was dat?

Dat was leuk! Jari zat er echt aan het einde van zijn carrière, maar we zaten in hetzelfde hotel en hij was een goede gozer. Jari was de hele tijd geblesseerd, dus hij heeft niet veel kunnen spelen, maar hij was altijd de eerste op het trainingsveld en de laatste om eraf te gaan. Het was alleen al mooi om hem te zien trainen. Hij was nog steeds ontzettend goed, ook al was het bijna op. Ongelofelijk.

Klopt het dat je ook wat modellenwerk hebt gedaan toen je in Londen woonde?

Haha! Ja, dat klopt, maar daar hoeven we het niet over te hebben!

Ik zou er graag meer over horen.

Nou, ik heb het een keer gedaan, gewoon voor de lol. Het was niks groots, voor een of ander kledingmerk dat volgens mij niet meer bestaat. Een vriend van mij kende het merk en ze hadden daar iemand nodig als model, dus toen vroegen ze mij omdat ik in de Premier League speelde. Ik zei ja, zoals je weet.

Schaam je je ervoor?

Haha, nee het was leuk om te doen. Maar niet meer dan dat.

Heb je de ambitie om je huidige werk ooit voor een andere, grotere club te doen?

Wie weet, wie weet. Ik plan niet vooruit. Je kan directiebanen als deze ook niet uitkiezen. Je moet gekozen worden. Als een grotere club me zou benaderen voor een positie als directeur zou ik daar zeker over nadenken. Maar ik ben blij waar ik nu mee bezig ben, op een lager niveau, met de ontwikkeling van kinderen.

